El turismo internacional mostró mejoras en mayo, pero el país sigue con déficit: más argentinos viajan afuera que extranjeros ingresan.

El movimiento del turismo internacional en mayo dejó señales mixtas para la Argentina. Por un lado, se registró un incremento en la llegada de visitantes extranjeros; por otro, el flujo de argentinos que llevaron a cabo viajes al exterior siguió siendo mayor, manteniendo el déficit del sector.

Según datos del INDEC, ingresaron al país 379,9 mil turistas no residentes, lo que representó un aumento interanual del 20,4%. En simultáneo, 661,9 mil residentes salieron al exterior, cifra que mostró una baja del 12,1% frente a mayo del año anterior.

Un flujo desigual: más ingresos, pero aún insuficientes

La diferencia entre ambos movimientos volvió a ser significativa. Aunque creció el turismo receptivo y cayó el emisivo, la brecha entre entradas y salidas se mantuvo amplia.

El resultado final fue un déficit de 282 mil turistas a favor del turismo emisivo. Si se suman turistas y excursionistas dentro del flujo total de visitantes internacionales, el saldo negativo asciende a 446,9 mil personas.

El comportamiento del turismo emisivo, bajo la lupa

La caída de los viajes de argentinos al exterior no fue homogénea. El mayor ajuste se observó en los desplazamientos terrestres, donde salieron 227,2 mil turistas, lo que implica una baja del 27,5% interanual.

En contraste, la vía aérea se mantuvo prácticamente estable, con 382,9 mil salidas y una leve caída del 0,3%. Esto confirma que la contracción se concentró en viajes regionales y de corta distancia.

Tipo de cambio, Brasil y factores regionales

Distintos analistas del sector turístico atribuyen parte de la dinámica de mayo a factores económicos regionales. En particular, señalan que el ajuste del tipo de cambio local redujo la brecha de costos, haciendo a la Argentina relativamente más competitiva que un año atrás.

También se destaca el papel de Brasil, principal emisor de turistas hacia el país. Según fuentes del sector, la apreciación de su moneda encareció los viajes para argentinos, al mismo tiempo que impulsó el ingreso de turistas brasileños.

Esto se refleja en la composición del turismo receptivo:

El 64,2% de los visitantes provino de países limítrofes

Brasil lideró el flujo con 87,2 mil turistas (22,9% del total)

lideró el flujo con 87,2 mil turistas (22,9% del total) Uruguay registró 59,6 mil visitantes

registró 59,6 mil visitantes Chile aportó 55,1 mil turistas al país

aportó 55,1 mil turistas al país El bloque "Resto de América" sumó 53,3 mil visitantes

Turismo receptivo crece en los tres canales de ingreso al país en mayo

El aumento del turismo receptivo se verificó en los tres canales de acceso al país. La vía aérea concentró el 54% de las llegadas, con 205,1 mil turistas y un incremento interanual del 25,4%. Por su parte, la vía terrestre aportó el 34% del total, con 129,2 mil ingresos y una suba del 10,7%. Finalmente, la vía fluvial o marítima representó el 12%, con un crecimiento del 29,9%.

Otro elemento mencionado por especialistas del sector es el efecto del calendario de eventos. Según fuentes del rubro turístico, el inicio del Mundial de fútbol 2026 en junio habría influido en la postergación o cancelación de algunos viajes previstos para mayo.

Esto habría generado una reconfiguración de la demanda, especialmente en el turismo emisivo de corta duración.

El déficit se reduce, pero no se revierte

A pesar de las mejoras en los indicadores mensuales, la relación entre ingresos y egresos turísticos sigue siendo desfavorable para la Argentina.

En mayo, por cada 379,9 mil turistas extranjeros que ingresaron al país, 661,9 mil residentes viajaron al exterior.

En el acumulado de enero a mayo de 2026, el saldo negativo alcanzó los 3,31 millones de turistas. Si bien representa una mejora frente a los 4,33 millones del mismo período de 2025, el déficit continúa siendo elevado.

Competitividad y estructura de costos, el problema de fondo

En el sector turístico advierten que la persistencia del déficit responde a factores estructurales. Entre ellos, se destaca la presión impositiva como uno de los principales obstáculos para mejorar la competitividad internacional.

Sin cambios en esa variable, sostienen analistas del sector, será difícil equilibrar el flujo entre turistas que ingresan y residentes que salen del país.

El balance de mayo deja un resultado intermedio: mejora del turismo receptivo, caída del emisivo y reducción parcial del déficit. Sin embargo, la brecha estructural sigue vigente.

La evolución futura dependerá de variables como el tipo de cambio, la conectividad aérea, la promoción internacional y el nivel de impuestos que inciden sobre la actividad turística.