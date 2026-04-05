Un pequeño pueblo de San Luis combina aguas termales, historia y tranquilidad; ideal para descansar y disfrutar del verano lejos del ruido urbano

A poco más de dos horas y media desde Mendoza, Balde es un destino puntano donde el verano se disfruta sin apuros. Sus aguas termales, activas todo el año, junto a un entorno tranquilo y paisajes que invitan al descanso, lo convierten en un lugar ideal para el turismo y el ocio.

El pueblo atrae a jubilados y familias gracias a su serenidad, precios cómodos y la experiencia de relajación auténtica.

La esencia de un pueblo termal en San Luis

Balde se localiza al oeste de la ciudad de San Luis y forma parte de la región conocida como Termas y Salinas. El pueblo conserva un encanto relajado: sus avenidas tranquilas, viviendas bajas y la vieja estación de tren invitan a pasear sin prisa. Sin aglomeraciones ni apuros, el plan es disfrutar del presente y dejar que el día avance a su propio ritmo.

El motor del turismo local son sus terma