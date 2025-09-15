Para ahorrar en tus pasajes con Aerolíneas Argentinas, la planificación incluye anticipación, flexibilidad y comparación de precios

Las vacaciones de invierno y verano son el momento ideal para viajar, pero también uno de los más costosos. Aerolíneas Argentinas es la principal opción para vuelos nacionales, aunque no siempre ofrece los precios más convenientes en su página oficial.

Expertos en turismo coinciden en que la anticipación y la flexibilidad son dos factores esenciales. Comprar los pasajes con suficiente tiempo y elegir fechas menos concurridas puede brindar un ahorro significativo. De hecho, la diferencia de precio entre comprar con 90 días de anticipación y hacerlo sobre la fecha puede ser abismal, sobre todo en destinos con alta demanda como Ushuaia, Bariloche o Iguazú.

Aerolíneas Argentinas: ¿Cuándo es el mejor momento para comprar pasajes?

El momento de la compra puede cambiar por completo el presupuesto de un viaje. Los especialistas recomiendan adquirir los pasajes entre 60 y 90 días antes de la fecha de salida. En ese lapso, las aerolíneas aún no aplicaron los aumentos de último momento y hay mayor disponibilidad de asientos.

Además, hay trucos que pueden ayudar a abaratar costos:

los fines de junio y principios de julio, cuando inician las vacaciones, suelen ser las semanas más caras; Comprar pasajes los martes o miércoles: el martes es, según informes, el día en que suelen aparecer las mejores ofertas, ya que las aerolíneas lanzan promociones los lunes por la noche;

los vuelos de madrugada o en horarios nocturnos tienden a ser más económicos; Usar alertas de precios: plataformas como Google Flights, Skyscanner o Kayak permiten activar notificaciones para recibir avisos cuando bajan las tarifas en la ruta seleccionada.

¿Por qué en Aerolíneas Argentinas los pasajes pueden ser más caros en su propia web?

Un dato llamativo revelado por la web de viajes Info Viajera es que, en ocasiones, los pasajes de Aerolíneas Argentinas son más caros en su sitio oficial que en agencias de turismo online.

Por ejemplo, para un vuelo Buenos Aires – Ushuaia, ida y vuelta durante julio en la página oficial de Aerolíneas Argentinas el costo puede rondar los $148.611. En cambio, en plataformas como Turismocity, el mismo vuelo podía conseguirse desde $138.000, con más opciones de horarios y mejores precios.

Incluso hay alternativas más convenientes. Vuelos directos, con equipaje incluido y horarios más cómodos, disponibles desde $121.287 en agencias online. Esto demuestra que no siempre la página oficial ofrece la tarifa más competitiva y que conviene comparar en distintos sitios antes de definir el vuelo.

¿Qué diferencia de precios existe en vuelos de Aerolíneas Argentinas según la plataforma?

La diferencia puede superar el 20%. Según el informe, un vuelo entre Buenos Aires y Mar del Plata costaba en la web de Aerolíneas Argentinas unos $156.000 ida y vuelta. Sin embargo, en Almundo la misma ruta rondaba los $127.000, lo que significa un ahorro del 23%.

Por eso, los expertos insisten en que antes de comprar conviene chequear varias alternativas:

Agencias de turismo online como Almundo, Despegar o Avantrip;

Metabuscadores como Skyscanner, Kayak o Turismocity, que comparan precios en diferentes plataformas.

Aerolíneas Argentinas: ¿Cómo usar la flexibilidad de fechas para pagar menos?

La flexibilidad es una de las mejores aliadas para encontrar tarifas bajas en Aerolíneas Argentinas. Cambiar el día de salida o regreso puede reducir notablemente el costo del pasaje.

Por ejemplo, si el vuelo más barato sale un martes a la madrugada, tal vez convenga adaptar el itinerario para aprovechar esa tarifa. A veces, incluso un solo día de diferencia puede significar un ahorro de miles de pesos, sobre todo en temporada alta.

¿Qué herramientas ayudan a encontrar vuelos baratos en Aerolíneas Argentinas?

Además de las agencias y metabuscadores, hay recursos que facilitan la búsqueda de ofertas:

muestran los días con precios más bajos en un solo vistazo; Filtros por equipaje y escalas: ayudan a comparar de manera justa, teniendo en cuenta todos los costos adicionales.

Por eso, los viajeros que planifiquen con estrategia podrán disfrutar de sus vacaciones sin que el precio del pasaje les arruine el presupuesto.