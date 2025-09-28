Según datos de la Cámara Argentina de Turismo, la actividad turística genera miles de empleos directos e indirectos, desde hotelería hasta excursiones

El fin de largo de octubre se acerca cada vez más y a estas alturas, las reservas rompen récord y miles de personasempiezan a alistarse para disfrutar de una escapadapara hacer turismo antes de fin de año. Pero, además del movimiento económico que esto genera, muchos buscan opciones accesibles para viajar sin taladrar el bolsillo.

Con la ayuda de datos oficiales y relevamientos del sector turístico, te contamos cuáles son los destinos más baratos y cómo se perfila este fin de semana que promete ser histórico para el turismo nacional.

Turismo y reservas: ¿qué destinos lideran el ranking este finde largo de octubre 2025?

Para quienes buscan precios más bajos y opciones económicas, todavía hay alternativas disponibles. Si bien muchos destinos están casi completos, todavía es posible encontrar opciones accesibles para escaparse sin gastar de más. Basándonos en niveles de ocupación, demanda y costos promedio, estos son los cinco lugares más baratos para este finde largo:

1. San Miguel de Tucumán

Con solo un 75% de reservas, la capital tucumana ofrece precios más bajos que otras ciudades del Norte. Además, su ubicación estratégica permite hacer excursiones a Tafí del Valle o la Quebrada de Humahuaca a costos reducidos.

2. San Juan Capital

En Cuyo, San Juan es una joya poco explotada turísticamente en comparación con Mendoza. Con un 75% de ocupación, todavía hay alojamiento disponible y la gastronomía local es considerablemente más barata que en otras provincias vitivinícolas.

3. El Bolsón

Aunque está en la Patagonia, una de las regiones más caras del país, El Bolsón mantiene precios más bajos que Bariloche o Esquel. Con un 80% de ocupación, aún es posible conseguir cabañas a buen precio y disfrutar de un entorno natural increíble.

4. Catamarca Capital

Con apenas un 70% de ocupación, es una de las provincias más económicas del Norte argentino. Sus paisajes, su gastronomía y su tranquilidad la convierten en una alternativa ideal para quienes buscan algo distinto sin gastar demasiado.

5. San Martín de los Andes

Aunque es uno de los lugares más bellos de la Patagonia, sorprende que su ocupación sea solo del 65%, lo que permitió que los precios no se dispararan tanto como en otros puntos turísticos de la región.

Desde la plataforma Booking confirmaron que casi 7 de cada 10 argentinos consideran que viajar es la mejor inversión, mientras que en Despegar destacaron que Buenos Aires, Bariloche, Iguazú y Mendoza son los destinos más elegidos.

Cada fin de semana largo representa un empujón enorme para la economía argentina. Según datos de la Cámara Argentina de Turismo, la actividad turística genera miles de empleos directos e indirectos, desde hotelería hasta gastronomía, transporte y excursiones.

4 lugares imperdibles para visitar con chicos en Buenos Aires durante el fin de semana largo

Buenos Aires se convierte en un verdadero parque de diversiones para las familias que decidan quedarse con sus niños. La ciudad ofrece planes para todos los gustos, desde actividades culturales hasta juegos al aire libre, pasando por experiencias interactivas que combinan diversión y aprendizaje.

1. Patio de Juegos Salguero

En pleno Almagro, el renovado Patio Salguero sorprende con una propuesta inspirada en el séptimo arte. Su diseño recrea una cinta de película gigante que funciona como mangrullo, invitando a los chicos a trepar, correr y dejar volar la imaginación mientras juegan en un entorno seguro.

El suelo, ahora cubierto con caucho continuo, incorpora formas y colores alusivos al cine, lo que hace que el espacio sea tanto más seguro como atractivo. Un mural temático completa la transformación, mientras que los nuevos bancos, bebederos y canteros suman comodidad y un toque verde al lugar.

Dónde: Jerónimo Salguero 743, Almagro.

2. WOW City

En San Isidro, WOW City invita a los niños a ponerse en la piel de distintos profesionales. En este mundo a escala infantil, pueden ser médicos, panaderos, mecánicos o constructores por un día. El recorrido incluye seis estaciones temáticas: desde un hospital y una panadería hasta un supermercado y un taller en construcción con pelotero incluido. Para los más chiquitos, hay una granja llena de sorpresas.

Las familias pueden relajarse en la confitería del lugar mientras los chicos aprenden y juegan. La visita dura casi dos horas, con reserva previa online, e incluye un pequeño obsequio para los niños.

Dónde: Av. Fondo de la Legua 353, San Isidro.

3. Palacio Libertad

El Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en el imponente Palacio Libertad, es el mayor espacio cultural de América Latina. Con más de 70 salas y una programación gratuita, ofrece talleres, espectáculos, cine, teatro y propuestas tecnológicas para toda la familia.

El tercer piso está dedicado especialmente a la infancia, con actividades interactivas y funciones que invitan a experimentar y aprender jugando. Abre de miércoles a domingos, de 14 a 20.

Dónde: Sarmiento 151, CABA.

4. MALBA

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires es otro clásico para visitar con chicos. Además de sus muestras de arte moderno y contemporáneo, cuenta con librería, tienda de recuerdos y cafetería.

Su nueva sede, MALBA Puertos, en Escobar, busca acercar el arte a nuevas comunidades con entrada libre y gratuita.

Dónde: Av. Figueroa Alcorta 3415 (CABA) y Alisal 160 Bahía, Puertos (Escobar).

Con los niveles de reservas actuales, se espera un movimiento millonario en todo el país, beneficiando no solo a grandes ciudades sino también a pequeñas localidades que viven casi exclusivamente del turismo.