La proliferación de deepfakes y ataques coordinados con IA impulsó a las entidades financieras a reemplazar controles visuales estáticos por biometría

La inteligencia artificial (IA) combate el fraude digital con esquemas de protección en capas que analizan cada intento de acceso en tiempo real. Los delincuentes ya no apelan a fotocopias borrosas. De acuerdo con los datos de la empresa Veridas de finales de 2024, el 41% de los ataques de identidad en el sector financiero ya se apoyaba en modelos de inteligencia artificial.

Frente a este panorama, las entidades bancarias necesitan defensas activas que separen a los usuarios reales de las recreaciones sintéticas. Sobre este problema vinculado a la manipulación de audio e imagen, podés revisar lo que advirtió Sam Altman, titular de OpenAI, en mayo de 2024.

Eduardo Azanza, director general ejecutivo de Veridas, explicó a iProfesional la estructura que aplican frente a este problema: "Todo nuestro stack tecnológico es 100 % propio y está potenciado por algoritmos de inteligencia artificial también propios, que se actualizan constantemente para hacer frente a los fraudes más avanzados". El ejecutivo subrayó que la plataforma cuida cada transacción con tres barreras simultáneas. Esta arquitectura detiene tanto trampas físicas como envíos de código malicioso.

La primera barrera consiste en la detección de ataques de presentación, conocida en la industria como PAD. Este filtro comprueba que quien se ubica frente a la cámara del teléfono o de la computadora es una persona de carne y hueso. Su algoritmo descarta fotos estáticas, videos reproducidos desde otra pantalla o máscaras. Si alguien intenta engañar al sensor con una imagen fija, el sistema corta la validación al instante.

El segundo nivel ataca una de las amenazas más peligrosas: los ataques de inyección. Acá el delincuente no prende la cámara de su dispositivo. En cambio, puentea el hardware e introduce un deepfake directo en el canal de datos de la aplicación. Para neutralizar esta vía, Veridas desarrolló una solución específica con certificación europea CEN/TS 18099 en nivel de garantía alto.

La tercera capa se enfoca en los ataques masivos. Las organizaciones criminales lanzan miles de operaciones coordinadas en pocos minutos. El sistema cruza señales biométricas, identificadores de dispositivos y patrones históricos. Así neutraliza arremetidas a gran escala antes de que afecten a los clientes, con tasas de conversión superiores al 90%. iProfesional informó acerca de cómo responde la industria local frente al aumento de incidentes digitales.

¿De qué forma la verificación biométrica agiliza el cumplimiento de normas antilavado sin trabas para el cliente?

La biometría agiliza los procesos de prevención de lavado de dinero porque fusiona la captura documental y la prueba de vida en un único flujo de pocos segundos. Cuando abrís una cuenta bancaria o pedís una tarjeta virtual, no querés esperar días para la revisión de papeles. La automatización invisible resuelve esa fricción y convierte un trámite pesado en un paso casi imperceptible en la aplicación.

Azanza remarcó este punto: "El cumplimiento normativo no debe ser un freno para el usuario, sino una palanca para que el negocio crezca. Por eso automatizamos el proceso de KYC de principio a fin: verificamos el documento, comprobamos la identidad mediante biometría y aplicamos la regulación de cada mercado en un único flujo y en cuestión de segundos". Al suprimir las pausas, las entidades reducen el abandono en el registro.

El modelo implementa una doble vía operativa. Por un lado, la plataforma ejecuta las revisiones de forma 100% automatizada gracias a sus algoritmos. Por otro lado, dispone de un equipo de analistas que interviene en situaciones complejas o donde la ley exige control humano. Esta combinación cubre las exigencias legales sin demoras para los clientes.

La reciente unión entre Veridas y Fourthline sumó la figura de prestador de servicios cualificados de confianza, acreditación conocida como QTSP en Europa. Gracias a esta integración, el sistema resuelve todo el ciclo de validación de identidad y prevención de lavado en múltiples canales. El cliente completa el trámite desde la web del banco, una app móvil o incluso WhatsApp, con niveles de éxito por encima del 90%.

En el mercado local, la incorporación de WhatsApp como canal de validación biométrica representa un avance notable. Muchos usuarios prefieren una interacción guiada en lugar de descargar aplicaciones que consumen memoria. La validación en canales de chat permite a los bancos sumar clientes en zonas alejadas de las grandes urbes, con total respaldo legal y máxima seguridad.

¿Qué exigencias técnicas impone procesar millones de operaciones diarias bajo auditorías?

El procesamiento de altos volúmenes exige una infraestructura capaz de soportar picos masivos de demanda sin caídas y con una latencia mínima. Si una entidad de primera línea como Santander, BBVA o Revolut abre pagos masivos, la plataforma de identidad debe responder sin fisuras. La clave radica en mantener la precisión del algoritmo, aun cuando miles de personas intenten ingresar en simultáneo.

El caso de las telecomunicaciones en México ofrece un parámetro sobre esta exigencia. Allí, las autoridades fijaron la identificación biométrica obligatoria para todas las líneas móviles del país. "La principal telco latinoamericana ha superado ya los 85 millones de procesos, con picos diarios de hasta un millón de verificaciones, sin registrar caídas ni interrupciones", destacó Azanza. Esta experiencia demuestra que la tecnología tolera volúmenes extremos bajo regulaciones implacables.

Hacia finales de 2026, la plataforma combinada de Veridas y Fourthline prevé superar los 200 millones de operaciones globales al año de acuerdo con sus proyecciones operativas conjuntas. Gestionar esa escala demanda una arquitectura modular y un control total sobre el código fuente. Cuando una entidad depende de software ajeno, cualquier cambio normativo deriva en meses de demoras. En cambio, el desarrollo 100% propio permite modificar los flujos de control en pocas semanas.

Esta velocidad de respuesta resulta crucial frente a los reguladores de América latina y Europa. Las entidades deben demostrar ante organismos como el Banco Central de la República Argentina, la CNBV de México o los supervisores europeos que sus registros son auditables. Un banco con una solución modular adapta sus protocolos ante nuevas circulares normativas sin rehacer sus sistemas centrales. iProfesional informó acerca de las regulaciones del BCRA que equiparan los estándares exigidos a billeteras y bancos en el país bajo la Comunicación A 8398 de noviembre de 2024.

Los neobancos europeos como Revolut o Trade Republic ya validaron esta rapidez para ingresar en nuevos mercados en tiempos récord. El reto técnico para las fintech locales consiste en replicar esa misma agilidad sin disparar sus costos. Con una integración por API, podés activar módulos de identidad en días y salir a competir con la misma protección que un banco tradicional.

¿Cuáles son las diferencias entre los ataques a bancos tradicionales y a plataformas cripto?

Las diferencias entre los ataques a la banca tradicional y a las plataformas de criptomonedas no radican en las herramientas de los delincuentes, sino en los incentivos económicos de cada sector. En cualquier rubro donde exista dinero en juego, el delito busca la brecha más vulnerable. Según registros internos de Veridas a fines de 2024, en los escenarios de mayor exposición económica hasta un 6% de las personas que intentan validar su identidad busca defraudar al sistema.

En el sistema bancario tradicional, las bandas ilegales concentran sus maniobras en tres modalidades habituales. La primera es la captación de cuentas mula, que sirven para mover y dispersar fondos robados en pocos minutos. La segunda modalidad involucra la creación de identidades sintéticas, con datos reales y apócrifos para solicitar préstamos personales que nadie pagará.

La tercera consiste en el apoderamiento de cuentas existentes mediante el robo de credenciales. iProfesional informó acerca de cómo las redes delictivas intentan apoderarse de cuentas bancarias en la Argentina mediante ingeniería social.

Por el contrario, el sector de las criptomonedas y las billeteras virtuales enfrenta una presión centrada en la velocidad de salida del dinero. Como las transferencias en la cadena de bloques son irreversibles, el delincuente sabe que si vulnera el registro inicial, los fondos desaparecen sin rescate posible. Por esta razón, en el mundo cripto se detecta una mayor frecuencia de ataques de inyección de software, diseñados para burlar las pruebas de vida convencionales.

En la Argentina, esta clase de ataques mediante inyección de código experimentó un crecimiento notable en los últimos meses. Los atacantes intentan ingresar a los exchanges y a las billeteras virtuales con videos manipulados que saltean los controles de la cámara. La respuesta técnica requiere algoritmos de última generación que analizan los paquetes de datos y verifican que la señal de video provenga de forma directa del sensor óptico del teléfono.

A nivel regulatorio, las exigencias sobre los proveedores de criptomonedas ya igualan a las que rigen para los bancos tradicionales. En la Argentina y en el mundo, las plataformas de criptoactivos deben cumplir con normativas rigurosas contra el lavado de activos. Esta convergencia significa que las plataformas de activos virtuales necesitan la misma armadura biométrica y los mismos motores de auditoría que la banca tradicional.

¿Por qué la identidad digital unificada marca el futuro del comercio electrónico y las finanzas?

La convergencia entre la seguridad biométrica y las transacciones cotidianas avanza hacia un estándar donde la identidad digital reutilizable será obligatoria para cualquier operación en línea. En Europa, esta tendencia tiene fecha y marco legal con el reglamento eIDAS 2.0 y el sistema EUDI Wallet.

Este esquema establece carteras digitales seguras, bajo control de los propios usuarios desde sus teléfonos inteligentes, con validez legal plena para firmar contratos y autorizar pagos. El texto oficial y el cronograma del Reglamento (UE) 2024/1183 sobre marcos de identidad digital europea aprobado en abril de 2024 puede consultarse en EUR-Lex.

A partir de diciembre de 2027, las empresas que operan en la Unión Europea tendrán la obligación legal de aceptar estas carteras digitales de identidad. Este cambio de paradigma coloca el control de los datos personales en manos del propio ciudadano. Frente a esquemas que concentran la información privada, el usuario decide de manera soberana qué datos comparte, con qué entidad y durante cuánto tiempo.

Este avance impacta de lleno en el comercio electrónico y en los servicios financieros globales. Con una billetera de identidad verificada, no necesitás cargar tus datos bancarios ni completar formularios interminables cada vez que comprás en un sitio nuevo. Una simple verificación de tu rostro o de tu voz autoriza la compra al instante. Esto reduce el fraude comercial y dinamiza las ventas al suprimir los pasos engorrosos de pago.

Veridas ya cuenta con esta tecnología de billeteras de identidad desarrollada y operativa en producción. Para las empresas latinoamericanas, anticipar esta adopción representa una ventaja competitiva de primer orden. A medida que los bancos locales adopten estos estándares, los usuarios podrán utilizar una única identidad validada para operar con bancos, fintech, aseguradoras y organismos públicos, sin repetir registros ni exponer contraseñas.

De acuerdo con el informe de Juniper Research de febrero de 2024, las verificaciones de identidad digital alcanzarán los 175.000 millones de operaciones globales hacia 2030, con la biometría como el motor de mayor expansión mundial.

Según el estudio de mercado corporativo publicado por Juniper Research en mayo de 2024, el gasto total en verificación superará los 29.000 millones de dólares para el año 2030 a nivel internacional.

iProfesional informó sobre la expansión de estas herramientas y las adquisiciones que impulsan la verificación con inteligencia artificial en el plano corporativo.

Eduardo Azanza - crédito Veridas

¿Cuál es la hoja de ruta en inversiones y expansión para la Argentina y la región?

La Argentina ocupa una posición prioritaria en el plan de crecimiento de la nueva entidad unificada tras el cierre de la fusión entre Veridas y Fourthline. La compañía acumula cuatro años de presencia en el país con un equipo local y brinda soporte a los principales bancos, organismos públicos y fintech del medio local. Esta cercanía operativa permite entender las particularidades del fraude financiero local y adaptar las respuestas tecnológicas al contexto argentino.

Azanza destacó el valor que aporta el mercado local a la organización global: "Argentina es un país clave en nuestro proyecto. Llevamos cuatro años operando en el país con un equipo local, trabajando con los principales bancos, organismos públicos y fintech, y nuestra idea es seguir creciendo aquí y en toda la región. Pero no se trata solo de traer tecnología: el dinamismo del mercado argentino y latinoamericano nos enseña mucho, y ese aprendizaje lo llevamos también a otras regiones donde operamos".

La operación entre Veridas y Fourthline contó con un respaldo financiero de hasta 65 millones de euros aportado por fondos como Finch Capital, Seaya Andromeda y Ashgrove Capital. La entidad combinada prevé generar ingresos superiores a los 50 millones de euros en 2026 y proyecta alcanzar los 85 millones de euros en ingresos recurrentes anuales para el año 2029 de acuerdo con sus balances corporativos. Ambas partes arribaron al cierre con balances positivos y estiman sinergias anuales por 20 millones de euros.

Los recursos de capital se destinarán de manera prioritaria a profundizar el desarrollo de software antifraude, acelerar la innovación de productos biométricos y respaldar la expansión regional. El plan busca brindar a los clientes actuales de ambas marcas una cobertura integral que sume la solidez de la biometría y la IA soberana a la potencia de los motores de decisión regulatoria.