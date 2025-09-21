Comprar en Duty Free argentino es más económico gracias a la app Club A Volta, que permite obtener hasta 20% de descuento y promociones 4x3

Comprar en los Duty Free Shops argentinos es una tradición dentro del turismo para viajeros frecuentes, pero ahora hay una novedad que promete hacer la experiencia aún más atractiva: una nueva aplicación que permite ahorrar hasta un 20% en productos seleccionados.

Esta herramienta digital busca simplificar las compras, optimizar el presupuesto y fomentar el consumo en el aeropuerto, sin necesidad de trámites complicados.

Cómo ahorrar hasta 20% en el Beauty Free antes de viajar

Desde su cuenta de TikTok @caromfontana, una creadora de contenido reveló un truco que todo viajero debería conocer: la aplicación Club A Volta, vinculada al Beauty Free, permite obtener descuentos adicionales sin necesidad de membresía ni pagos extras.

Según explicó la usuaria, solo es necesario descargar la app y hacer el pedido online. De esta manera, se pueden conseguir 20% de descuento o promociones 4x3 en una gran variedad de productos, sumando ahorro al precio que ya ofrece el Duty Free respecto a los comercios locales.

"Es literal, algunos productos salen casi a la mitad y además le sumás un 20% off extra o 4x3", destacó la creadora de contenido. La aplicación también ofrece un beneficio adicional: al mostrar el QR generado por la app en la caja, los usuarios reciben un 5% extra de descuento en múltiples compras.

Caro Fontana aseguró que esta herramienta es ideal para quienes están por viajar o tienen conocidos que lo harán. La facilidad de uso y los descuentos significativos convierten a Club A Volta en una opción atractiva para aprovechar al máximo la experiencia de compra en el Duty Free sin gastar de más.

Así funciona la app Club A Volta

Disponible de forma gratuita en Google Play y App Store, esta app permite acceder a descuentos exclusivos sin necesidad de membresía de pago.

Descarga e inscripción gratuita : al instalar la aplicación, los usuarios pueden registrarse sin costo alguno, obteniendo un código QR personal que les permitirá acceder a beneficios exclusivos.

: al instalar la aplicación, los usuarios pueden registrarse sin costo alguno, obteniendo un código QR personal que les permitirá acceder a beneficios exclusivos. Descuentos en compras online : al realizar pedidos a través de la app, se pueden obtener hasta un 20% de descuento en productos seleccionados que no estén ya en promoción.

: al realizar pedidos a través de la app, se pueden obtener hasta un 20% de descuento en productos seleccionados que no estén ya en promoción. Promociones adicionales: además del descuento online, la aplicación ofrece beneficios como el sistema Reserve & Collect, que permite reservar productos con antelación y recogerlos en el aeropuerto, optimizando el tiempo y evitando el transporte de compras durante el viaje.

además del descuento online, la aplicación ofrece beneficios como el sistema Reserve & Collect, que permite reservar productos con antelación y recogerlos en el aeropuerto, optimizando el tiempo y evitando el transporte de compras durante el viaje. Beneficios exclusivos para miembros: al acumular puntos mediante compras, los usuarios pueden ascender a niveles de membresía como Silver, Gold o Platinum, obteniendo descuentos adicionales que van desde el 5% hasta el 10% en productos y servicios asociados, incluyendo restaurantes, alquiler de autos y salas VIP en aeropuertos.

La aplicación Club Avolta se presenta como una herramienta útil para quienes buscan optimizar su presupuesto en el free shop durante sus viajes de turismo, ofreciendo descuentos significativos en productos de alta calidad. Su facilidad de uso y las diversas promociones disponibles hacen de esta app una opción atractiva para los viajeros frecuentes y ocasionales.