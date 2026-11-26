El Black Friday llega con un consumidor más selectivo, que compara antes de decidir. Esa actitud es la mejor herramienta para conseguir un ahorro real

Para aprovechar el Black Friday 2026 en Argentina, que arranca este viernes 27 de noviembre, tenés que hacer cuatro cosas antes de pagar. Revisá el historial de precio del producto en las últimas semanas, compará con lo que costaba en un mes normal y no solo el día anterior, calculá el precio final con envío, cuotas e intereses incluidos, y comprá únicamente en tiendas oficiales o comercios con buena reputación. Con eso te alcanza para separar una oportunidad real de un cartel llamativo.

La recomendación tiene sentido por un dato que preocupa al comercio. Según el Global Black Friday Report de Boston Consulting Group (BCG), solo el 54% de los consumidores confía en que los descuentos anunciados están realmente por debajo del precio habitual. Un 20% desconfía de forma activa y el 27% restante mantiene una postura neutral. Dicho de otra manera, casi la mitad de los compradores sospecha del porcentaje que ve en la pantalla.

La jornada principal es el viernes 27, aunque la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) prevé extensiones al sábado 28 y al domingo 29, y muchas tiendas estiran sus promociones hasta el lunes 30 de noviembre. Tenés varios días para comparar con calma, y eso juega a tu favor.

El cartel no alcanza: mirá el historial de precios

El primer consejo es el más simple y el más ignorado. Un porcentaje de descuento no dice nada si no sabés de qué precio parte. La víspera de un evento de ofertas no siempre es un día típico, porque algunos comercios ajustan valores en las semanas previas.

Por eso conviene comparar contra un mes normal. Si el producto que querés estaba en tu radar desde octubre, tenés una ventaja. De acuerdo con el informe de BCG, el 62% de quienes piensan comprar en estas fechas empieza a buscar ofertas en octubre o a principios de noviembre. Sin embargo, solo el 30% tiene definidos exactamente la marca y el modelo que comprará.

Ahí aparece un riesgo: llegar al Black Friday sin una idea precisa de lo que necesitás te expone a compras impulsivas. Lo recomendable es armar una lista corta, con dos o tres productos concretos, y seguir su precio en distintas tiendas durante algunos días.

Las capturas de pantalla son tus aliadas. Si guardás el precio que viste la semana pasada, podés comprobar si la rebaja del viernes es genuina o si el valor "anterior" que muestra el comercio fue inflado para que el descuento luzca mayor.

Un 30% de descuento es la vara de los compradores

El estudio de BCG muestra un cambio en la manera en que los consumidores miden una buena oferta. El descuento mínimo que consideran necesario para hablar de oportunidad bajó del 32% en 2025 a cerca del 30% en 2026.

La lectura no es que la gente se conforma con menos, sino que prioriza el valor que puede reconocer y comprobar. Cerca del 70% de los encuestados aseguró que no compraría un producto, aunque pudiera pagarlo, si siente que no ofrece suficiente valor. La calidad y la conveniencia pesan en la decisión.

Esto se traduce en un consejo práctico: una rebaja menor, simple y sin restricciones puede ser mejor negocio que un descuento enorme lleno de letra chica. Antes de entusiasmarte con un 50% de descuento, fijate si aplica solo con un banco determinado, si tiene tope de reintegro, si excluye modelos o si el reintegro llega recién en el resumen de dos meses después.

El informe completo de BCG sobre comportamiento del consumidor está disponible en el sitio de la consultora.

El precio final es el que importa: envío, cuotas y condiciones

En la Argentina, las cuotas cambian la cuenta. Según datos de Facturante, la tarjeta de crédito intervino en el 19% de las operaciones del Black Friday 2025, frente al 16,7% del CyberMonday de ese año. Además, las operaciones con crédito crecieron un 92% interanual. El informe Mid Term 2026 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) confirma el liderazgo de las tarjetas y una mayor participación de planes de siete a doce cuotas.

Esto implica que el costo financiero forma parte del precio efectivo. Antes de confirmar, revisá tres cosas:

Si las cuotas son sin interés de verdad . Compará el total financiado con el precio de contado. Si hay diferencia, estás pagando intereses aunque el cartel diga otra cosa.

. Compará el total financiado con el precio de contado. Si hay diferencia, estás pagando intereses aunque el cartel diga otra cosa. El costo de envío . Un descuento atractivo puede diluirse si el envío cuesta una parte relevante del producto. Considerá el retiro en sucursal, que según CACE ya representa el 31% de las modalidades de entrega, frente al 60% del envío a domicilio. https://cace.org.ar

. Un descuento atractivo puede diluirse si el envío cuesta una parte relevante del producto. Considerá el retiro en sucursal, que según CACE ya representa el 31% de las modalidades de entrega, frente al 60% del envío a domicilio. https://cace.org.ar Las condiciones del vendedor. Plazos de entrega, política de cambios y devoluciones, garantía oficial y quién responde si el producto llega fallado.

Mariela Mociulsky, CEO y fundadora de Trendsity, describió el momento con precisión: durante los años de alta inflación muchas personas compraban por adelantado para protegerse de los aumentos, y ahora, con una inflación más moderada pero ingresos muy exigidos, la lógica pasa por esperar, comparar y buscar el mejor momento y canal.

Si no te urge, esperá y compará

Uno de los consejos más valiosos es también el más incómodo para el comercio: si no necesitás el producto ya, no tenés que comprarlo el viernes. El Black Friday dura varios días, y el antecedente de 2025 muestra que el cierre puede ser tan fuerte como la apertura.

Según la base de Facturante, el lunes 1 de diciembre de 2025 se emitieron 285.603 comprobantes, un 11% más que los 256.743 del viernes. La franja más activa de ese lunes fue de 18 a 20. El pico por minuto también fue mayor: 735 comprobantes a las 18:56, contra 634 a las 13:20 del viernes. Estos registros corresponden a comercios usuarios de esa plataforma, no al total nacional, pero muestran que muchas tiendas reservan promociones para el final.

La conclusión es sencilla. Si una oferta te parece justa el viernes, comprala. Si dudás, seguí mirando: es posible que el lunes 30 aparezcan nuevas rebajas o liquidaciones de stock.

Además, el contexto ayuda a entender por qué abundan las promociones. En octubre, CAME registró una baja real del 1,6% en las ventas minoristas pyme, mientras las ventas en línea de comercios con local a la calle crecieron un 17,7% interanual. Con un consumo débil, los comercios necesitan vender, y eso te da poder de negociación como comprador.

Qué se compra en Black Friday y dónde conviene mirar

El Black Friday argentino tiene un perfil distinto al del CyberMonday. Según Facturante, indumentaria y calzado explicaron el 17% de los comprobantes del Black Friday 2025, contra el 14% del Cyber. Software y telecomunicaciones subieron al 14,5% frente al 10,8%, y electrodomésticos al 2,4% contra 1,8%. En cambio, arte y entretenimiento pesó menos: 16,3% frente a 21,4%.

Los mayores crecimientos interanuales del año pasado se dieron en farmacia, perfumería y belleza (+60%), supermercados y almacenes (+50%), electrodomésticos (+39%), ferretería (+30%) y hogar, muebles y jardín (+24%). La fecha ya no sirve solo para darse un gusto: también moviliza compras habituales y equipamiento del hogar.

Un dato útil para dimensionar tu presupuesto: en 2025 el ticket promedio fue de $80.442, pero la mediana quedó en $32.300. Esto significa que la mitad de las compras estuvo en ese valor o por debajo. No hace falta gastar mucho para aprovechar una buena oferta.

El antecedente inmediato es el CyberMonday 2026, realizado del 2 al 4 de noviembre. Según el balance de CACE, facturó $682.185 millones, con casi 6,5 millones de órdenes, más de 14,6 millones de productos vendidos y descuentos promedio del 32%. Si querés repasar cómo fue esa edición, iProfesional publicó este análisis.

Cómo elegir una laptop sin gastar de más

La tecnología es uno de los rubros más buscados, y también uno de los que más errores genera. Acer difundió una serie de recomendaciones para elegir una notebook en esta temporada, y la idea central es que la mejor compra no siempre es la del mayor descuento, sino la del equipo que responde a lo que necesitás.

Definí el uso antes de mirar precios . Navegar, trabajar con documentos y hacer videollamadas requiere recursos muy diferentes a editar video, programar o jugar títulos exigentes. El objetivo es evitar dos errores: pagar por potencia que no vas a aprovechar o elegir un equipo que quede corto en poco tiempo.

. Navegar, trabajar con documentos y hacer videollamadas requiere recursos muy diferentes a editar video, programar o jugar títulos exigentes. El objetivo es evitar dos errores: pagar por potencia que no vas a aprovechar o elegir un equipo que quede corto en poco tiempo. Mirá memoria y almacenamiento . Para uso cotidiano con Windows, 16 GB de RAM son un buen punto de partida. Para tareas creativas exigentes, conviene apuntar a 32 GB o más. En almacenamiento, priorizá un disco SSD, que acelera el arranque y la apertura de programas. Una capacidad de 512 GB suele ser un buen equilibrio.

. Para uso cotidiano con Windows, 16 GB de RAM son un buen punto de partida. Para tareas creativas exigentes, conviene apuntar a 32 GB o más. En almacenamiento, priorizá un disco SSD, que acelera el arranque y la apertura de programas. Una capacidad de 512 GB suele ser un buen equilibrio. No te obsesiones con el procesador . Un chip más caro no garantiza una mejor experiencia. El rendimiento depende de la configuración completa y de las aplicaciones que uses.

. Un chip más caro no garantiza una mejor experiencia. El rendimiento depende de la configuración completa y de las aplicaciones que uses. Evaluá si necesitás funciones de IA . Las laptops con unidad de procesamiento neuronal (NPU) aceleran tareas como transcripción de audio, efectos de video en tiempo real o edición de imágenes. Vale la pena pagarlas solo si realmente las usaras, sobre todo cuando implican una diferencia de precio.

. Las laptops con unidad de procesamiento neuronal (NPU) aceleran tareas como transcripción de audio, efectos de video en tiempo real o edición de imágenes. Vale la pena pagarlas solo si realmente las usaras, sobre todo cuando implican una diferencia de precio. Considerá batería, pantalla y peso . Si trabajás en movimiento, la autonomía y la portabilidad son decisivas. Si diseñás o editás, priorizá pantallas más grandes, con buena resolución y fidelidad de color. Revisá también los puertos, el teclado y la cámara.

. Si trabajás en movimiento, la autonomía y la portabilidad son decisivas. Si diseñás o editás, priorizá pantallas más grandes, con buena resolución y fidelidad de color. Revisá también los puertos, el teclado y la cámara. Compará características, no solo precios. Dos notebooks con valores similares pueden ofrecer experiencias muy distintas. Sumá al cálculo la garantía, los accesorios y los programas que vas a necesitar.

iProfesional publicó más recomendaciones sobre compras de tecnología en eventos de descuentos.

La inteligencia artificial como asistente de compras

Una novedad de esta edición es el peso de la inteligencia artificial generativa en la decisión. Según BCG, el 56% de quienes prevén comprar en estas jornadas ya usó o planea usar IA en alguna etapa del proceso, ocho puntos porcentuales más que en 2025. Entre quienes la usan, el 86% la considera útil y el 78% afirma que aumenta su probabilidad de concretar una compra.

En concreto, el 39% confía en la IA para comparar precios entre comercios y el 37% para contrastar características de productos. Podés pedirle a un asistente que compare dos modelos de celular, que te resuma diferencias de especificaciones o que te ayude a armar una lista de preguntas para el vendedor.

Eso sí, tomá las respuestas como punto de partida. Los precios cambian rápido durante el Black Friday y la IA puede trabajar con datos desactualizados. Verificá siempre el valor final en la tienda.

Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de BCG, señaló que la IA facilita contrastar precios y características antes de decidir, lo que eleva la exigencia para las marcas, que necesitan ofrecer información consistente y verificable en todos sus canales.

En quién confiar: reputación, devoluciones y reseñas

El informe de BCG también identifica qué genera confianza en una oferta. La reputación del comercio y las garantías de devolución del dinero lideran, ambas con una puntuación neta del 65%. Les siguen las reseñas de compradores verificados (59%) y una comparación visible entre el precio habitual y el promocional (58%).

En el otro extremo, las recomendaciones de influencers apenas alcanzan un 3%. La lección para vos como comprador: confiá más en señales concretas que en mensajes promocionales.

Antes de pagar, chequeá:

Que la tienda sea oficial o tenga una reputación comprobable en el marketplace.

o tenga una reputación comprobable en el marketplace. Que las reseñas sean de compradores verificados y no solo comentarios genéricos.

y no solo comentarios genéricos. Que exista una política de devolución visible y fácil de entender.

y fácil de entender. Que la diferencia entre el precio anterior y el actual se pueda verificar.

Compra segura: cuidado con las estafas

Los eventos de descuentos también atraen a los ciberdelincuentes. Las páginas clonadas de comercios conocidos, los mensajes con ofertas irresistibles y los enlaces falsos por WhatsApp o correo electrónico se multiplican en estas fechas.

Kaspersky difundió un estudio global realizado entre 7.200 personas de 18 países, que advierte sobre los riesgos de fraude en la búsqueda de ofertas del Black Friday.

Del lado de las empresas, el panorama no es tranquilizador. Según la encuesta Digital Trust Insights 2026 de PwC, solo el 23% de las empresas argentinas invierte más en prevenir incidentes de ciberseguridad que en responder a ellos. Luciano Basile, Country Manager de Base en Argentina, advirtió que muchos problemas surgen cuando demasiadas personas tienen acceso a los sistemas de una tienda, lo que puede derivar en precios mal cargados o errores difíciles de rastrear.

Para protegerte, seguí estas pautas:

Escribí la dirección de la tienda en el navegador en lugar de entrar desde un enlace recibido por mensaje.

en lugar de entrar desde un enlace recibido por mensaje. Desconfiá de precios absurdamente bajos , sobre todo en celulares y electrodomésticos.

, sobre todo en celulares y electrodomésticos. Nunca compartas códigos de verificación ni claves por teléfono o chat.

ni claves por teléfono o chat. Usá tarjetas virtuales o medios de pago con protección al comprador.

o medios de pago con protección al comprador. Revisá los movimientos de tu tarjeta en los días posteriores.

iProfesional publicó una guía específica sobre cómo detectar fraudes en compras en línea.

La entrega también cuenta

Una buena oferta pierde valor si el producto llega tarde o mal. Franco Tertzakian, CEO de shipnow, resumió la cuestión al afirmar que la logística ya forma parte del producto que compra el consumidor.

Durante el CyberMonday, shipnow informó una efectividad de entrega en primera visita del 90,16% en el AMBA y del 87,69% en el interior, con tiempos promedio de 0,70 días y un día, respectivamente. Son datos de su propia operación, pero sirven de referencia para exigir plazos razonables.

Si comprás ropa, consultá si la tienda ofrece cambio directo, una modalidad en la que el repartidor entrega el talle nuevo y retira el anterior en la misma visita. Y pedí siempre la factura electrónica: te permite identificar el pedido y agilizar cambios, devoluciones o reclamos por garantía.

Checklist final para el Black Friday 2026

Antes de confirmar cualquier compra entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, repasá esta lista:

¿Sabés cuánto costaba el producto hace un mes? ¿El descuento ronda o supera el 30% sobre un precio verificable? ¿Calculaste el precio final con envío e intereses? ¿La tienda es oficial o tiene buena reputación? ¿Hay una política de devolución visible? ¿Entraste al sitio escribiendo la dirección y no desde un enlace sospechoso? ¿Realmente necesitás el producto o podés esperar al cierre del evento?

Si respondiste que sí a todo, adelante. El Black Friday 2026 llega con un consumidor más selectivo, que compara antes de decidir. Esa actitud es, justamente, la mejor herramienta para conseguir un ahorro real.