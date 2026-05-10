En Retiro, el Museo Ferroviario Scalabrini Ortiz reúne locomotoras, archivos y piezas históricas que recorren la evolución del tren en la Argentina

En las inmediaciones de la estación Retiro, uno de los puntos neurálgicos del sistema ferroviario porteño en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), se despliega un espacio de turismo que conserva parte central de la historia del transporte en la Argentina. El Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz funciona como un reservorio de piezas, documentos y vehículos que reconstruyen el desarrollo del ferrocarril en el país.

Lejos de ser una simple exhibición de objetos antiguos, el recorrido propone un acercamiento al mundo ferroviario desde sus dimensiones técnicas, sociales y culturales. El visitante se encuentra con un universo donde el tren aparece como protagonista del crecimiento económico y la expansión territorial argentina.

Vagones, señales y tecnología de otra época

El recorrido interno permite observar distintos componentes del sistema ferroviario, desde material rodante hasta dispositivos de comunicación que fueron claves en la operación diaria del servicio.

Entre los elementos más llamativos se conserva un coche de doble comando de trocha angosta construido en 1906, que permite dimensionar cómo eran los desplazamientos de pasajeros en las primeras décadas del siglo pasado.

El museo abre sus puertas todos los días de 10 a 20 horas

A esto, se suman:

Equipos de telegrafía

Antiguos teléfonos de magneto

Relojes mecánicos

Faroles utilizados en estaciones y formaciones

Cada pieza expuesta aporta una lectura sobre el funcionamiento del sistema ferroviario en distintas etapas de su evolución tecnológica.

Piezas históricas y patrimonio en conservación

El museo reúne también unidades de gran valor patrimonial vinculadas al uso oficial y operativo del ferrocarril. Entre ellas se destaca el Coche Oficial 1417, utilizado por autoridades nacionales en distintos períodos, y el Coche O4, fabricado en 1919 como coche dormitorio y posteriormente adaptado para otras funciones dentro del sistema.

El museo reúne unidades de alto valor patrimonial vinculadas al uso oficial del ferrocarril

El acervo incluye además locomotoras representativas como "La Patria", asociada a procesos de expansión ferroviaria, y la unidad 1567, que prestó servicio tanto en transporte de pasajeros como de cargas hasta su retiro operativo en 1980.

Archivo vivo del sistema ferroviario argentino

Además de la exhibición, el museo desarrolla tareas de preservación y restauración del patrimonio ferroviario. La colección está organizada por áreas temáticas que abarcan ingeniería, infraestructura, comunicaciones y servicios de transporte, lo que permite una lectura integral del sistema.

El espacio también dispone de una biblioteca especializada, donde se conservan documentos históricos, registros técnicos y material fotográfico que reconstruye distintas etapas del ferrocarril en la Argentina.

Horarios, acceso y funcionamiento

El museo abre sus puertas todos los días de 10 a 20 horas, con recorridos guiados en horarios específicos durante fines de semana y feriados. Los miércoles el acceso es libre y gratuito.

Piezas del Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz

El ingreso es arancelado, con tarifas diferenciadas según el visitante:

Entrada general para residentes argentinos: tiene un valor de $3.000

tiene un valor de $3.000 Entrada para visitantes extranjeros: tiene un valor de $6.000

Además, el acceso es gratuito para:

Menores de 6 años

Jubilados y pensionados

Personas con discapacidad con CUD

Empleados ferroviarios con credencial

Cómo llegar

El Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, dentro de una zona de fácil acceso tanto en transporte público como en vehículo particular. La dirección exacta es Avenida del Libertador 405, a pocos metros de la estación Retiro y de los principales accesos ferroviarios y de ómnibus de larga distancia. Para llegar en transporte público, se puede acceder mediante numerosas líneas de colectivo que circulan por la zona como la 10, 17, 20, 22, 33, 45, 50, 59, 67, 93, 130, 152 y 180, entre otras; así como a través del tren y el subte Línea C, con combinación hacia Retiro. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de visita accesible dentro del circuito turístico y cultural de la ciudad. Fachada del museo

Un recorrido por la identidad ferroviaria

Ubicado en un punto estratégico de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el Museo Ferroviario de Retiro se integra al circuito cultural porteño como un espacio turístico y de preservación histórica. Su propuesta combina memoria técnica, patrimonio material y relato urbano, ofreciendo una mirada directa sobre el rol del ferrocarril en la construcción del país.