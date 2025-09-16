La pequeña isla del caribe que recibe cada vez más argentinos: son el 26% de los turistas

Se trata de uno de los destinos de playa que se puso de moda últimamente y le compite a Punta Cana con su arena blanca y aguas turquesas

El verano en la playa es una tradición para la mayoría de los argentinos. Y si bien la costa atlántica ofrece opciones variadas, el sueño de muchos es conocer el Caribe y disfrutar de sus aguas turquesas y arenas blancas. Históricamente, Punta Cana ha sido el destino preferido y más visitado. Sin embargo, una pequeña isla empieza a ganar terreno y a captar un interés creciente: Aruba.

La "isla feliz" se ha convertido en una de las revelaciones turísticas para los argentinos, superando las expectativas más optimistas. Según un informe de la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.), los turistas argentinos representan ya el 26% del total de visitantes de la región latinoamericana, consolidándose como su mercado más importante. El crecimiento interanual ha sido impresionante, con un aumento del 127% hasta agosto de 2025 en comparación con el año anterior.

"Nos llena de orgullo anunciar que a partir de enero de 2026 contaremos con un nuevo vuelo directo entre Aruba y Argentina, con una frecuencia de cinco veces por semana desde los principales aeropuertos de Argentina: Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza. Esta nueva apertura aporta a la estrategia que tenemos, desde la Autoridad de Turismo de Aruba en la región latinoamericana, de crecimiento y foco en visitantes del cono sur. Argentina es el mercado más importante para la región Latinoamericana. La nueva ruta de Aerolíneas Argentinas fortalece la presencia de Aruba en el mercado argentino y abre la puerta para que más invitados puedan descubrir la calidez de nuestra gente y las experiencias únicas que ofrece la isla feliz", expresó Jordan Schlipken, director de la autoridad turística de Aruba para Latinoamerica.

Aruba, el destino caribeño que cada vez más argentinos eligen

Ubicada a solo 25 kilómetros de las costas de Sudamérica, Aruba tiene una ventaja natural que la distingue: está fuera del cinturón de huracanes. Esto le permite tener un clima soleado y perfecto durante todo el año, con una temperatura promedio de 28 grados. Su oferta turística no se limita solo a las playas, que son de las más premiadas del mundo (Eagle Beach fue elegida la mejor playa del Caribe y la tercera a nivel global en 2025), sino que también incluye:

Naturaleza y aventura: Más del 25% de su territorio está protegido por la Fundación de Conservación de Aruba, que administra el Parque Nacional Arikok, un lugar ideal para explorar cuevas, fauna y flora desértica.

Gastronomía y bienestar: La isla ofrece una amplia gama de opciones culinarias y experiencias de bienestar únicas.

Cultura local: La amabilidad de su gente es uno de sus mayores atractivos. La mayoría de la población habla al menos cuatro idiomas, incluyendo el español, lo que facilita la comunicación con los visitantes.

Vuelos de Aerolíneas Argentinas a Aruba

El crecimiento de la llegada de argentinos se acelerará a partir del 1° de enero de 2026, cuando Aerolíneas Argentinas comience a operar vuelos directos a la isla. Este hito en la conectividad aérea, que será el primer enlace sin escalas entre ambos países, facilitará el viaje.

La aerolínea de bandera ofrecerá cinco vuelos semanales con salidas desde los principales aeropuertos del país:

Tres frecuencias semanales conectarán Buenos Aires con Aruba.

Un vuelo semanal unirá Mendoza y Aruba, con frecuencia los viernes.

Un vuelo semanal saldrá desde Córdoba y regresará a la misma ciudad, los jueves.

Con esta nueva ruta, la Autoridad de Turismo de Aruba proyecta superar los 55.000 visitantes argentinos en 2026, consolidando al país como el principal emisor de turistas de Latinoamérica.