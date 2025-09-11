Nuevo destino caribeño de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

La aerolínea nacional informó que sumará cinco vuelos por semana a uno de los países del caribe que más creció en turismo en los últimos años

El verano 2026 traerá una excelente noticia para los amantes del sol y la playa. Aerolíneas Argentinas anunció que sumará a su oferta de vuelos un nuevo destino en el Caribe: la paradisíaca isla de Aruba. La flamante ruta, que comenzará a operar a partir del 1 de enero, no solo conectará a Buenos Aires con este destino, sino que también ofrecerá vuelos directos desde Córdoba y Mendoza. Esta decisión estratégica de la aerolínea nacional busca ampliar su oferta de destinos caribeños y competir de forma más directa con otras compañías internacionales que ya operan en la ruta.

El anuncio de los vuelos a Aruba se enmarca en la estrategia de la aerolínea de potenciar los viajes desde y hacia el Caribe, un segmento que ha crecido significativamente en los últimos años. Con la adición de este destino, Aerolíneas Argentinas no solo facilita el acceso a este paraíso tropical, sino que también refuerza su posición como una de las principales opciones para los argentinos que buscan vacaciones de descanso y aventura. Los vuelos se sumarán a las rutas caribeñas ya existentes a Punta Cana y Cancún, consolidando una oferta variada y atractiva.

Aerolíneas Argentinas comenzará a volar a Aruba con salidas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

Vuelos de Aerolíneas Argentinas a Aruba: precios y todos los detalles

Los vuelos a Aruba serán operados por aviones Boeing 737 MAX 8, una aeronave moderna y eficiente. Aunque los detalles de la programación final aún no fueron confirmados, se estima que la ruta contará con un total de cinco vuelos por semana: tres con salida desde Buenos Aires, uno desde Córdoba y otro desde Mendoza. Esta distribución permitirá a la aerolínea optimizar la operación y los descansos de la tripulación, haciendo la ruta más rentable y eficiente, según informó el blog especializado en viajes, SirChandler.

Con la incorporación de este nuevo destino, Aerolíneas Argentinas se suma a la competencia directa de otras compañías internacionales que ya vuelan a Aruba, como Avianca, Copa Airlines y LATAM. Para los pasajeros, esto se traduce en una mayor oferta y, potencialmente, en precios más competitivos. Además, la aerolínea nacional ofrecerá conexiones desde otras ciudades del país, permitiendo que los viajeros puedan iniciar su aventura caribeña desde cualquier rincón de Argentina.

Desde Ezeiza, al momento de publicar esta nota, se encuentran vuelos de ida y vuelta por $1.767.103 como tarifa más económica para algunos días, aunque también hay otros días donde lo más barato parte desde los $1.810.511, $1.968.047 y hasta $2.881.954. En tanto, desde Córdoba hay por $1.655.461 y desde Mendoza, $1.753.759. Es decir, como tarifa económica se puede volar desde Argentina a Aruba por alrededor de u$s 1200.

Gráfico de tarifas de vuelos de Buenos Aires a Aruba con Aerolíneas Argentinas

Aruba: un paraíso de playas y aventura

Conocida como la "Isla Feliz", Aruba es un destino caribeño que combina a la perfección la belleza natural con una infraestructura turística de primer nivel. Sus playas de arena blanca y su mar de aguas cristalinas y turquesas son su principal atractivo, con joyas como Eagle Beach, considerada una de las mejores playas del mundo.

Pero Aruba no es solo un destino de relax. La isla ofrece una amplia variedad de actividades para todos los gustos:

Deportes acuáticos: Desde el windsurf y kitesurf, muy populares por sus vientos constantes, hasta el buceo y snorkel para explorar arrecifes de coral y naufragios.

Exploración de la naturaleza: El Parque Nacional Arikok ocupa casi el 20% de la isla y es ideal para caminatas, donde se pueden descubrir cuevas, formaciones rocosas y piscinas naturales.

Cultura y gastronomía: La capital, Oranjestad, destaca por su arquitectura colonial holandesa, sus vibrantes colores y su variada oferta de restaurantes que combinan sabores locales con influencias internacionales.

La adición de Aruba a la red de vuelos de Aerolíneas Argentinas no solo facilita el acceso a un destino de ensueño, sino que también abre la puerta a un viaje inolvidable, lleno de sol, naturaleza y diversión.