Qué hacer inmediatamente para proteger tus datos, bloquear accesos bancarios y evitar que usen tus cuentas de Mercado Pago, MODO o homebanking

El robo de un celular no solo implica perder el dispositivo. También puede poner en riesgo información personal y el acceso a cuentas bancarias, tarjetas, billeteras virtuales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería. Por eso, ante un hecho de este tipo, es importante actuar rápidamente para bloquear el teléfono, suspender la línea y restringir los accesos a los servicios financieros.

Los delincuentes pueden aprovechar que el equipo contiene contraseñas almacenadas, aplicaciones abiertas y códigos de verificación que llegan por SMS para intentar realizar transferencias, modificar claves o utilizar productos financieros asociados al usuario.

La rapidez de la respuesta es especialmente importante si el teléfono estaba desbloqueado al momento del robo. En ese caso, conviene priorizar el contacto con los bancos y las billeteras virtuales, además de solicitar la suspensión de la línea y el bloqueo del dispositivo.

En Argentina existen distintos mecanismos para denunciar el robo y proteger la información. Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas de bloqueo remoto, mientras que las compañías telefónicas y las entidades financieras disponen de procedimientos para restringir los accesos.

Cómo bloquear el celular si te lo robaron

Una de las primeras medidas es intentar bloquear el teléfono de manera remota. Tanto Android como iPhone disponen de herramientas que permiten marcar el dispositivo como perdido y restringir su utilización.

En los teléfonos Android, el procedimiento se realiza desde el servicio Localizador de Google. Para hacerlo, hay que ingresar desde otro dispositivo con la cuenta de Google vinculada al teléfono robado, seleccionar el equipo y elegir la opción "Marcar como perdido".

El sistema permite bloquear el dispositivo mediante el PIN, patrón o contraseña habitual. Para que la orden se ejecute, el teléfono debe contar con conexión y batería, y la función Localizador debe haber estado habilitada.

En los iPhone, el procedimiento se realiza desde iCloud. El usuario debe iniciar sesión con su cuenta de Apple, seleccionar el equipo y activar la opción "Marcar como perdido".

De esta manera, el dispositivo queda bloqueado con su código de acceso. Si no tiene conexión a Internet, la solicitud permanecerá pendiente hasta que vuelva a conectarse. Para utilizar esta herramienta, la función Encontrar debe haber estado activada antes del robo.

Ambos sistemas también ofrecen alternativas para borrar los datos del dispositivo de manera remota. Esta posibilidad permite proteger la información almacenada si no existe expectativa de recuperar el teléfono. Sin embargo, se trata de una medida diferente del bloqueo remoto y debe evaluarse teniendo en cuenta que, una vez borrado, pueden existir limitaciones para localizar el equipo.

Cómo bloquear la línea telefónica y el IMEI

Después de intentar bloquear el equipo, es necesario comunicarse con la compañía telefónica para suspender la línea y solicitar el bloqueo de la tarjeta SIM o eSIM.

En Argentina también se puede llamar al *910 desde cualquier teléfono para denunciar el robo o extravío. Este servicio permite gestionar el bloqueo de la línea y del equipo, de manera que el dispositivo denunciado no pueda utilizarse en las redes móviles.

Otra alternativa es comunicarse directamente con la operadora para realizar el trámite a través de sus canales de atención.

El bloqueo del equipo se realiza mediante el IMEI, una identificación internacional de 15 dígitos que tiene cada teléfono celular. Este código permite individualizar el dispositivo y distinguirlo de otros que utilicen la misma línea.

Para conocer el IMEI hay que marcar *#06# desde el teléfono. También puede encontrarse en la caja original del equipo o en la documentación de compra.

Es conveniente guardar ese número en un lugar seguro antes de sufrir un robo, ya que puede ser solicitado por la compañía telefónica para gestionar la denuncia.

El bloqueo por IMEI y la suspensión de la línea son medidas complementarias: la primera impide que el equipo denunciado funcione en las redes móviles, mientras que la segunda evita que terceros utilicen el número para realizar llamadas, enviar mensajes o acceder a servicios mediante datos móviles.

Qué hacer si te roban el celular y tenés Mercado Pago

Si el teléfono robado tenía instalada la aplicación de Mercado Pago, es necesario reportar el incidente a través de los canales oficiales de la plataforma para solicitar medidas de protección sobre la cuenta.

Una de las herramientas disponibles es "Personas de confianza", que permite que otra persona informe un problema en nombre del titular.

Para utilizarla, el contacto debe tener una cuenta en Mercado Pago y haber sido designado previamente por el usuario. La función permite gestionar el reporte cuando el titular no puede acceder a su teléfono.

Por ese motivo, es conveniente configurar esta alternativa con anticipación, ya que puede facilitar la comunicación con la plataforma ante una emergencia.

Además, se debe revisar si existen operaciones que no fueron realizadas por el titular y solicitar el bloqueo preventivo de los accesos en caso de detectar movimientos sospechosos.

Cómo bloquear MODO si te robaron el teléfono

Los usuarios de MODO deben comunicarse cuanto antes con la billetera virtual y con el banco vinculado para solicitar el bloqueo preventivo de la cuenta y de los accesos asociados.

El reporte se puede realizar desde la página oficial de ayuda de MODO o mediante el canal de WhatsApp al que se accede desde ese sitio.

La plataforma también recomienda realizar una denuncia policial o penal dentro de las 24 horas y presentar una copia ante MODO y la entidad bancaria correspondiente.

Una vez recuperado el número telefónico, el usuario podrá gestionar el desbloqueo de la cuenta. Para volver a operar, deberá completar el procedimiento de validación de identidad que solicite la plataforma.

Cómo bloquear el homebanking y otras billeteras virtuales

Además de Mercado Pago y MODO, es importante identificar qué aplicaciones bancarias y billeteras digitales estaban instaladas en el dispositivo y consultar los mecanismos de bloqueo de cada empresa.

Los procedimientos varían según la entidad:

BBVA: los clientes pueden ingresar a Banca Online y dirigirse a "Perfil" y luego a "Claves y seguridad" para gestionar el bloqueo de las claves y el cierre de las sesiones abiertas. También pueden comunicarse con los canales oficiales de atención.

los clientes pueden ingresar a Banca Online y dirigirse a "Perfil" y luego a "Claves y seguridad" para gestionar el bloqueo de las claves y el cierre de las sesiones abiertas. También pueden comunicarse con los canales oficiales de atención. Brubank: dispone de un apartado de "Robo y extravío" en su sitio web. Desde allí, el usuario debe seleccionar la opción correspondiente al teléfono. Según informa la entidad, una vez recibido el aviso, desvincula el número de la cuenta y cierra el acceso desde el dispositivo afectado.

dispone de un apartado de "Robo y extravío" en su sitio web. Desde allí, el usuario debe seleccionar la opción correspondiente al teléfono. Según informa la entidad, una vez recibido el aviso, desvincula el número de la cuenta y cierra el acceso desde el dispositivo afectado. Lemon: cuenta con un portal para reportar el incidente. La opción "Extravié mi teléfono" permite cerrar las sesiones abiertas en todos los dispositivos. Si también se perdió la tarjeta Lemon Card, se puede seleccionar "Extravié mi teléfono y Lemon Card" para solicitar su bloqueo.

En todos los casos, es importante utilizar los sitios web y canales de atención oficiales, sin recurrir a enlaces enviados por terceros.

Qué hacer si realizan transferencias o compras desde el celular robado

Si después del robo se detectan transferencias, pagos, compras o solicitudes de préstamos que el titular no autorizó, hay que comunicarse inmediatamente con el banco o la billetera virtual involucrada.

El primer paso es solicitar el bloqueo de los accesos y de los productos financieros comprometidos. También se debe presentar un reclamo formal para desconocer las operaciones y dejar constancia de lo ocurrido.

Es importante conservar el número de gestión del reclamo y reunir toda la documentación disponible:

Fecha y hora del robo.

Copia de la denuncia policial o penal.

Fecha, importe y descripción de las operaciones desconocidas.

Comprobantes de transferencias o pagos, si están disponibles.

Datos de las cuentas de destino, cuando se trate de transferencias.

Respuestas y comunicaciones recibidas de la entidad financiera.

El Banco Central establece un procedimiento para los usuarios que sufrieron fraudes o estafas vinculados con servicios financieros. Sin embargo, el reclamo ante el organismo constituye una segunda instancia: primero debe presentarse ante el banco, la entidad financiera o el proveedor involucrado.

Si transcurren al menos 10 días hábiles sin una solución satisfactoria, el usuario puede elevar el caso al BCRA mediante su formulario de reclamos por fraude o estafa. Para hacerlo, deberá contar con el número de reclamo asignado por la entidad y la documentación correspondiente.

El procedimiento también contempla situaciones en las que se vulneró el acceso al homebanking o a una billetera digital y se realizaron movimientos sin autorización.

Qué hacer si te roban el celular y tenés WhatsApp

WhatsApp también puede quedar comprometido cuando un delincuente se apodera del teléfono. Además de acceder a conversaciones y contactos, puede utilizar la cuenta para enviar mensajes en nombre del titular y solicitar dinero a familiares o conocidos.

Para recuperar el control de la aplicación, el primer paso es comunicarse con la compañía telefónica y solicitar el bloqueo de la SIM robada. Luego, hay que pedir un nuevo chip con el mismo número.

Una vez recuperada la línea, se debe instalar WhatsApp en otro teléfono y registrar nuevamente el número mediante el código de verificación que envía la plataforma.

Al completar este procedimiento, la sesión de WhatsApp se cerrará automáticamente en el dispositivo robado.

Después de recuperar la cuenta, es conveniente revisar los dispositivos vinculados y cerrar las sesiones que no se reconozcan. También se recomienda activar la verificación en dos pasos, que agrega un PIN de seguridad para proteger el acceso.

WhatsApp aclara que no puede desactivar una cuenta por el usuario si no puede verificar que el número telefónico le pertenece. Por eso, recuperar el control de la línea es un paso central para volver a registrar la aplicación.

Cómo denunciar el robo de un celular en Argentina

Además de bloquear el teléfono y las cuentas, es importante realizar la denuncia policial o penal correspondiente.

El trámite permite dejar constancia del hecho y contar con documentación para presentar ante la compañía telefónica, los bancos y las billeteras virtuales.

Al realizar la denuncia, conviene aportar la mayor cantidad de información disponible:

Marca y modelo del teléfono.

Número de línea.

Código IMEI.

Fecha, horario y lugar del robo.

Descripción de las circunstancias del hecho.

Información sobre eventuales operaciones financieras no autorizadas.

También es recomendable conservar una copia de la denuncia y los números de gestión de los reclamos realizados ante las distintas empresas.

La denuncia policial y el reporte ante la compañía telefónica son trámites diferentes. Por eso, realizar uno no reemplaza la necesidad de comunicarse con la operadora para bloquear la línea y el equipo.

Cómo evitar estafas después del robo del celular

El riesgo no termina con el bloqueo del dispositivo y la línea telefónica. En los días posteriores al robo pueden llegar llamadas, mensajes y correos electrónicos que intenten obtener información personal o financiera.

Los delincuentes pueden hacerse pasar por representantes de bancos, billeteras virtuales o fabricantes de teléfonos para solicitar contraseñas, códigos de verificación o datos de acceso.

Mercado Pago advierte que los usuarios no deben compartir sus contraseñas ni los códigos de seguridad. Apple, por su parte, aclara que no se comunica con los clientes para informarles que encontró un iPhone perdido o robado.

Por eso, cualquier gestión relacionada con el incidente debe realizarse desde las páginas oficiales de las empresas o sus canales de atención verificados.

Tampoco se deben abrir enlaces recibidos de remitentes desconocidos ni proporcionar información bancaria o códigos de autenticación ante llamados inesperados.

Qué medidas tomar para proteger el celular antes de un robo

También existen algunas configuraciones que permiten reducir los riesgos si el teléfono se pierde o es sustraído.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Configurar un PIN o contraseña segura para desbloquear la pantalla.

para desbloquear la pantalla. Activar el reconocimiento biométrico, como la huella digital o el reconocimiento facial.

Ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla bloqueada.

Habilitar las funciones de localización y bloqueo remoto de Android o iPhone.

Activar la autenticación en dos pasos en el correo electrónico y las aplicaciones de mensajería.

Evitar guardar contraseñas bancarias en notas, fotografías o archivos sin protección.

Utilizar claves diferentes para el correo electrónico y las aplicaciones financieras.

Guardar el número IMEI en un lugar seguro.

Realizar copias de seguridad periódicas de fotografías, contactos y documentos.

El bloqueo remoto del teléfono, la suspensión de la línea, la denuncia del IMEI y el cierre de las sesiones bancarias y financieras son medidas complementarias. Realizar estos procedimientos permite reducir las posibilidades de que terceros accedan a la información personal o utilicen las cuentas del titular.