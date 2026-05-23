Un rincón de San Martín de los Andes comenzó a llamar la atención por un paisaje que muchos comparan con los pueblos de los Alpes Suizos

La Patagonia argentina se consolidó desde hace años como uno de los destinos más buscados tanto por turistas locales como extranjeros. Sus lagos, bosques, montañas y caminos panorámicos convierten a la región en uno de los principales atractivos turísticos del país, especialmente para quienes buscan paisajes naturales y escapadas alejadas de las grandes ciudades.

Dentro de ese escenario aparecen rincones poco conocidos que suelen sorprender incluso a quienes visitan frecuentemente el sur argentino. Uno de ellos se encuentra en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, donde una pequeña zona residencial rodeada de vegetación y atravesada por un arroyo se volvió viral por su parecido con algunos pueblos alpinos de Europa.

El rincón escondido de la Patagonia que muchos comparan con los Alpes Suizos

A pocas cuadras del centro de San Martín de los Andes existe un sector que suele captar la atención de turistas y fotógrafos por su estética particular. Se trata de la zona ubicada sobre la calle Perito Moreno al 1370, donde el arroyo Rincones atraviesa el paisaje y genera una postal muy distinta a la de otras ciudades argentinas.

El lugar combina puentes pequeños, abundante vegetación, construcciones de madera y casas con techos inclinados típicos de montaña. Esa arquitectura, sumada al entorno natural de bosques y cerros, hace que muchas personas comparen el paisaje con algunas localidades de los Alpes Suizos.

Ubicado sobre la calle Perito Moreno al 1370, se encuentra un lugar que parece salido de un cuento

Además del entorno residencial, uno de los principales atractivos del lugar es la tranquilidad. A diferencia de otros puntos turísticos más concurridos de San Martín de los Andes, este rincón mantiene un perfil mucho más silencioso y suele ser elegido por quienes buscan recorrer la ciudad caminando y descubrir lugares menos conocidos.

La cercanía con el centro también facilita el acceso para turistas que no cuentan con vehículo. Desde la plaza principal de la ciudad, el trayecto puede hacerse a pie en pocos minutos mientras se recorren algunas de las calles más tradicionales de la localidad neuquina.

San Martín de los Andes se encuentra sobre la costa del lago Lácar y forma parte del denominado Corredor de los Lagos, una de las zonas turísticas más importantes de la Patagonia argentina. Gracias a su combinación de naturaleza, infraestructura turística y actividades al aire libre, recibe visitantes durante gran parte del año.

Cómo llegar y qué lugares visitar cerca de San Martín de los Andes

Para llegar a este rincón escondido desde el centro de San Martín de los Andes, uno de los recorridos más simples es partir desde la plaza San Martín y avanzar por la calle General Roca. Luego se debe girar hacia Sarmiento y continuar hasta conectar con Perito Moreno, donde se encuentra el arroyo Rincones.

La caminata ronda aproximadamente un kilómetro y permite atravesar distintos sectores residenciales y comerciales de la ciudad. Muchas personas aprovechan el recorrido para detenerse en cafeterías, ferias artesanales y miradores urbanos cercanos al lago Lácar.

Asimismo, San Martín de los Andes cuenta con varios atractivos turísticos reconocidos a nivel nacional. Uno de los más importantes es la Ruta de los Siete Lagos, el camino escénico que conecta la ciudad con Villa La Angostura atravesando lagos, bosques y miradores panorámicos dentro del Parque Nacional Lanín.

Otro de los puntos más visitados es el Cerro Chapelco, uno de los principales centros de esquí de la Argentina durante el invierno y también un espacio utilizado para actividades de montaña en otras épocas del año.

Entre las alternativas más elegidas también aparecen Playa Quila Quina, ubicada sobre el lago Lácar; la Península de Yuco, conocida por sus playas y senderos; y la Cascada Chachín, dentro del circuito hacia Hua Hum.

Por último, para quienes prefieren actividades más tranquilas, otra opción habitual es realizar caminatas cortas como el Sendero al Mirador Bandurrias, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la ciudad, el lago y parte de la cordillera.