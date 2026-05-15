El Museo del Cabildo esconde una historia más compleja de lo que parece: cárceles, cambios arquitectónicos y objetos bajo revisión

A simple vista, el Cabildo parece una postal inmóvil de la historia argentina, uno de los puntos más reconocibles del turismo en Buenos Aires, en pleno corazón de CABA, frente a Plaza de Mayo. Su fachada blanca, presente en libros, visitas escolares y recorridos, se repite como una imagen clásica del centro porteño.

Sin embargo, esa escena es solo una de las capas de un edificio que fue cambiando de función, de forma y de sentido con el paso del tiempo. Más que un símbolo fijo, se trata de una construcción que atravesó siglos de transformaciones políticas, urbanas y culturales en la ciudad.

Antes de 1810: una institución colonial en funcionamiento

Mucho antes de la Revolución, el Cabildo ya formaba parte de la vida administrativa de Buenos Aires. Era la sede de una institución de origen español que organizaba la vida urbana en las ciudades coloniales.

Su rol no se limitaba a lo político: también concentraba tareas judiciales, de control, seguridad e incluso funciones militares. La fundación de Buenos Aires en 1580 ya había previsto este tipo de estructura, aunque el edificio definitivo tardaría más de un siglo en concretarse.

Objetos históricos en revisión

Después de la Revolución: sus nuevas funciones

El protagonismo del Cabildo en 1810 no marcó su final, sino un cambio de etapa. Tras la formación de la Primera Junta, el edificio continuó activo dentro del sistema estatal.

Con el correr del siglo XIX, su uso se fue desplazando hacia el ámbito judicial. Ya en las últimas décadas del siglo, funcionaba como parte del aparato de justicia nacional, hasta que nuevas reformas legales y urbanas redujeron su importancia institucional.

Un edificio que no siempre fue como hoy

Detrás de sus arcadas también hubo un costado menos difundido. El edificio llegó a albergar espacios de detención y elementos vinculados a antiguos sistemas de encierro.

En aquel contexto histórico, la lógica del castigo era distinta a la actual: la prisión no buscaba reinserción, sino ejemplaridad. Las diferencias sociales y jurídicas también influían en cómo se aplicaban esas normas.

Objetos históricos en revisión

La imagen actual del Cabildo no coincide exactamente con la de 1810. A lo largo del tiempo sufrió múltiples intervenciones.

Su torre fue modificada en distintas etapas, parte de su estructura fue demolida para abrir nuevas avenidas y su fachada fue adaptada a estilos arquitectónicos cambiantes. Incluso estuvo cerca de ser demolido por completo en el siglo XX, hasta que una decisión de preservación lo convirtió en monumento histórico.

Lo que se ve hoy es el resultado de una reconstrucción que buscó recuperar una imagen histórica idealizada, más que una réplica exacta del edificio original.

El Cabildo revisa su acervo: piezas emblemáticas bajo análisis histórico

El trabajo de revisión del acervo del Cabildo también alcanzó varias piezas emblemáticas que durante años fueron presentadas como testimonios directos de la historia nacional, pero cuya atribución fue puesta en duda o corregida tras nuevas investigaciones.

Uno de los casos más conocidos es el de la denominada Bandera de Suipacha, exhibida durante décadas como un trofeo tomado a las fuerzas realistas en 1810. Estudios posteriores señalaron inconsistencias en esa versión, y hoy se reconoce que su origen es incierto: se sabe que fue capturada a grupos contrarrevolucionarios, aunque no está claro si proviene de Suipacha o de la toma de Montevideo en 1814. Actualmente continúa exhibida, pero con una interpretación más cauta.

Objetos históricos en revisión

Otro objeto reevaluado fue el llamado tintero de Saavedra, atribuido al presidente de la Primera Junta, Cornelio Saavedra. El análisis técnico determinó que no se trata de un tintero, sino de un cenicero de bronce con baño de plata, además de ser un objeto de fabricación posterior a la época en la que vivió el prócer, lo que descarta su vínculo directo. La pieza fue retirada de la exposición.

También fue revisada la historia del reloj de Beresford, asociado al general británico William Carr Beresford durante las invasiones inglesas. La tradición sostenía que el militar había dejado el reloj en el Cabildo como una advertencia por la falta de puntualidad de los cabildantes. Sin embargo, estudios de especialistas en relojería histórica indicaron que el objeto exhibido corresponde a una fabricación de fines del siglo XIX, por lo que no coincide con los hechos de 1806 y ya no forma parte de la muestra.

Finalmente, la imprenta atribuida a los Niños Expósitos también fue objeto de revisión. Durante años se la vinculó con la histórica imprenta colonial de la Manzana de las Luces y llegó a ser reclamada por la provincia de Misiones. Sin embargo, se determinó que se trata de una reconstrucción realizada en 1942, armada con piezas de distintas épocas, incluyendo elementos de una prensa utilizada por el propio Cabildo en 1816. Hoy se exhibe bajo la denominación más neutra de "prensa tipográfica".

Un museo que también cuenta cómo se construye la historia

El Cabildo no solo muestra objetos del pasado: también refleja cómo ese pasado fue contado, interpretado y revisado a lo largo del tiempo.

Más que un espacio cerrado en la historia, funciona como un lugar donde la memoria se actualiza constantemente, entre lo que se creía cierto y lo que nuevas investigaciones permiten revisar.