La aerolínea de bandera anunció que a partir del 1° de enero volará a la isla caribeña desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y ya tiene tarifa confirmada

Aerolíneas Argentinas sorprendió a los amantes de la playa con una excelente noticia: la incorporación de un nuevo destino a su red de vuelos. A partir del 1° de enero de 2026, la aerolínea de bandera volará a la paradisíaca isla de Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Este movimiento estratégico busca ampliar su oferta caribeña y competir de manera directa con otras compañías internacionales, ofreciendo una opción más cómoda para los argentinos.

Precio de los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

La nueva ruta a la "isla feliz" contará con cinco vuelos semanales, operados con modernos aviones Boeing 737 MAX 8. La aerolínea ya anunció una tarifa promocional de ida y vuelta desde u$s 993, un precio atractivo que busca captar a los primeros viajeros de la temporada.

El servicio tendrá salidas desde:

Buenos Aires (Ezeiza): los lunes, sábados y domingos a las 23:55, con llegada a Aruba a las 7:00. El regreso será los lunes, martes y domingos por la mañana, llegando a las 18:45 hora argentina.

los lunes, sábados y domingos a las 23:55, con llegada a Aruba a las 7:00. El regreso será los lunes, martes y domingos por la mañana, llegando a las 18:45 hora argentina. Córdoba: los jueves a las 14:30, con regreso el mismo día a las 22:15 para llegar a primera hora del viernes.

los jueves a las 14:30, con regreso el mismo día a las 22:15 para llegar a primera hora del viernes. Mendoza: los viernes a las 13:00, con regreso el mismo día a las 22:30 y llegará a primera hora del sábado.

Con la adición de Aruba, Aerolíneas Argentinas suma una tercera opción en el Caribe a sus rutas ya establecidas a Punta Cana y Cancún, consolidando su posición como una de las principales opciones para los argentinos que buscan vacaciones de sol y mar. La nueva ruta no solo es una gran noticia para los viajeros, sino que también refuerza la oferta turística del país al conectar directamente el interior con el Caribe.

Qué hacer en Aruba, el nuevo destino de Aerolíneas Argentinas

Conocida como la Isla Feliz, Aruba es un destino caribeño que combina a la perfección la belleza natural con una infraestructura turística de primer nivel. Sus playas de arena blanca y su mar de aguas cristalinas y turquesas son su principal atractivo, con joyas como Eagle Beach, considerada una de las mejores playas del mundo.

Pero Aruba no es solo un destino de relax. La isla ofrece una amplia variedad de actividades para todos los gustos:

Deportes acuáticos: Desde el windsurf y kitesurf, muy populares por sus vientos constantes, hasta el buceo y snorkel para explorar arrecifes de coral y naufragios.

Exploración de la naturaleza: El Parque Nacional Arikok ocupa casi el 20% de la isla y es ideal para caminatas, donde se pueden descubrir cuevas, formaciones rocosas y piscinas naturales.

Cultura y gastronomía: La capital, Oranjestad, destaca por su arquitectura colonial holandesa, sus vibrantes colores y su variada oferta de restaurantes que combinan sabores locales con influencias internacionales.

La adición de Aruba a la red de vuelos de Aerolíneas Argentinas no solo facilita el acceso a un destino de ensueño, sino que también abre la puerta a un viaje inolvidable, lleno de sol, naturaleza y diversión.