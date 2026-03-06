El templo de la GASTRONOMIA donde podés comer hasta explotar

La gastronomia de tenedor libre sigue más viva que nunca en Buenos Aires porque representa nuestra esencia: el encuentro y el compartir

repetidos, tenés que saber que en pleno corazón de la ciudad, existe un lugar que desafía cualquier dieta y pone a prueba hasta al estómago más curtido. Olvidate de los platos gourmet minúsculos donde te cobran una fortuna por una decoración de perejil, porque acá la propuesta es clara. El ocio en Buenos Aires tiene una parada obligatoria para los amantes del buen diente, y el nombre que está recorriendo las redes sociales es Onion.

Este gigante de Caballito no es un restaurante más, es una experiencia religiosa para los devotos del "tenedor libre".

¿Por qué Onion es el lugar de OCIO preferido por los grupos de amigos?

Una de las cosas que más ruido hizo en las redes es que, a diferencia de otros lugares donde si entrás tenés que pagar sí o sí el cubierto completo, acá podés ir simplemente a acompañar. Si tenés un amigo que está a dieta estricta o alguien que justo ese día no tiene hambre, puede sentarse a tomar algo y disfrutar del momento sin gatillar el precio del tenedor libre.

Eso sí, si el mozo te pesca "picoteando" del plato de tu vecino, te cobran el cubierto entero. Además, el consumo mínimo es apenas una bebida por persona. Es el lugar ideal para esos grupos grandes donde nunca nadie se pone de acuerdo con qué comer. Acá, mientras uno se baja una montaña de sushi, el otro puede comer a un asado de tira o a una lasaña chorreante de queso.

¿Qué opciones de GASTRONOMIA encontrás en este tenedor libre gigante?

La propuesta de gastronomia es tan amplia que necesitás un mapa, proque tenés la sección de entradas frías que parece un buffet de hotel cinco estrellas con fiambres de primera, quesos de todos los colores y ensaladas que van mucho más allá de la lechuga y el tomate.

La estrella, como no podía ser de otra manera, es la parrilla. Cortes de carne en su punto justo, achuras que crujen y ese olorcito a brasas que te abre el apetito apenas pisás la vereda. Si lo tuyo es lo internacional, la sección italiana te espera con pastas amasadas en el momento y pizzas con tanta muzzarella que desafían la gravedad. Y para los que buscan algo más exótico, las empanaditas chinas y los "calentitos" son el vicio de todos los comensales. Es un viaje por los sabores del mundo sin salir de la Avenida José María Moreno.

Si sos el cumpleañero, Onion te invita la cena o el almuerzo. Pero como todo en la vida, hay condiciones. Tenés que ir acompañado por al menos 5 adultos que paguen su cubierto y presentar el DNI para demostrar que es real.

¿Cuánto cuesta cenar en el RESTAURANTE Onion y qué promociones hay?

En 2026, los precios se mueven rápido, pero Onion mantiene una estructura que permite planificar el gasto según el día de la semana. Si vas a almorzar de lunes a viernes (de 12 a 15 hs), el precio es de $29.800.

Ahora, si buscás el plan nocturno o de fin de semana, los valores suben un poquito pero siguen siendo competitivos. Los sábados al mediodía y las cenas de lunes a jueves cuestan $42.800. Pero si querés ir a tirar la casa por la ventana un viernes a la noche, un sábado a la noche o un domingo (almuerzo o cena), el precio se ubica en $44.800.

Si tenés el billete físico encima, tenés un 10% de descuento por pago en efectivo. Además, los niños de hasta los 3 años no pagan nada, y de 4 a 8 años pagan solo la mitad.

¿Cómo podés comer gratis en este templo de la GASTRONOMIA por tu cumple?

Acá viene la "perlita" que todos quieren aprovechar. Si sos el cumpleañero, Onion te invita la cena o el almuerzo. Pero como todo en la vida, hay condiciones. Tenés que ir acompañado por al menos 5 adultos que paguen su cubierto y presentar el DNI para demostrar que es real.

Lo mejor es que no tiene que ser el día exacto de tu nacimiento; la promo es válida desde 7 días antes hasta 7 días después de la fecha. Te incluyen un brindis y una torta simbólica. Eso sí, las bebidas del cumpleañero se pagan aparte y la promo no corre para fechas especiales como el Día de la Madre o San Valentín, donde el restaurante suele estar hasta las manos.

Ubicado en Av. José María Moreno 335, Caballito, este coloso de la comida te espera con las puertas abiertas.