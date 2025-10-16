Aerolínea europea apuesta fuerte por Argentina: en 2026 tendrá ¡cuatro! vuelos diarios

En pleno crecimiento del sector aerocomercial en nuestro país, el año que viene una de las principales compañías ampliará su oferta para seguir liderando

El sector aerocomercial internacional sigue apostando con fuerza por el mercado argentino. En un contexto de crecimiento y nuevas rutas, Iberia, una de las principales aerolíneas europeas, ha anunciado un incremento en sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid que establecerá un récord histórico para la compañía.

Con motivo del 80° aniversario de su ruta entre Argentina y Europa, Iberia ofrecerá hasta 23 frecuencias semanales durante los meses de junio, julio y agosto de 2026. Este aumento implica que, por primera vez, un destino en la red de largo radio de la aerolínea española superará los tres vuelos diarios.

"Es un hito que refleja el crecimiento sostenido de la ruta y coincide con los 80 años de conexión entre Argentina y Europa, que marcaron el inicio de nuestra historia con América Latina", afirmó Marina Colunga, directora Comercial para América Latina de Iberia. Con esta acción, la aerolínea consolida a Buenos Aires como uno de los destinos más relevantes de su red internacional.

Iberia llegará a cuatro vuelos diarios de Buenos Aires a Madrid en 2026

El refuerzo operativo de Iberia implica que habrá días específicos en los que se operarán cuatro vuelos entre las capitales.

Los días martes y domingos serán los de cuatro frecuencias con salida desde Madrid a las 16:40 y llegada a Buenos Aires a la medianoche.

Los días lunes y miércoles serán los que tendrán cuatro vuelos desde el Aeropuerto de Ezeiza a la capital española.

Todos los servicios de esta ruta serán operados con aviones Airbus A350, el modelo más avanzado y de mayor capacidad de la flota de Iberia.

Según los horarios de la aerolínea, las salidas desde Ezeiza (EZE) a Madrid (MAD) que tendrá Iberia son cuatro vuelos directos al día:

02:00 (EZE) - 18:40 (MAD) 13:00 (EZE) - 05:40 (+1 día) (MAD) 17:50 (EZE) - 10:45 (+1 día) (MAD) 21:40 (EZE) - 14:30 (+1 día) (MAD)

Este incremento forma parte del Plan de Vuelo 2030 de la compañía, una estrategia de crecimiento que contempla inversiones millonarias y busca reforzar el hub de Madrid como puerta de entrada a Europa para América Latina.

En 2026, Iberia tendrá cuatro vuelos de Ezeiza a Madrid los lunes y miércoles

Cada vez más vuelos de Argentina a España

La decisión de Iberia se enmarca en un contexto de creciente interés de las aerolíneas internacionales por el mercado argentino. El aumento de frecuencias se da al mismo tiempo que otras compañías también están ampliando su presencia en el país.

Recientemente, la aerolínea PLUS ULTRA confirmó que comenzaría a volar a Ezeiza en el mes de mayo, sumándose a la oferta que ya existe. Además, en el interior del país, World2Fly anunció que volará a la ciudad de Rosario en octubre.

También circulan rumores sobre el posible regreso de Iberia a la ciudad de Córdoba después de muchos años, una ruta donde Air Europa ya ha demostrado que existe una sólida demanda. Esta competencia y el aumento en la oferta de vuelos confirman el atractivo del mercado argentino para las conexiones con Europa, con España consolidándose como la principal puerta de entrada.