Aina se propone como reemplazo del teléfono en tareas cotidianas. Cómo funciona el nuevo Smart Ring con pantalla y joystick y cuánto cuesta

Durante los últimos años, los anillos inteligentes se consolidaron como una alternativa discreta frente a los relojes deportivos para medir el sueño, el pulso y la actividad física sin pantallas ni notificaciones constantes. Pero ahora, una nueva tendencia tecnológica aspira a renovar el rubro por completo: el lanzamiento de Aina, el primer smart ring equipado con pantalla propia, un minijoystick mecánico, micrófono y altavoz integrados para interactuar con agentes de inteligencia artificial.

Presentado este mes en Estados Unidos con un precio de preventa de u$s399 (que luego subirá a u$s499 cuando comiencen las entregas en enero de 2027), el dispositivo busca reducir la dependencia del celular en el día a día. A través de un panel OLED de 0,9 pulgadas y un pequeño control que se maneja con el pulgar, el usuario puede aceptar o rechazar sugerencias de su asistente de IA, dictar mensajes, crear recordatorios, controlar música e incluso atender llamadas desde el dedo.

Fabricado en titanio y con resistencia IP65 contra polvo y salpicaduras, el anillo promete hasta 18 horas de autonomía por carga y debuta con compatibilidad enfocada en iPhone y Mac. Más allá de su diseño robusto (eso sí, bastante más voluminoso que un anillo tradicional), el fenómeno reavivó el interés por este formato de wearables que ya tiene una oferta creciente en el mercado argentino.

Cuánto cuesta un anillo inteligente hoy en Argentina

Mientras los modelos con inteligencia artificial y pantalla recién asoman en el exterior, en Argentina ya se comercializa un amplio abanico de anillos inteligentes enfocados en salud, descanso y deporte, con una brecha de precios muy marcada según el origen y los sensores incluidos:

Gama de entrada (desde $62.000 hasta $87.000): En plataformas locales como Mercado Libre y tiendas de electrónica aparecen alternativas económicas de marcas como Foxbox (alrededor de $62.300 ) o los modelos genéricos R02 Pro (cerca de $86.700 en cuotas). Permiten monitorear pasos, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y calidad de sueño con resistencia al agua básica.

Modelos con micro-pantalla táctil (alrededor de $80.500): Existen versiones locales como el anillo inteligente Iunik que incorporan un pequeño visor integrado para consultar la hora, el ritmo cardíaco o el nivel de batería sin abrir el teléfono, además de permitir disparar fotos mediante gestos.

Gama media y titanio ($215.000 a $335.000): En cadenas de retail como Frávega y tiendas especializadas se consiguen opciones con terminaciones metálicas más resistentes, certificación IP68 y baterías de hasta siete días de duración, como los modelos Havit o Victormont Pro.

Primera línea sin suscripción ($328.000 a $436.000): El referente más buscado en el país es el Amazfit Helio Ring , construido en aleación de titanio, resistente hasta 100 metros bajo el agua y orientado a medir recuperación física y estrés mediante la app Zepp sin exigir abonos mensuales.

Tope de gama importado (más de $650.000): A través de plataformas de compra internacional como Tiendamia, el Oura Ring (p ionero global del segmento) supera los $651.000 con costos de importación incluidos, a lo que debe sumarse su membresía mensual para acceder al análisis completo de métricas.

Qué tener en cuenta antes de comprar

A diferencia de un smartwatch, la elección de un anillo inteligente exige prestar especial atención al talle exacto, ya que los sensores ópticos necesitan contacto firme con la piel del dedo índice o anular para registrar datos precisos sin apretar cuando las manos se hinchan por el calor o el ejercicio. Además, los especialistas recomiendan verificar si la aplicación vinculada funciona de manera gratuita o requiere pagar una suscripción en dólares para desbloquear los informes de descanso.

Smart rings destacados disponibles en Argentina