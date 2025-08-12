Una de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos sacó promoción desde Argentina

Con motivo del aniversario número 35 desde que iniciaron sus operaciones en nuestro país, American Airlines anunció tarifas más económicas de lo habitual

Las vacaciones de invierno ya pasaron, y para muchos, agosto es el momento perfecto para empezar a planificar la próxima escapada. Antes de que la demanda de pasajes se dispare, este mes se presenta como una gran oportunidad para encontrar ofertas y tarifas especiales. Atenta a esta tendencia, American Airlines, una de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos, anunció una promoción para celebrar sus 35 años de servicio en Argentina, con descuentos que pueden facilitar el acceso a destinos internacionales muy demandados.

La promoción, con precios de ida y vuelta a partir de $1.253.535 (menos de mil dólares), busca premiar a los clientes que han acompañado a la aerolínea durante más de tres décadas. Las tarifas son perfectas para quienes sueñan con pasar las fiestas de fin de año en el exterior, hacer playa y compras en Miami o simplemente disfrutar de unas vacaciones fuera del país.

Pasajes baratos a Miami con la promoción de American Airlines

Las tarifas de aniversario están disponibles para la compra de pasajes hasta el 24 de agosto de 2025, o hasta agotar la existencia de 7.500 asientos, lo que ocurra primero.

Válidez de las tarifas: La promoción aplica para vuelos de ida y vuelta que se realicen entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Ruta principal: El precio promocional de base es para la ruta Buenos Aires-Miami.

Dónde reservar: Los pasajes se pueden comprar a través de la página oficial de la aerolínea, aa.com, o mediante su aplicación móvil.

Esta oferta es una excelente oportunidad para los viajeros que buscan precios competitivos para destinos internacionales, aprovechando un momento del año en el que los costos suelen ser más bajos antes de la temporada alta.

American Airlines, de aniversario en Argentina y con récord de vuelos

El director de Ventas para Florida, América Latina y el Caribe, Alexandre Cavalcanti, expresó su entusiasmo por el hito: "Estamos muy contentos de celebrar nuestro 35 aniversario en Argentina junto a nuestros clientes, ofreciendo tarifas especiales que los acercan a los lugares y personas que aman durante las vacaciones y la temporada alta de viajes".

American Airlines inició sus operaciones en Argentina el 1 de julio de 1990, con su primer vuelo uniendo las ciudades de Miami (MIA) y Buenos Aires (EZE). Desde entonces, ha consolidado su presencia en el mercado, convirtiéndose en la aerolínea estadounidense con mayor cantidad de vuelos en el país.

Para la próxima temporada de verano, la compañía operará hasta 42 vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) con destino a:

Miami (MIA) Dallas Fort Worth (DFW) Nueva York (JFK)

Este aumento representa un crecimiento del 11% en la cantidad de vuelos y del 9% en la capacidad de asientos en comparación con el año anterior, lo que demuestra la apuesta de la empresa por el mercado argentino. American Airlines, de hecho, ofrece más conexiones entre Estados Unidos y Argentina que cualquier otra aerolínea.