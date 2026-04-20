Airbnb suma hoteles boutique a su oferta para crecer, captar viajeros corporativos y enfrentar regulaciones que limitan los alquileres temporarios

Airbnb comenzó a integrar hoteles independientes dentro de su plataforma, marcando un cambio estratégico para una compañía históricamente ligada a los alquileres de corta estancia. La apuesta busca diversificar su propuesta y acelerar la expansión del negocio.

Expansión hotelera: Airbnb avanza en capitales clave con una oferta más competitiva

La iniciativa ya se está ensayando en destinos clave como Nueva York, Los Ángeles, París y Madrid. Allí, los usuarios pueden reservar tanto alojamientos particulares como establecimientos boutique, ampliando las opciones disponibles en un mismo entorno digital.

Desde su sede en San Francisco, la empresa intenta seducir a los hoteleros con tarifas más bajas que las de intermediarios tradicionales del sector. El objetivo es atraer a estos actores ofreciendo condiciones más favorables.

Jesse Stein, nombrado en enero como el primer responsable del área hotelera de Airbnb, afirmó que la compañía cuenta con una "estructura de comisiones muy competitiva… en relación con los demás actores del sector".

Viajeros de negocios, restricciones y acciones estancadas: el nuevo frente de Airbnb

La inclusión de hoteles apunta también a captar al público de negocios, que suele priorizar servicios estandarizados y mayor previsibilidad. De acuerdo con la Asociación Global de Viajes de Negocios, este segmento movió 1,6 billones de dólares a nivel mundial en 2025.

El movimiento también funciona como contrapeso frente a las restricciones crecientes sobre los alquileres temporarios en diversas ciudades. En lugares como Nueva York, nuevas normativas ya afectan la actividad tradicional de la plataforma.

La decisión llega en un contexto de menor dinamismo: desde su salida a bolsa en diciembre de 2020, la acción apenas avanzó un 2%. La compañía busca nuevas fuentes de ingresos para revertir esa tendencia.

De startup disruptiva a gigante cuestionado

Creada en 2008 por un grupo que incluye al CEO Brian Chesky, Airbnb logró construir un modelo valuado en 85.000 millones de dólares que cambió la forma de viajar. No obstante, también ha sido señalada por su impacto en el encarecimiento de la vivienda en distintas ciudades.

Un antiguo encargado de políticas públicas de la compañía afirmó el año pasado que Airbnb estaba siendo utilizado como "chivo expiatorio" por gobiernos locales, en un contexto de protestas como las que tuvieron lugar en Barcelona luego de la pandemia.

Crecimiento más lento y nuevos desafíos

En 2025, los ingresos subieron un 10% interanual, el ritmo más bajo desde la crisis del covid-19. Chesky admitió en septiembre que no se hallaba "satisfecho" con ese desempeño y anticipó que buscará "sumar muchos negocios" para acelerar la expansión.

El desembarco en la hotelería no será sencillo. El analista de Bernstein Richard Clarke advirtió que la compañía deberá competir con plataformas consolidadas, como Booking.com y Expedia, que concentran una oferta muy amplia y una fuerte presencia global.