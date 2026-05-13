Ubicado en el barrio porteño de La Boca, el espacio conserva piezas clave del cine argentino y permite conocer su patrimonio audiovisual histórico

El Museo del Cine "Pablo C. Ducrós Hicken", dependiente del Gobierno porteño y ubicado en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, se consolida como uno de los espacios culturales clave dentro del circuito de turismo en CABA. Su tarea abarca la conservación, investigación y difusión del cine nacional a lo largo de su historia, en el marco del patrimonio audiovisual argentino.

El espacio fue creado en 1971 a partir de la colección reunida por el investigador Pablo C. Ducrós Hicken. Desde entonces, mantiene como misión central resguardar, estudiar y difundir la evolución del cine argentino. En la actualidad, alberga un acervo compuesto por cientos de miles de piezas vinculadas a la producción audiovisual.

Ubicado en Caffarena 51, en sus instalaciones dispone de una sala de proyección con capacidad para 60 espectadores, destinada a funciones y actividades especiales vinculadas al cine. Además, alberga una colección orientada a la historia del cine argentino, junto con una biblioteca y una videoteca que reúne más de 90 mil rollos de película, constituyendo un importante archivo para la consulta y el estudio del material audiovisual.

Museo del Cine: historia y patrimonio en la colección de la edad de oro del cine argentino

Uno de los conjuntos más relevantes del museo está integrado por cámaras y proyectores históricos. Estos equipos permiten reconstruir la evolución técnica del cine desde fines del siglo XIX hasta la consolidación de la industria cinematográfica.

La colección de cámaras del Museo del cine

El material conservado permite comprender cómo se filmaba antes de la irrupción de la tecnología digital y cómo fueron cambiando los sistemas de producción, exhibición y circulación del cine en la Argentina.

A este patrimonio se suma una colección de vestuario original utilizado en producciones del cine argentino clásico. Se trata de trajes, vestidos y accesorios que formaron parte de películas realizadas durante la etapa de los grandes estudios.

El acervo se completa con escenografías, utilería, fotografías y documentos de rodaje, elementos que permiten reconstruir la estética y los procesos de producción del denominado período de "edad de oro" del cine nacional.

Conservación y estudio

Más allá de su función expositiva, el Museo del Cine cumple un rol central en la preservación del patrimonio audiovisual argentino. Entre sus tareas se incluyen:

La restauración de material fílmico

La digitalización de obras

La conservación de archivos esenciales para investigadores y realizadores

Cámaras y proyectores históricos

Este conjunto de materiales permite analizar el desarrollo de la industria cinematográfica local, especialmente en su etapa de mayor expansión, cuando los estudios nacionales alcanzaron una producción sostenida y de fuerte impacto cultural.

Un espacio de referencia cultural y educativa

El Museo del Cine se posiciona como un ámbito de referencia para el estudio del cine argentino y la preservación de su memoria. Su acervo no solo funciona como archivo histórico, sino también como recurso educativo y cultural abierto al público.

En este sentido, las tareas de conservación y puesta en valor del patrimonio permiten sostener viva una parte fundamental de la historia audiovisual de la Argentina dentro del ámbito cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo visitar el Museo del Cine: horarios y valor de la entrada

El Museo del Cine "Pablo C. Ducrós Hicken" abre sus puertas:

Museo del Cine

Lunes, miércoles, jueves y viernes: de 11 a 19 horas

de 11 a 19 horas Sábados, domingos y feriados: de 11 a 20 horas

de 11 a 20 horas Martes: cerrado

La entrada es paga, con excepción de los miércoles, cuando el ingreso es gratuito, y con beneficios para jubilados, estudiantes y menores, según la normativa vigente del sistema de museos de la Ciudad de Buenos Aires."