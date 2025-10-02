Aerolíneas Argentinas ofrece 20% de descuento en vuelos nacionales, nuevas rutas y cuotas sin interés para la temporada de verano

Aerolíneas Argentinas anunció un descuento del 20% en todos los vuelos dentro del país durante tres días, sin restricciones de fecha de viaje. La promoción estará disponible a través de la página web oficial, la aplicación móvil de la aerolínea y en agencias de viaje autorizadas. El descuento se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

La medida busca incentivar la compra anticipada de pasajes de cara a la temporada alta de verano, que incluye los períodos de vacaciones escolares y fines de semana largos. La aerolínea reiteró que el beneficio se suma a otros planes de financiación vigentes para facilitar el acceso a los vuelos.

Desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre, los pasajeros pudieron acceder a la compra de pasajes en hasta seis cuotas sin interés con nuevos bancos. Las entidades incluidas son BBVA, Galicia, Macro y Santander, con opciones de 3 y 6 cuotas dependiendo del tipo de tarjeta utilizada.

Los planes de financiación disponibles hasta el 31 de octubre abarcan hasta 12 cuotas sin interés con YOY y BanCo, seis cuotas con Naranja X y combinaciones de 3 y 6 cuotas sin interés con BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal, Columbia, Banco Santa Cruz, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe y Banco San Juan. También se ofrecen 3 cuotas sin interés para todos los clientes de Banco Provincia Neuquén, Banco Santa Cruz, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe y Banco San Juan.

Programación de vuelos domésticos para la temporada de verano

Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas Argentinas presentó su programación de vuelos domésticos para la temporada alta de verano. La oferta incluye un aumento de vuelos hacia destinos con mayor demanda y la ampliación de conexiones intertramos que permiten viajar dentro del país sin pasar por Buenos Aires.

Entre las rutas principales que conectan con Buenos Aires, se destacan 69 vuelos semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza, 51 a Ushuaia, 45 a Iguazú, 40 a El Calafate, 38 a Salta, 36 a Tucumán y 32 a Mar del Plata. La compañía informó que también se prevé un aumento de frecuencias hacia Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Los vuelos intertramos incluyen 16 vuelos semanales entre Ushuaia y El Calafate, seis entre Bariloche y El Calafate, cuatro entre Tucumán y Mar del Plata, cuatro entre Córdoba y Tucumán y cuatro entre Salta e Iguazú. Se suman conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario, entre otras.

La programación de vuelos busca ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros y reducir la necesidad de pasar por Buenos Aires. La aerolínea explicó que estas rutas permiten optimizar los tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre regiones.

Reanudación de vuelos a Río Cuarto en el marco del Programa de Conectividad Sostenible

Los vuelos entre Buenos Aires y Río Cuarto se reanudarán el 1° de noviembre, como parte del Programa de Conectividad Sostenible. La ruta contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, con vuelos directos. La operación se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026.

El servicio había sido suspendido en junio debido al cierre del aeropuerto local por trabajos de reparación. Con la reapertura de la terminal y la firma de un nuevo contrato con las autoridades provinciales, la compañía retomará la operación hacia el sur de Córdoba.

Aerolíneas Argentinas indicó que la reanudación de esta ruta forma parte de una estrategia para fortalecer la conectividad regional y facilitar el acceso a los vuelos desde ciudades del interior hacia la capital.

La programación contempla la coordinación de vuelos para que los pasajeros puedan conectar de manera eficiente con otras rutas nacionales e internacionales, optimizando tiempos de traslado y frecuencias de vuelo.

Nuevas rutas internacionales: Buzios-Cabo Frío y Aruba

La compañía incorporó una nueva ruta internacional hacia Buzios-Cabo Frío, Brasil. El servicio operará desde el 3 de enero hasta el 5 de abril, con dos frecuencias semanales desde Aeroparque y otras dos desde Rosario. Los vuelos partirán los sábados y domingos en ambos casos.

Asimismo, se abrirá una ruta hacia Aruba que conectará la isla caribeña con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza durante la temporada de verano. El servicio estará disponible del 1 de enero al 28 de febrero, con tres vuelos semanales que unirán estas ciudades y regresarán a Buenos Aires.

Adicionalmente, se prevé un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba los viernes y otro entre Córdoba y Aruba los jueves. La programación de estas rutas busca diversificar la oferta internacional y atender la demanda de pasajeros hacia destinos turísticos del Caribe y Sudamérica.

Las nuevas rutas se suman a los servicios internacionales ya existentes de la aerolínea, fortaleciendo su red de conexiones hacia destinos clave durante el período de mayor movimiento de pasajeros.

Detalle de planes de financiación y promociones vigentes

Los beneficios anunciados por Aerolíneas Argentinas se aplican únicamente sobre las tarifas vigentes al momento de la compra. Los planes de financiación incluyen tarjetas de crédito de distintos bancos, con cuotas sin interés según cada entidad y plan específico.

La compañía aclaró que la adquisición de pasajes mediante canales oficiales garantiza el acceso a los descuentos y cuotas sin interés. La compra por intermediarios no autorizados puede implicar restricciones en la aplicación de promociones y financiamiento.

Los planes de cuotas buscan permitir a los pasajeros organizar sus gastos y adquirir pasajes con antelación, favoreciendo la planificación de viajes durante la temporada alta. Las promociones y cuotas sin interés se combinan para facilitar la adquisición de pasajes en rutas domésticas e internacionales.

La aerolínea recomendó a los usuarios consultar los detalles de cada promoción en su página web y aplicación, así como en agencias de viaje autorizadas, para garantizar la correcta aplicación de descuentos y opciones de pago.

Resumen de vuelos domésticos y frecuencias programadas

El programa de vuelos busca mejorar la conectividad regional, ofreciendo mayor cantidad de frecuencias en rutas con alta demanda y nuevas conexiones entre ciudades del interior. Las operaciones buscan garantizar una distribución más eficiente de los pasajeros y facilitar la planificación de viajes durante la temporada alta.

Además, la aerolínea continuará ofreciendo planes de financiación y descuentos, con el objetivo de mantener la ocupación de vuelos y facilitar la compra de pasajes anticipados.

Programación internacional y conectividad regional

Las nuevas rutas internacionales a Buzios-Cabo Frío y Aruba complementan la oferta de destinos de la aerolínea. Los vuelos a Buzios-Cabo Frío contarán con dos frecuencias semanales desde Aeroparque y otras dos desde Rosario, operando los fines de semana.

En el caso de Aruba, se conectarán Buenos Aires, Córdoba y Mendoza con tres vuelos semanales, sumándose vuelos semanales directos desde Mendoza y Córdoba. Estas rutas permitirán a los pasajeros planificar viajes internacionales durante el período de verano y acceder a conexiones con mercados turísticos del Caribe y Sudamérica.

La programación doméstica, combinada con la expansión de rutas internacionales, busca optimizar la conectividad del país y ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros. La aerolínea continuará ajustando la oferta de vuelos según la demanda, tanto en rutas domésticas como internacionales.

Los planes de financiación y promociones vigentes estarán disponibles durante toda la temporada, incluyendo cuotas sin interés y descuentos aplicables a las tarifas vigentes al momento de la compra, con el objetivo de incentivar la venta de pasajes y garantizar la ocupación de los vuelos.