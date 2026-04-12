Este pintoresco pueblo ofrece calles tranquilas, plazas arboladas y una atmósfera relajada, perfecta para quienes quieren desconectarse del ruido

Si buscás desconectarte de la ciudad sin recorrer grandes distancias, Villa Lía, en San Antonio de Areco, surge como un destino ideal de turismo rural. Este pequeño pueblo, con menos de 1.200 habitantes, conserva un aire auténtico que invita a relajarse, pasear y reconectar con la naturaleza.

Entre calles históricas y paisajes rurales, un pueblo que parece detenido en el tiempo

Ubicado a poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Lía mantiene calles tranquilas y casas bajas que evocan la vida rural de antaño. Su historia comenzó alrededor de una estación de tren, y aunque los trenes ya no pasan con frecuencia, ese retiro del bullicio se convirtió en su mayor atractivo turístico: calles tranquilas, espacios abiertos y un ritmo pausado que invita a disfrutar con calma del entorno.

Villa Lía propone un recorrido sencillo, pensado para disfrutar sin mayores esfuerzos:

Paseos relajados: recorrer lentamente sus calles rurales permite contemplar construcciones de época mientras se respira aire limpio y fresco. Las casas antiguas y los senderos amplios crean un ambiente único que invita a perderse en la tranquilidad del pueblo.

recorrer lentamente sus calles rurales permite contemplar construcciones de época mientras se respira aire limpio y fresco. Las casas antiguas y los senderos amplios crean un ambiente único que invita a perderse en la tranquilidad del pueblo. Gastronomía con sabor tradicional: los pequeños comercios y pulperías de Villa Lía sirven platos caseros que evocan recetas de antes, desde pastas frescas y parrilladas hasta dulces y tortas hechas a mano.

los pequeños comercios y pulperías de Villa Lía sirven platos caseros que evocan recetas de antes, desde pastas frescas y parrilladas hasta dulces y tortas hechas a mano. Rutas para pedalear con calma: los senderos campestres, libres de tráfico, invitan a recorrer los alrededores en bicicleta sin apuro, disfrutando del paisaje y la tranquilidad del entorno.

los senderos campestres, libres de tráfico, invitan a recorrer los alrededores en bicicleta sin apuro, disfrutando del paisaje y la tranquilidad del entorno. Ferias y fotografía: los fines de semana se organizan ferias de artesanías y los paisajes campestres son perfectos para capturar fotos únicas.

Villa Lía, en San Antonio de Areco, es un destino de turismo rural ideal para relajarse y reconectar

Esta combinación de paisaje, historia y vida rural convierte a Villa Lía en un destino que no solo permite descansar, sino también disfrutar de la cultura y el modo de vida del interior de la provincia, sin necesidad de trasladarse grandes distancias desde Buenos Aires.

Cómo llegar

Llegar es sencillo: Villa Lía se conecta por rutas en óptimas condiciones y sin congestión, convirtiéndolo en un destino perfecto para una excursión corta o un fin de semana de descanso.

En auto: para quienes viajan en vehículo, l a ruta principal suele ser por la RN8 o caminos provinciales alternativos que atraviesan campos y pequeños pueblos. Estos caminos ofrecen la ventaja de combinar velocidad y tranquilidad, lo qu epermite que el viaje sea parte del disfrute del turismo rural.

para quienes viajan en vehículo, l lo qu epermite que el viaje sea parte del disfrute del turismo rural. Transporte público: hay colectivos interurbanos que conectan Buenos Aires con localidades cercanas a San Antonio de Areco, y desde allí se puede tomar un traslado corto hacia Villa Lía. Esta opción es ideal para quienes prefieren no manejar.

Consejo para visitantes

Dado que Villa Lía es un pueblo pequeño, con calles de tierra y tránsito local reducido, es recomendable llegar con tiempo suficiente para recorrerlo con calma y aprovechar todas las actividades turísticas.