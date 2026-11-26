La defensa más efectiva sigue en manos de cada comprador. Con bienos hábitos, aprovechar los descuentos no tiene por qué terminar en una estafa.

Las principales amenazas del Black Friday 2026 en la Argentina son las tiendas clonadas que imitan a marcas conocidas, el phishing para robar contraseñas y datos de tarjetas, y los avisos falsos de entrega de paquetes. Para protegerte tenés que entrar siempre a los sitios oficiales tipeando la dirección, revisar con cuidado cada URL, activar el segundo factor de autenticación y pagar con tarjeta de crédito o plataformas con protección al comprador.

El riesgo crece. Check Point Research detectó más de 4.000 dominios nuevos con términos asociados a eventos comerciales y a marcas reconocidas entre octubre y los primeros ocho días de noviembre de 2026. Casi uno de cada cinco ya figura como peligroso. Además, los ciberataques contra el sector de bienes y servicios de consumo subieron un 28% en septiembre y octubre respecto de los meses anteriores.

En la Argentina, los números acompañan la alerta. La empresa de ciberseguridad Cloud Legion registró más de 5.700 millones de intentos de ciberataque y 2.000 millones de escaneos activos en el país durante el último período relevado. También observó un crecimiento exponencial en la creación de sitios clonados durante las jornadas de comercio electrónico masivo.

El Black Friday se celebra este viernes 27 de noviembre. En ese lapso, el volumen de transacciones se dispara, y con él las oportunidades para los delincuentes.

Por qué el Black Friday atrae a los ciberdelincuentes

El comercio electrónico argentino mueve cifras enormes. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector facturó $34 billones durante 2025, con un crecimiento nominal del 55% frente al año anterior. Más compradores, más tráfico y más ofertas generan el escenario ideal para quienes buscan engañar.

La contracara aparece en los datos judiciales. El informe de gestión 2024 de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) contabilizó 34.468 reportes por delitos informáticos, un 21,1% más que en 2023. El fraude en línea representó el 63% de los casos, y dentro de esa categoría el 56% correspondió a estafas en operaciones de compra y venta por Internet.

Dicho de otra forma, más de un tercio de todos los delitos informáticos denunciados en el país tuvo que ver con compras o ventas en línea. Y las fechas de descuentos masivos concentran buena parte de esa actividad.

La Universidad de Belgrano, a través de su Facultad de Ingeniería en Sistemas, advirtió sobre el incremento sustancial de ciberestafas y maniobras de suplantación de identidad en este tipo de eventos. Las modalidades más frecuentes, según la casa de estudios, son el phishing mediante correos y enlaces engañosos, los sitios y anuncios falsos que imitan tiendas oficiales y las maniobras de ingeniería social.

iProfesional ya había advertido sobre este patrón durante el último Hot Sale, cuando también crecieron los fraudes junto con las compras en línea.

Las tres grandes amenazas del Black Friday 2026

La investigación de Check Point Research identificó tres vectores principales de ataque para esta temporada. Aunque el relevamiento tiene alcance global, las tácticas se replican en la Argentina con marcas locales.

Tiendas falsas con descuentos irreales

Los atacantes copian la estética de grandes comercios para robar datos personales y financieros. Check Point detectó portales fraudulentos que imitan a Best Buy, a AliExpress en español y promociones falsas de Amazon en Brasil.

Uno de los casos más elaborados simulaba una liquidación oficial de Walmart con rebajas de hasta el 80%. El sitio ofrecía un iPad por 49,99 dólares y guiaba al usuario por un proceso de compra completo, con el objetivo de quedarse con su nombre, dirección, correo y teléfono.

El esquema no es nuevo en el país. A fines de 2025, investigadores en ciberseguridad detectaron un sitio que imitaba casi a la perfección a Frávega durante el Black Friday.

La lógica del engaño es simple. El consumidor cree que compra en el sitio legítimo, paga una oferta y nunca recibe el producto. El daño alcanza al comprador, que pierde su dinero, y a la marca, que debe atender reclamos por ventas que jamás hizo.

Mercurius Cybersecurity, empresa especializada en prevención de fraude digital, explicó que alcanza con cambiar una sola letra del dominio o agregar una palabra a la dirección oficial para que el usuario caiga en la trampa.

Robo de credenciales de acceso

El segundo vector aprovecha un hábito común: iniciar sesión para revisar pedidos o gestionar devoluciones. Los delincuentes crean páginas de acceso falsas que imitan a Amazon, AliExpress y Temu para capturar contraseñas y tomar el control de las cuentas.

El problema va más allá de una compra fallida. Con esas credenciales, los atacantes pueden acceder a datos personales, información financiera y medios de pago guardados. En muchos casos, los usuarios repiten la misma contraseña en varios servicios, lo que multiplica el daño.

Mercurius también advirtió sobre perfiles que se hacen pasar por las cuentas oficiales de las marcas en redes sociales, aplicaciones falsas y páginas que imitan plataformas bancarias o medios de pago. En estos casos, bancos y procesadoras reciben luego pedidos de desconocimiento de operaciones por transacciones fraudulentas de las que no son responsables.

En la Argentina, una de las variantes más dañinas combina el chat de compras de Mercado Libre, la derivación a WhatsApp y llamados de falsos empleados de seguridad.

Estafas en la entrega de paquetes

El riesgo no termina al pagar. Check Point identificó 647 dominios nuevos, registrados entre septiembre y principios de noviembre, que combinan el nombre de FedEx con letras adicionales. Uno de ellos alojaba una web falsa de seguimiento de envíos.

También detectó campañas que suplantan a DHL y al servicio postal de Estados Unidos (USPS) mediante avisos de supuestos problemas en la entrega. El mensaje pide actualizar la dirección o pagar una tasa ficticia con tarjeta de crédito.

En el país, la versión local de esta estafa usa el nombre de Correo Argentino, con mensajes que buscan sustraer datos personales y bancarios.

Durante los días posteriores al Black Friday, cuando miles de personas esperan sus compras, un SMS sobre un paquete demorado resulta muy creíble. Ahí reside su eficacia.

La inteligencia artificial, arma de doble filo

La inteligencia artificial cambió las reglas del juego para ambos lados. Los delincuentes la usan para generar sitios falsos más convincentes, textos sin errores de ortografía y campañas masivas en tiempo récord. Según Kaspersky, los ciberataques generan pérdidas financieras en el 36% de las empresas de retail en América latina.

Mario Barrera, director comercial de Nubatech, explicó que muchas empresas de comercio electrónico arrastran un rezago tecnológico en sus defensas o carecen de presupuesto para sostener equipos de cientos de especialistas en fraude. Por eso, sostuvo, les resulta casi imposible monitorear la creación de sitios falsos y bloquear comunicaciones fraudulentas en un período tan corto como el Black Friday.

La respuesta que propone el sector son los agentes de IA. Se trata de sistemas entrenados como expertos en prevención de fraude, capaces de trabajar junto con las áreas de seguridad y los canales de atención al cliente. Analizan el riesgo, emiten alertas, toman decisiones e intervienen en tiempo real antes de que la estafa se concrete.

"Los agentes de IA no solo detectan, sino que además son capaces de pasar a la acción para proteger a la marca y al cliente", señaló Barrera. Esta tecnología opera las 24 horas y puede identificar, a partir de una conversación, señales de que un cliente está por transferir dinero a un estafador. En ese caso, alerta al usuario a través del contact center.

Según Nubatech, los agentes de IA permiten reducir al menos un 30% las pérdidas por fraude y hasta un 80% los costos operativos del trabajo manual. Además, se integran a las plataformas existentes como una capa adicional, sin cambios complejos en la infraestructura.

En la banca, aclaró el ejecutivo, estos agentes no reemplazan a los equipos de analistas, sino que potencian su trabajo.

Detectar la tienda falsa antes de que exista

Otra línea de defensa apunta a frenar el fraude en su etapa más temprana. Mercurius Cybersecurity trabaja con tecnología de BforeAI, que analiza el registro de nuevos dominios y la infraestructura de Internet para identificar direcciones con rasgos asociados a posibles estafas.

Según BforeAI, el 93% de sus bajas de sitios (takedowns) ocurre antes de que la página publique contenido. Es decir, el sitio fraudulento desaparece antes de engañar a nadie.

El proceso combina monitoreo, análisis predictivo y verificación. Cuando el sistema detecta un sitio que imita a una marca, solicita su eliminación a los proveedores correspondientes. Mientras tanto, las direcciones sospechosas pueden sumarse a listas de bloqueo para reducir la exposición de los usuarios.

"No se trata solamente de reaccionar más rápido, sino de intervenir en una etapa anterior del fraude, cuando todavía es posible reducir las oportunidades de que llegue a sus potenciales víctimas", afirmó Marcos Reis, CEO y fundador de Mercurius Cybersecurity. https://www.mscyber.tech

La solución abarca tiendas clonadas, anuncios engañosos, perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones que suplantan a una empresa. En una temporada en la que las marcas compiten por la atención del público, la confianza también se vuelve un activo que hay que proteger.

Cómo comprar seguro en el Black Friday 2026

La tecnología de las empresas ayuda, pero la primera barrera sigue siendo el comportamiento del comprador. Estas son las recomendaciones de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Belgrano y de Check Point Research.

Revisá cada dominio con lupa . Comprobá que la dirección empiece con https:// y leé con atención el nombre del sitio. Buscá cambios sutiles, como números en lugar de letras, guiones de más o palabras agregadas al nombre de la marca.

. Comprobá que la dirección empiece con https:// y leé con atención el nombre del sitio. Buscá cambios sutiles, como números en lugar de letras, guiones de más o palabras agregadas al nombre de la marca. Activá el segundo factor de autenticación . Configurá la verificación en dos pasos en tu correo, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y redes sociales. Así, aunque alguien robe tu contraseña, no podrá entrar a tu cuenta.

. Configurá la verificación en dos pasos en tu correo, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y redes sociales. Así, aunque alguien robe tu contraseña, no podrá entrar a tu cuenta. No hagas clic en enlaces promocionales . Evitá los links que llegan por WhatsApp, redes sociales, SMS o correo. Tipeá vos mismo la dirección de la tienda en el navegador o usá su aplicación oficial.

. Evitá los links que llegan por WhatsApp, redes sociales, SMS o correo. Tipeá vos mismo la dirección de la tienda en el navegador o usá su aplicación oficial. Desconfiá de las ofertas imposibles . Precios muy por debajo del mercado, mensajes de urgencia por falta de stock o sorteos inesperados son señales de alerta. Si un descuento parece demasiado bueno, probablemente sea falso.

. Precios muy por debajo del mercado, mensajes de urgencia por falta de stock o sorteos inesperados son señales de alerta. Si un descuento parece demasiado bueno, probablemente sea falso. Elegí medios de pago protegidos . Priorizá la tarjeta de crédito o plataformas con políticas de protección al comprador. Nunca hagas transferencias bancarias directas a cuentas de particulares que no conocés.

. Priorizá la tarjeta de crédito o plataformas con políticas de protección al comprador. Nunca hagas transferencias bancarias directas a cuentas de particulares que no conocés. Comprá desde redes y dispositivos seguros . Usá solo tus propios equipos y conexiones Wi-Fi privadas. Las redes públicas o abiertas facilitan la interceptación de credenciales.

. Usá solo tus propios equipos y conexiones Wi-Fi privadas. Las redes públicas o abiertas facilitan la interceptación de credenciales. Seguí tus envíos solo por canales oficiales . Si recibís un aviso de entrega demorada, no uses el link del mensaje. Entrá directamente al sitio o la aplicación del transportista.

. Si recibís un aviso de entrega demorada, no uses el link del mensaje. Entrá directamente al sitio o la aplicación del transportista. Usá contraseñas únicas. No repitas la misma clave en distintos servicios. Un gestor de contraseñas simplifica esta tarea.

Si ya hiciste clic en un enlace sospechoso, iProfesional publicó una guía con los pasos a seguir para limitar el daño.

Qué deben hacer las empresas

Check Point Research también dejó recomendaciones para los comercios. Las compañías deben mantener actualizados sus sistemas de seguridad y prepararlos para soportar un mayor volumen de ataques durante la temporada alta.

También tienen que monitorear la suplantación de su marca en Internet, con especial atención al registro de dominios parecidos al propio y a la aparición de perfiles falsos en redes sociales. Y deben reforzar la capacitación de sus empleados frente al phishing estacional, ya que los atacantes también apuntan a los equipos internos.

Para las marcas, anticiparse a la creación de una tienda falsa puede marcar la diferencia entre detectar una amenaza a tiempo y tener que gestionar sus consecuencias, con reclamos, pérdida de reputación y clientes desconfiados.

Qué hacer si fuiste víctima

Si sospechás que caíste en una estafa, actuá rápido. Comunicate de inmediato con tu banco o emisor de tarjeta para bloquear el medio de pago y desconocer la operación. Cambiá las contraseñas de las cuentas afectadas y activá el segundo factor de autenticación si todavía no lo tenías.

Guardá toda la evidencia disponible, como capturas del sitio, mensajes, comprobantes de pago y direcciones web. Después, hacé la denuncia ante la UFECI o en la fiscalía más cercana. Avisá también a la marca suplantada, para que pueda iniciar la baja del sitio fraudulento y alertar a otros clientes.

Un Black Friday con más ofertas y más trampas

El Black Friday 2026 llega con un comercio electrónico en expansión y una ciberdelincuencia cada vez más profesional. Los miles de dominios falsos detectados, el aumento del 28% en los ataques al sector minorista y los millones de intentos de intrusión registrados en la Argentina muestran que la amenaza es real y creciente.

La inteligencia artificial ofrece nuevas herramientas para frenar el fraude antes de que llegue al consumidor. Sin embargo, la defensa más efectiva sigue en manos de cada comprador: entrar por los canales oficiales, revisar cada enlace, desconfiar de las gangas imposibles y proteger las cuentas con autenticación en dos pasos. Con esos hábitos, aprovechar los descuentos no tiene por qué terminar en una estafa.