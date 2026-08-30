Será parte de un masterplan de 400+ hectáreas con bodega, viñedos y residencias, con tarifas por noche de hasta u$s1.600.

El proyecto, en sociedad con la familia David, comenzó su construcción en agosto 2024 y abrirá sus puertas en septiembre de 2028.

Dueños del Palacio Duhau-Park Hyatt, El Rosario S.A., invierten +u$s30M en un hotel de lujo 5 estrellas en Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza.

Los propietarios del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires comenzaron la construcción de su primer hotel fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El Rosario S.A., la empresa de la familia Scalesciani, eligió Mendoza para su primera inversión hotelera fuera de Buenos Aires, que llevará adelante junto con la familia David.

El establecimiento estará ubicado en Agrelo, Luján de Cuyo, y demandará una inversión superior a u$s30 millones, según confirmó Daniel Manzella, director de Relaciones Institucionales de El Rosario S.A., en diálogo con iProfesional.

El monto es mayor al que se había calculado cuando se presentó Reserva Alto Agrelo, en marzo de 2025. En aquel momento, la inversión estimada rondaba los u$s25 millones. La construcción comenzó este mes y estará terminada en julio de 2028, mientras que la apertura está prevista para septiembre de ese año.

"Seleccionamos a la empresa constructora a fines de julio. Durante la primera semana de agosto llegaron los equipos y esta semana empezaron efectivamente a trabajar", explicó Manzella.

El hotel 5 estrellas formará parte de un masterplan de más de 400 hectáreas,

Reserva Alto Agrelo será parte de un masterplan que incluirá bodega, viñedos y chacras

El proyecto se suma a otra iniciativa en la provincia, donde una tradicional bodega de Mendoza alojará un hotel de alta gama tras una inversión millonaria . Formará parte de un masterplan de más de 400 hectáreas, que comprende también una bodega, viñedos, chacras y un espacio ecuestre que ya funciona en el lugar.

No es la primera vez que los Scalesciani buscan instalarse en la provincia. Antes de asociarse con los David, habían avanzado con un hotel en Valle de Uco junto con una bodega, pero el proyecto finalmente no prosperó.

El vínculo entre ambas familias comenzó hace cerca de dos años. "Nosotros buscábamos ingresar a la industria de la hospitalidad; queríamos algo distinto. En paralelo, ellos buscaban salir de Buenos Aires, y uno de los destinos que miraban era Mendoza, porque estaba en auge por el vino", había explicado Rubén David cuando se presentó el emprendimiento.

"Fue un recorrido de un año y medio, pensando en lo que nosotros ya teníamos y en lo nuevo. Nos encontramos porque los valores eran los mismos", agregó.

Además de un hotel, el proyecto tendrá bodega, viñedos, chacras y un espacio ecuestre que ya funciona en el lugar

Precios y tarifas por noche en el hotel de lujo de Mendoza

El establecimiento tendrá 40 villas y 12 habitaciones ejecutivas, además de dos restaurantes, cava, piscina, gimnasio y spa.

Las villas costarán entre u$s1.500 y u$s1.600 por noche, según las primeras estimaciones de la compañía, mientras que las habitaciones tendrán tarifas de entre u$s600 y 700 dólares

El concepto será diferente al que se ofrece en Buenos Aires: "Lo que queremos es que quienes se hospeden puedan acceder, dentro de la misma finca, a buena parte de las actividades que habitualmente llevan a los turistas a recorrer distintos puntos de la provincia", explicó Manzella.

Para eso, unas 230 hectáreas estarán reservadas para cabalgatas, trekking, ciclismo y otras actividades de montaña. También habrá distintos espacios al aire libre, además de la bodega y Casa David Wine & Horses, que ya funciona en el lugar.

El establecimiento estará ubicado en Agrelo, Luján de Cuyo, y demandará una inversión superior a u$s30 millones

El vino tendrá un capítulo aparte. Dentro del masterplan estará Agrelia, una bodega boutique que producirá entre 50.000 y 60.000 botellas por año.

La finca tiene 45 hectáreas de viñedos y se implantaron otras dos alrededor de la bodega, principalmente por una cuestión paisajística. Elaborarán Malbec, Cabernet Franc y Sauvignon, además de Chardonnay para los blancos.

Las botellas se podrán comprar en el hotel, en la propia bodega y a través de un wine club. La etiqueta de mayor valor superará los u$s100, mientras que otra se ubicará entre u$s60 y u$s80 y el blanco rondará entre u$s25 y u$s30 por botella.

El emprendimiento tendrá además una parte residencial. Sobre 88 hectáreas se desarrollarán 119 chacras, con terrenos de entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados.La construcción comenzó este mes y estará terminada en julio de 2028

La comercialización comenzó el año pasado y ya se hicieron algunos de los primeros trabajos de infraestructura. Se abrieron las calles, se instalaron las redes de agua y ahora avanzan con la electricidad.

Quienes compren una chacra podrán acceder mediante membresías a algunos de los servicios del lugar, entre ellos los vinculados con el vino y las actividades ecuestres.

En este caso, los socios eligieron un fideicomiso para llevar adelante el negocio. De esta manera, las tres principales partes del masterplan tendrán estructuras independientes: una sociedad para el hotel, otra para la bodega y un fideicomiso para las chacras.

En la finca funciona además Casa David Wine & Horses, que los David inauguraron en 2022 y cuenta con instalaciones para la guarda de caballos y la práctica de deportes ecuestres. En total, el emprendimiento ocupa más de 400 hectáreas.El establecimiento tendrá 40 villas y 12 habitaciones ejecutivas, además de dos restaurantes, cava, piscina, gimnasio y spa.

Quiénes son los dueños del Palacio Duhau

Detrás del nuevo cinco estrellas está El Rosario S.A., la empresa de la familia Scalesciani y propietaria del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires.

El grupo compró a fines de los años 90 el antiguo Palacio Duhau, sobre avenida Alvear, junto con los terrenos linderos. El edificio había sido construido en la década de 1930 por los hermanos Luis, Alberto y María Teresa Duhau, integrantes de una de las familias terratenientes y ganaderas más importantes de la época.

La residencia fue diseñada por el arquitecto francés Léon Dourge y quedó terminada en 1934. Uno de sus propietarios, Luis Duhau, fue ministro de Agricultura durante la presidencia de Agustín P. Justo, entre 1933 y 1935. Con el paso de las décadas dejó de utilizarse como vivienda y, hacia fines de los años 90, fue adquirida por los Scalesciani.

La familia decidió entonces convertir la propiedad en un hotel de lujo. En 2002, el palacio fue declarado Monumento Histórico Nacional, por lo que la obra debía conservar buena parte de la construcción original.

El emprendimiento tendrá además una parte residencial ya que sobre 88 hectáreas se desarrollarán 119 chacras

La transformación demandó más de tres años y una inversión cercana a los u$s74 millones. Además de recuperar el edificio sobre avenida Alvear, se construyó otro sobre la calle Posadas. Ambos quedaron conectados por los jardines y por un paso subterráneo, donde actualmente funciona una galería de arte.

Los Scalesciani también acordaron con Hyatt la operación del establecimiento bajo la marca Park Hyatt. El hotel abrió sus puertas en julio de 2006 y desde entonces mantiene el mismo esquema: la propiedad continúa en manos de El Rosario S.A. y la cadena internacional está a cargo de la gestión.

Casi dos décadas después de aquella inauguración, la familia vuelve a encarar la construcción de un hotel. "Desde hace mucho tiempo venimos buscando dónde seguir desarrollando la hotelería de excelencia y seguir apostando en la Argentina", había explicado Juan Francisco Scalesciani, titular del grupo, cuando anunció el emprendimiento en Agrelo.

La inversión se da, además, en un momento en el que desde El Rosario consideran que una parte importante de la oferta hotelera local necesita renovarse. Manzella apuntó particularmente a Buenos Aires, donde buena parte de los establecimientos fueron construidos hace varias décadas.Las villas costarán entre u$s1.500 y u$s1.600 por noche, mientras que las habitaciones tendrán tarifas de entre u$s600 y 700 dólares

Para el ejecutivo, hacen falta herramientas que permitan financiar la renovación de esos activos y también facilitar nuevas inversiones. "Necesitamos inversiones urgentes en el sector", afirmó.

Manzella también se refirió a los precios locales frente a otros destinos, en momentos en que el sector sigue de cerca la evolución del turismo extranjero y la salida de argentinos al exterior. "La Argentina no está cara, está a precios internacionales", concluyó.