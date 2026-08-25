Más de cien agencias y prestadores proponen cuotas sin interés y beneficios exclusivos, aunque algunos usuarios alertan por restricciones y letra chica

Es clave comparar precios, revisar condiciones de compra, financiamiento y servicios antes de aprovechar las ofertas de viajes.

El Travel Sale 2026 ofrece descuentos de hasta el 70% y financiación en cuotas en pasajes, alojamientos y paquetes turísticos hasta el 30 de agosto.

El Travel Sale 2026 comenzó una nueva edición con promociones para la compra de pasajes aéreos, alojamientos, paquetes turísticos, excursiones, cruceros, alquiler de autos y asistencia al viajero. La iniciativa se extenderá hasta el domingo 30 de agosto y reúne a más de un centenar de agencias de viajes y empresas vinculadas con la actividad turística.

La campaña es impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y contempla propuestas para destinos nacionales e internacionales. Las condiciones de cada promoción dependen de la empresa participante, el producto contratado, las fechas elegidas y el medio de pago utilizado.

Durante los siete días de duración del evento, las ofertas pueden modificarse de acuerdo con la disponibilidad y los cupos establecidos por cada compañía, por lo que antes de concretar una compra es necesario revisar el precio final, las condiciones de contratación, las políticas de cambio y cancelación y los servicios incluidos.

Qué descuentos ofrece el Travel Sale 2026

Las promociones anunciadas para el Travel Sale 2026 incluyen descuentos de hasta el 70% en determinados productos y propuestas. Los porcentajes no se aplican de manera general a todos los servicios ni a todos los destinos, sino que dependen de las condiciones establecidas por cada empresa participante.

Además de las rebajas sobre el precio, la campaña contempla alternativas de financiación en cuotas sin interés. Según las propuestas informadas para esta edición, existen planes de 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas en productos seleccionados. También pueden encontrarse beneficios asociados a tarjetas de crédito emitidas por determinadas entidades bancarias.

Una de las propuestas informadas corresponde a Aerolíneas Argentinas, que participa con un descuento del 20% en sus rutas. A su vez, Banco Nación ofrece alternativas de financiación de hasta 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en determinados alojamientos.

Las condiciones pueden variar según el producto adquirido. En algunos casos, las promociones requieren utilizar una tarjeta de crédito determinada, mientras que otras pueden establecer fechas específicas para viajar, límites de cupos o restricciones sobre determinados servicios.

Por esa razón, el precio promocional publicado debe compararse con el valor final que aparece antes de confirmar la operación. También es necesario verificar si el importe incluye impuestos, tasas, equipaje, traslados, asistencia al viajero u otros servicios adicionales.

Qué productos se pueden comprar durante el Travel Sale

El Travel Sale 2026 reúne propuestas para diferentes etapas de un viaje. Entre los productos disponibles aparecen:

Pasajes aéreos

Hoteles

Paquetes turísticos

Excursiones

Cruceros

Alquiler de vehículos

Servicios de asistencia al viajero

Los paquetes permiten contratar en una misma operación distintos componentes del viaje, como transporte y alojamiento, pero es importante identificar qué servicios forman parte del precio informado y cuáles deben contratarse por separado.

También se incorporaron propuestas relacionadas con experiencias turísticas. Entre ellas aparecen actividades de aventura, circuitos gastronómicos, recorridos culturales y otras alternativas vinculadas con los destinos incluidos en la campaña.

En el segmento internacional se ofrecen, además, salidas grupales, cruceros y promociones que pueden incluir servicios adicionales, como asistencia al viajero o alquiler de autos. Nuevamente, la disponibilidad y las condiciones dependen de cada agencia o prestador.

La campaña también contempla alternativas para quienes buscan organizar viajes dentro de la Argentina. La oferta incluye destinos como Ushuaia, Bariloche, Mendoza, Salta, Buenos Aires e Iguazú, entre otros puntos turísticos.

Cuáles son los destinos más buscados

Entre los destinos que aparecen entre las consultas de los usuarios durante la campaña figuran ciudades y centros turísticos nacionales e internacionales. En el exterior, se mencionan Río de Janeiro, Madrid y Santiago de Chile, mientras que dentro del país aparecen Bariloche, Iguazú, Salta, Ushuaia, Mendoza y Buenos Aires.

La variedad de destinos permite comparar precios para diferentes períodos del año. En algunos casos, las promociones están orientadas a viajes durante los meses de menor demanda, mientras que otras propuestas apuntan a reservas para períodos de mayor movimiento turístico.

La elección de las fechas es uno de los factores que puede modificar el valor final de un pasaje o paquete. Por eso, contar con cierta flexibilidad permite ampliar la cantidad de alternativas disponibles al momento de realizar la búsqueda.

También es conveniente comparar el costo de viajar en diferentes días de la semana y revisar distintas combinaciones de vuelos y alojamientos antes de seleccionar una oferta.

Cómo comparar vuelos durante el Travel Sale

Una de las herramientas disponibles para analizar tarifas aéreas es el buscador de vuelos de Google. El servicio permite ingresar el aeropuerto o ciudad de origen, seleccionar el destino y establecer las fechas del viaje.

A partir de esos datos, el buscador presenta distintas alternativas y permite aplicar filtros relacionados con horarios, cantidad de escalas y duración del trayecto. La operación se completa posteriormente en el sitio de la aerolínea o de la agencia correspondiente.

Otra función disponible es el seguimiento de precios, que permite recibir notificaciones cuando se producen cambios en las tarifas de determinados vuelos y observar la evolución de los precios para utilizar esa información como referencia antes de comprar.

Para aprovechar las promociones del Travel Sale 2026, una estrategia consiste en registrar previamente los valores de los destinos que interesan. De esa manera, el precio publicado durante la campaña puede compararse con referencias anteriores.

La comparación también debe considerar el equipaje permitido, las escalas, los horarios y las condiciones para modificar o cancelar la reserva. Una tarifa más baja puede responder a condiciones diferentes de otra opción que incluya servicios adicionales.

Qué revisar antes de comprar un pasaje o paquete

Las promociones del Travel Sale tienen condiciones particulares que deben consultarse antes de confirmar una operación. Entre los aspectos que requieren atención aparecen las fechas habilitadas para viajar, la disponibilidad de lugares, las restricciones de cada tarifa y los medios de pago aceptados.

En el caso de los vuelos, también es necesario verificar si el precio incluye equipaje despachado o si ese servicio tiene un costo adicional. Lo mismo ocurre con la selección de asientos, los cambios de fecha y las condiciones de devolución.

Para los hoteles, conviene consultar si el precio corresponde a una habitación para una determinada cantidad de personas, si incluye desayuno y cuáles son las políticas de cancelación. En los paquetes turísticos, además, se debe comprobar qué servicios forman parte de la contratación.

Otro punto a considerar es la financiación. Las cuotas sin interés pueden estar limitadas a determinadas tarjetas, bancos, fechas o productos. También pueden existir topes de reintegro o cupos disponibles.

Antes de finalizar la compra, es recomendable conservar la confirmación de la reserva, el comprobante de pago y las condiciones de contratación. Estos documentos permiten consultar posteriormente los detalles de la operación.

La financiación como uno de los ejes de la campaña

Desde FAEVYT señalaron que las opciones de financiación constituyen uno de los ejes de la edición 2026. El presidente de la entidad, Andrés Deyá, destacó el papel de las agencias de viajes en la planificación de las vacaciones y el asesoramiento a los pasajeros.

La campaña busca concentrar durante una semana distintas propuestas comerciales de empresas vinculadas con el turismo. Las agencias participantes presentan ofertas propias y también promociones asociadas con bancos, tarjetas y otros medios de pago.

La existencia de cuotas permite distribuir el costo de una compra turística en varios períodos. Sin embargo, antes de elegir una alternativa de financiación es necesario comprobar la cantidad de cuotas, el monto de cada pago y las condiciones específicas establecidas por el emisor de la tarjeta.

En todos los casos, la promoción depende de la propuesta publicada por cada empresa. Por eso, no existe una única condición aplicable a todas las compras realizadas durante el Travel Sale.

El impacto del turismo nacional

La campaña también se desarrolla en un contexto de movimiento turístico dentro de la Argentina. Según datos citados de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante la última temporada de invierno se registró un gasto total de $2,12 billones en los distintos centros turísticos del país.

Los registros también mostraron una recuperación de los viajes internos durante 2026 en comparación con el año anterior. De acuerdo con los datos difundidos, la cantidad de personas que viajaron todavía se encuentra por debajo del máximo registrado en 2023.

En este escenario, el Travel Sale concentra propuestas para destinos nacionales e internacionales y permite a los consumidores comparar alternativas de transporte, alojamiento y servicios turísticos durante un período determinado.

Cómo aprovechar las ofertas del Travel Sale 2026

Las promociones están disponibles a través de las empresas adheridas y del sitio oficial de la iniciativa. Para encontrar una tarifa conveniente, resulta necesario comparar diferentes agencias y revisar las condiciones de cada propuesta.

También es importante definir previamente el presupuesto disponible, las fechas posibles de viaje y los servicios que se necesitan. Con esos datos se puede establecer una referencia para comparar las promociones publicadas durante la campaña.

En el caso de utilizar una tarjeta de crédito, conviene consultar previamente el límite disponible y verificar si la promoción elegida exige una tarjeta emitida por un banco específico.

La flexibilidad en las fechas y los destinos puede ampliar la cantidad de opciones disponibles y permitir encontrar diferencias de precio entre distintas alternativas. También es recomendable revisar si el valor informado corresponde al precio final o si existen cargos adicionales.

El Travel Sale 2026 continuará hasta el domingo 30 de agosto. Durante ese período, las ofertas, los cupos y las condiciones pueden modificarse según cada empresa. Por eso, antes de confirmar una compra es necesario leer la información de la promoción, comprobar los servicios incluidos y conservar la documentación correspondiente a la operación.