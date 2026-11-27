La actualización amplía las posibilidades de una opción de movilidad que llegó al país hace casi dos años con esta aplicación de movilidad

Desde ahora, las personas mayores en la Argentina pueden activar y administrar una cuenta Uber Seniors directamente desde la aplicación, sin recibir una invitación de un hijo, un nieto u otro integrante de la familia. Hasta esta actualización, la única puerta de entrada a esta modalidad era un perfil familiar que gestionaba otra persona.

El cambio permite que cada usuario mayor configure su propia experiencia en la aplicación. Puede elegir cómo quiere que el conductor avise su llegada, decidir si informa que es un adulto mayor que necesita más tiempo para subir al auto y activar el Modo simple, con letras más grandes y una interfaz más sencilla.

La empresa anunció la novedad el 26 de noviembre de 2026 en Buenos Aires. La opción vinculada al perfil familiar sigue disponible para quienes prefieren el acompañamiento de un pariente a la hora de pedir viajes o pagar.

Qué cambia con la nueva versión de Uber Seniors

La diferencia central está en el acceso. Antes, un familiar debía crear un perfil, invitar a la persona mayor y administrar desde su propia cuenta buena parte de la experiencia. Ahora, el propio usuario puede activar la cuenta desde su teléfono y manejar sus preferencias sin intermediarios.

Según informó Uber a iProfesional, la actualización amplía las posibilidades de una opción de movilidad que llegó al país hace casi dos años. La compañía explicó que quienes prefieran gestionar sus viajes de manera independiente también podrán acceder a una experiencia diseñada para ellos.

Junto con el acceso autónomo, Uber incorporó dos herramientas nuevas en la Argentina. Una son las preferencias en el punto de encuentro. La otra es un espacio único que reúne todas las configuraciones de la cuenta.

El Modo simple y la autoidentificación ya estaban disponibles en el país. La novedad es que ahora conviven en una cuenta que el adulto mayor controla por sí mismo, sin depender de la cuenta de otra persona.

Cómo funciona el aviso de llegada del conductor

Una de las dificultades más habituales para una persona mayor que espera un auto es reconocer el vehículo correcto. Con muchos coches en la calle y la vista o el oído menos precisos, ese momento puede generar dudas o incluso que el pasajero suba a un auto equivocado.

La sección Preferencias de inicio de viaje resuelve ese problema. Allí el usuario indica al conductor cómo prefiere que le avise que llegó al punto de partida. La aplicación muestra cuatro alternativas, cada una con su propio interruptor.

La primera es que el conductor diga el nombre del pasajero en el punto de partida. La segunda es que lo contacte con una llamada. La tercera es que encienda las luces del vehículo. La cuarta es que toque la bocina al llegar.

Las opciones pueden combinarse. Una persona con baja visión puede preferir la bocina o el nombre en voz alta, mientras que alguien con dificultades auditivas quizás elija las luces o la llamada telefónica. La empresa aclara que la disponibilidad de cada alternativa depende de las opciones habilitadas.

Captura de pantalla de la función de identificación y pantallas - crédito Uber

Cómo puede identificarse el pasajero ante el conductor

En la misma pantalla aparece un segundo bloque, titulado Informa a los conductores cómo identificarte. Allí el usuario puede señalar si utiliza algún elemento de apoyo que ayude al conductor a reconocerlo en la vereda.

Las opciones visibles en la aplicación son anteojos polarizados o bastón blanco, bastón, muletas, andador y silla de ruedas manual. También existe la alternativa Ninguna de estas opciones aplica, para quienes no usan ninguno de esos elementos.

Esta información cumple una doble función. Por un lado, facilita el reconocimiento del pasajero en lugares concurridos. Por el otro, anticipa al conductor que quizás deba estacionar más cerca, esperar unos segundos más o ayudar con el ascenso al vehículo.

Captura de pantalla de las preferencias de inicio de viaje en Uber - crédito Uber

Qué es la autoidentificación como adulto mayor

La pantalla principal de la cuenta incluye una sección llamada Identificación para adultos mayores. El texto de la aplicación invita al usuario a informar a los conductores que es un adulto mayor y que tal vez necesite más tiempo para abordar.

Hay dos interruptores separados. El primero, Soy un adulto mayor, registra la condición dentro de la cuenta. El segundo, Compartir con los conductores que soy un adulto mayor, decide si ese dato llega efectivamente a quien maneja.

Esa división otorga control sobre la privacidad. Una persona puede activar la cuenta como adulto mayor para acceder a las herramientas, pero optar por no compartir esa información con el conductor en cada viaje. La decisión queda siempre en manos del usuario.

Uber describe esta función como autoidentificación opcional. Ningún dato se comparte por defecto sin que el pasajero lo autorice, un punto sensible para un segmento de la población que suele mostrar desconfianza frente al manejo de su información personal en las plataformas digitales.

Captura del modo simple. - crédito Uber

Para qué sirve el Modo simple

El Modo simple es una versión más sencilla de la aplicación pensada para adultos mayores. Según la descripción que aparece en la aplicación, ofrece solicitudes de viaje fáciles, texto más grande y soporte telefónico dedicado cuando el usuario lo necesita.

La empresa señaló que este modo ofrece "textos más grandes e íconos más claros para facilitar la solicitud de viajes". La idea es reducir la cantidad de pasos y de elementos en pantalla, que en la versión estándar incluye promociones, servicios de delivery y múltiples categorías de vehículos.

Se activa con un interruptor dentro de la cuenta. Por defecto aparece desactivado, de modo que cada persona decide si lo usa o mantiene la interfaz tradicional. En la misma sección hay accesos a los términos de uso del Modo simple y a una página de preguntas frecuentes.

Para quienes llegaron tarde a los celulares, el tamaño de la letra y la claridad de los botones suelen marcar la diferencia entre usar una aplicación con confianza o abandonarla. Cuando Uber lanzó la propuesta en la Argentina, explicó que había rediseñado la interfaz con ayuda de expertos a nivel global para hacerla más simple e intuitiva.

Cómo activar una cuenta Uber Seniors sin un familiar

El procedimiento se realiza desde la propia aplicación de Uber. El usuario debe ingresar a la configuración de su cuenta y buscar la sección dedicada a adultos mayores, donde aparecen el Modo simple, la identificación y las preferencias de inicio de viaje.

Una vez allí, puede activar el interruptor Soy un adulto mayor y decidir si comparte ese dato con los conductores. Después puede definir cómo quiere que le avisen la llegada, indicar si usa algún elemento de apoyo y, si lo desea, encender el Modo simple.

Uber destacó que todas estas funciones quedan reunidas en un solo lugar. Esa concentración evita que la persona mayor tenga que recorrer menús distintos para ajustar cada aspecto de la experiencia, algo que suele complicar a quienes no están familiarizados con la navegación por capas de las aplicaciones.

Si en algún momento el usuario prefiere volver a recibir apoyo, la modalidad vinculada a un perfil familiar continúa disponible. Ambas alternativas conviven y no se excluyen.

Qué pasa con las cuentas vinculadas a un familiar

La modalidad original no desaparece. Según la compañía, la opción ligada a un perfil familiar seguirá disponible para quienes prefieran contar con apoyo adicional para solicitar viajes o administrar pagos.

En ese esquema, un hijo o un nieto puede pedir un viaje para su padre o su abuela, seguir el recorrido en tiempo real y hacerse cargo del pago desde su propia tarjeta. Es una alternativa útil para personas con mayor dependencia o para familias que viven lejos y quieren saber que el ser querido llegó bien a destino.

Uber presenta las dos variantes como "dos opciones para elegir cómo usar Uber Seniors". La lógica es que cada persona decida el grado de autonomía que prefiere, sin que la tecnología imponga un único modelo.

Cuántos adultos mayores usan Uber Seniors en la Argentina

Los datos que difundió la empresa muestran una recepción favorable. En su primer año en la Argentina, ocho de cada diez personas que usaron Uber Seniors volvieron a elegirlo después de su primer viaje.

Además, desde su lanzamiento, la Argentina se ubicó entre los cinco países de América latina con mayor uso de esta opción. La compañía no detalló cifras absolutas de usuarios ni el orden exacto del ranking regional.

El nivel de recompra sugiere que, una vez superada la barrera inicial, las personas mayores encuentran utilidad en el servicio. El obstáculo principal era el acceso, y por eso la posibilidad de activar la cuenta sin un familiar apunta a quienes viven solos o no quieren depender de otra persona para moverse.

Uber explicó que visitar amigos, hacer compras o asistir a una actividad forman parte de rutinas que cada persona organiza a su manera. La actualización busca que esa organización no dependa de la disponibilidad de un pariente con conocimientos de tecnología.

Por qué importa la autonomía digital de los adultos mayores

La relación entre las personas mayores y el celular cambió mucho en la última década. Hace años, distintos estudios mostraban que a partir de cierta edad el teléfono se utilizaba casi solo para llamar, mientras que los más jóvenes lo usaban como una computadora de bolsillo.

Hoy el panorama es otro. La pandemia empujó a millones de jubilados a aprender a usar billeteras virtuales, aplicaciones de mensajería instantánea, turnos médicos online y homebanking. Sin embargo, muchas aplicaciones siguen diseñadas para un usuario joven, con letras pequeñas, menús cargados y procesos de varios pasos.

En ese contexto, las herramientas de accesibilidad dejan de ser un agregado para convertirse en una condición de uso. Un adulto mayor que no puede leer bien la pantalla o que no entiende cómo reconocer el auto que pidió tiende a abandonar el servicio y volver al taxi de la parada o a pedir ayuda a un familiar.

La movilidad también tiene un componente de salud. Salir de casa para ir al médico, al club o a ver a los nietos ayuda a prevenir el aislamiento, uno de los problemas más señalados por los especialistas en envejecimiento. Por eso varios desarrollos tecnológicos recientes apuntan a acompañar la vida cotidiana de este grupo.

Qué otras herramientas tecnológicas existen para personas mayores

La propuesta de Uber se suma a una tendencia más amplia. En la Argentina surgió Ato, un asistente de voz con inteligencia artificial creado por el joven emprendedor Juan Cereigido, inspirado en su abuelo. El dispositivo recuerda horarios de medicación, reproduce música y envía mensajes sin pantallas ni botones, y atrajo la inversión del empresario mediático Mario Pergolini.

Los propios sistemas operativos móviles también ofrecen opciones. Android y iOS permiten agrandar la tipografía, simplificar la pantalla de inicio, activar lectores de voz y configurar contactos de emergencia. Un celular bien configurado puede facilitar mucho el uso diario de cualquier aplicación, incluida la de Uber.

La diferencia de Uber Seniors es que lleva esa lógica de accesibilidad al momento crítico del viaje: el encuentro con el conductor en la calle. Allí intervienen factores físicos, como la movilidad o la visión, que una simple pantalla más grande no resuelve por sí sola.

En qué otros países funciona Uber Seniors

La cuenta para adultos mayores forma parte de una estrategia global de la compañía. En los Estados Unidos, las cuentas para personas mayores incluyen preferencias de recogida y la posibilidad de pedir vehículos con un escalón más bajo para subir con menos esfuerzo.

En Canadá, Uber lanzó a fines de octubre de 2026 las cuentas para mayores junto con el Modo simple. Allí también diferenció entre la opción ligada a un perfil familiar y una alternativa para quienes prefieren viajar de forma independiente.

México y Brasil fueron otros de los mercados latinoamericanos donde la empresa presentó versiones de su aplicación para la tercera edad. En cada país la propuesta se adaptó a las funciones disponibles localmente, aunque la base es la misma: menos complejidad en la pantalla y más información para el conductor.

Con la actualización anunciada en la Argentina, el país se alinea con esa tendencia de ofrecer acceso autónomo, una demanda que surgió de usuarios que querían las herramientas de accesibilidad sin pasar por la cuenta de un familiar.

Qué deben tener en cuenta los usuarios antes de activarlo

Antes de activar la cuenta conviene actualizar la aplicación a su última versión, ya que las funciones nuevas suelen llegar de manera escalonada. Si alguna opción no aparece, es posible que todavía no esté disponible en ese dispositivo.

También es recomendable revisar con calma cada preferencia. Elegir el aviso de llegada adecuado y decidir si se comparte la condición de adulto mayor son decisiones personales que pueden modificarse en cualquier momento desde la misma sección.

Por último, las familias que hoy administran una cuenta vinculada pueden conversar con sus mayores sobre la alternativa independiente. Para algunos, poder pedir un auto sin llamar a un hijo representa un paso concreto de autonomía. Para otros, el acompañamiento familiar sigue siendo la opción más cómoda.