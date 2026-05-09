En San Telmo, el Zanjón de Granados revela túneles, restos coloniales y miles de piezas que reconstruyen la historia subterránea de Buenos Aires

Buenos Aires no solo se recorre a través de sus avenidas, cafés y edificios históricos que forman parte de su tradicional circuito de turismo. Debajo de su superficie se extiende una red de pasadizos y estructuras antiguas que permite reconstruir siglos de vida urbana. En ese universo subterráneo, el barrio de San Telmo concentra uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de CABA.

El sitio arqueológico clave del turismo en Buenos Aires que revela la ciudad subterránea

En la zona sur del casco histórico se encuentra el complejo conocido como Zanjón de Granados, considerado uno de los sitios de rescate patrimonial más importantes de la ciudad según el organismo de turismo local.

El lugar se asienta sobre la antigua traza fundacional de Buenos Aires, establecida en 1580 por Juan de Garay, donde el límite urbano estaba marcado por cursos de agua naturales que descendían hacia el Río de la Plata.

Historiadores describieron el sitio como el principal espacio arqueológico porteño: cuenta con alrededor de 150 metros de túneles que atraviesan la manzana y permiten entender la evolución de la ciudad desde sus orígenes.

Zanjón de Granados

De casa abandonada a un museo subterráneo que nació del azar

La historia moderna del lugar comenzó en 1985, cuando el empresario Jorge Eckstein adquirió una propiedad deteriorada con la idea inicial de abrir un restaurante. No obstante, durante las tareas de limpieza, el suelo colapsó y dejó al descubierto una estructura inesperada: antiguos túneles asociados al arroyo Tercero del Sur.

El descubrimiento fue completamente accidental y que ese momento cambió el destino del proyecto: la casa escondía bajo sus cimientos un sistema subterráneo que dio origen al actual museo.

Tras este hecho, el proyecto gastronómico quedó atrás y el espacio se transformó en un museo abierto al público. Actualmente, funciona todos los días de 11 a 17 con visitas guiadas en español e inglés, donde se repasa la historia del sitio y de la ciudad en general.

El edificio principal conserva una fachada de estilo italiano, con rasgos arquitectónicos del siglo XIX que se integran con el entramado subterráneo descubierto durante las excavaciones.

Zanjón de Granados

Túneles, objetos y memoria urbana

Las tareas arqueológicas permitieron recuperar restos de túneles, cisternas y aljibes, además de objetos cotidianos y fragmentos de construcciones que datan de los siglos XVIII y XIX. Entre los hallazgos aparecen piezas cerámicas, utensilios domésticos y elementos vinculados a la vida cotidiana de distintas épocas.

El arroyo que atravesaba la zona era conocido como Tercero del Sur, aunque popularmente se lo llamaba Zanjón de Granados, nombre que terminó identificando al museo. Y las antiguas obras de entubamiento realizadas por los vecinos pueden considerarse uno de los primeros sistemas hidráulicos urbanos de la ciudad.

Un recorrido por la identidad porteña

Ubicado entre la calle Defensa 755, el complejo se convirtió en un punto de interés para turistas locales y extranjeros que buscan conocer otra dimensión de Buenos Aires.

El impacto del recorrido suele ser sorprendente, ya que permite ver dos ciudades superpuestas: la que se observa en la superficie y la que permanece oculta bajo tierra. Así, la experiencia permite conectar la historia con un espacio físico concreto, algo que no siempre ocurre en otros recorridos urbanos.

Zanjón de Granados

Más de 12.000 piezas recuperadas

El trabajo arqueológico permitió identificar al menos 12.000 objetos enterrados en distintos sectores del predio, muchos de ellos dentro de aljibes o acumulados en los antiguos túneles.

Entre las piezas halladas se encuentran:

Azulejos de origen francés

Herramientas

Objetos personales

Elementos vinculados a conflictos históricos como las invasiones inglesas

Cepillos de dientes

Perfumes

Botellas

Frascos medicinales

Pipas

Monedas

Fragmentos de vidrio

Uno de los objetos más relevantes es una moneda de plata de Potosí del reinado de Felipe V, parcialmente desgastada, que aporta información sobre los circuitos comerciales de la época.

Una ciudad debajo de otra ciudad

El Zanjón de Granados no solo funciona como un museo ideal para hacer turismo en CABA, sino como una reconstrucción viva del pasado urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Sus túneles, objetos y estructuras permiten entender cómo se fue formando la ciudad actual a partir de capas superpuestas de historia, agua, arquitectura y vida cotidiana.