La Parolaccia low cost: cuánto cuesta comer en la nueva versión en Palermo

La Parolaccia low cost en Palermo logra combinar buena comida, ambiente agradable y precios más competitivos que otros restaurantes premium de la ciudad

En pleno corazón de Palermo, exactamente sobre la calle El Salvador 5801, donde la gastronomía y el ocio porteño se combinan para atraer a locales y turistas, La Parolaccia lanzó una propuesta con una versión low cost que promete la misma experiencia premium que hizo famosa a la cadena en Puerto Madero, pero con precios más competitivos.

Esta novedad está dando que hablar en las redes y en el mundo foodie, porque permite disfrutar del reconocido restaurante italiano desde un punto más económico.

¿Por qué La Parolaccia es un clásico del ocio en Palermo y toda Buenos Aires?

La Parolaccia no necesita presentación. Con décadas de trayectoria en la gastronomía porteña, es sinónimo de cocina italiana de alta calidad. Sus locales en Puerto Madero, Palermo y Vicente López han sido punto de encuentro para familias, parejas y grupos de amigos que buscan vivir un momento especial o de relajación.

El fuerte del restaurante siempre fueron sus pastas artesanales, pero su carta también incluye carnes, pescados, ensaladas y postres de primer nivel. Todo en un ambiente elegante pero cálido, con un servicio que busca mantener el sello de excelencia italiana que caracteriza a la marca.

Ahora, con esta versión low cost, la propuesta busca llegar a un público más amplio.

¿Cuánto cuesta comer en La Parolaccia de Palermo en septiembre 2025?

Según la información en el video de @Turistafoodie en la red social de instagram, una comida completa con vino incluido en La Parolaccia de Palermo cuesta $23.000 por persona. Este valor cubre un menú que incluye bebida, plato principal y postre.

Para quienes buscan algo más económico, el restaurante ofreceplatos por tan solo $10.000.

Menú detallado con los precios de los platos en La Parolaccia Palermo

Uno de los atractivos del restaurante es su carta variada, con opciones para todos los gustos. A continuación, repasamos los precios actualizados a septiembre 2025:

Antipasta

Arancini: $10.000

Brie con miel y frutos secos: $13.000

Faina funghi e gorgonzola: $13.000

Pastas

Rigatoni spicy vodka: $18.000

Malfatti di spinaci alla romana: $18.000

Rúcola, calamaretti e gamberi: $24.500

Cappelacci de cabutia con mascarpone y panceta crocante: $20.000

Dulce

Flan de claras con confitura de naranja: $8.000

Meringatta con helado de crema y frutillas: $8.500

Profiterol con helado de crema y crema jersey: $8.500

Café espresso: $43.300

Capuccino: $3.300

Tragos

Aperol Spritz: $8.000

Copa DV Cabernet-Malbec: $5.000

¿Conviene elegir el menú completo o pedir platos individuales?

Para quienes buscan una experiencia gourmet completa, hacer una combinación de platos del menú es ideal para incluir varios pasos, incluyendo el postre. Sin embargo, si el plan es una salida más informal o con menos presupuesto, pedir platos individuales puede ser más conveniente.

Por ejemplo, una cena con entrada de brie de miel con frutos secos ($13.000), un plato principal como el malfatti di spinaci alla romana ($18.000) un postre flan de claras con confitura de naranja ($8.000) puede costar $39.000 por persona.

Palermo es conocido por ser el epicentro del ocio en Buenos Aires. Desde bares y cafeterías hasta restaurantes de primer nivel, la oferta gastronómica es enorme. En este sentido, que un clásico como La Parolaccia lance una versión más accesible genera mucho interés.

El concepto low cost no implica comida rápida ni una caída en la calidad. Todo lo contrario. Se busca democratizar la experiencia gourmet, ofreciendo precios más competitivos sin resignar la esencia que hizo famoso al restaurante.

Reservas y promociones: cómo reservar en La Parolaccia Palermo

Las reservas pueden hacerse tanto online como por teléfono, algo fundamental considerando la alta demanda que suele tener el local, sobre todo los fines de semana. Además, conviene estar atentos a promociones con tarjetas o bancos que, en algunos casos, ofrecen reintegros o descuentos en gastronomía. Finalmente, el restaurante se encuentra abierto de lunes a domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 00 hs de la noche, a excepción de fines de semana y vísperas de feriado, en donde suelen abrir hasta la 1 de la madrugada.