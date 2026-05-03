Con una inversión de u$s18 millones, el desarrollo marca la llegada de Registry Collection Hotels al país y proyecta su apertura para 2027

La cadena internacional Wyndham Hotels & Resorts avanza con un nuevo desarrollo en Argentina y desembarca en el negocio del enoturismo con un proyecto de alta gama en Mendoza. Se trata de Roca Winery San Rafael, un complejo que demandará una inversión de u$s18 millones y prevé abrir en 2027.

"El proyecto nace de nuestra pasión por el vino, el territorio y la hospitalidad", explicó Carolina Roca, socia del desarrollo. La inversión estará a cargo de la familia Roca, mientras que la cadena participará a través de su modelo de franquicia.

Los desarrolladores son propietarios de la Bodega Alfredo Roca, una de las casas vitivinícolas más tradicionales del sur mendocino. Fue fundada por Alfredo Roca, histórico empresario vitivinícola y uno de los impulsores de la proyección exportadora de esa zona desde fines de los años 80.

Roca se formó como enólogo en el Colegio Don Bosco y en 1976 adquirió una antigua bodega en Cañada Seca, origen del proyecto actual. Años después tomó el control total de la empresa y desarrolló una marca reconocida por sus varietales y por haber puesto al oasis sur mendocino en el mapa del vino argentino.

La continuidad del negocio quedó en manos de la siguiente generación. Hoy Alfredo sigue vinculado a la compañía junto a sus hijos Alejandro, Carolina y Graciela, quienes avanzaron en una diversificación hacia turismo y hospitalidad sin dejar de lado la actividad vitivinícola.

La inversión sumó u$s18 millones

El emprendimiento estará ubicado en San Rafael, en el sur de la provincia. Tendrá 57 habitaciones entre estándar y suites, siete villas privadas y una bodega boutique, y operará bajo Registry Collection Hotels, la marca de lujo de la cadena.

El complejo incluirá las siguientes amenities:

Restaurante y wine bar

Spa y salones para eventos

Viñedos y olivares propios dentro del predio

Las tarifas arrancarán desde u$s240 por noche. Según las proyecciones, el hotel buscará una ocupación promedio de entre 60% y 70% anual, con picos en temporada alta y vendimia. La iniciativa se apoya en el crecimiento del turismo en la provincia y en la demanda de experiencias vinculadas al vino.

Roca explicó que la reciente incorporación de nuevas frecuencias de Aerolíneas Argentinas hacia el destino facilita el acceso y ayuda a sostener el flujo de visitantes.

La ruta entre Buenos Aires y Mendoza concentra más de 30 vuelos diarios -más de 400 semanales- operados por distintas aerolíneas y es uno de los corredores aéreos con mayor tráfico del país. En temporada alta, como vacaciones de invierno y vendimia, las aerolíneas suman frecuencias para acompañar la demanda.

Cómo será el proyecto

Roca Winery San Rafael estará centrado en la bodega como eje del desarrollo. El hotel contará con espacios para degustaciones, cava privada y experiencias vinculadas a la vendimia y la vinificación.

El proyecto también sumará áreas de bienestar, piscina y propuestas gastronómicas con identidad local.

Wyndham Hotels & Resorts está en Argentina desde hace más de una década, pero el salto lo dio en 2016, cuando compró Fën Hotels, la desarrolladora local detrás de marcas como Dazzler y Esplendor.

Hoy tiene más de 60 hoteles y unas 4.600 habitaciones en el país, con presencia en distintos destinos. Opera con marcas como:

Howard Johnson

Dazzler

Esplendor

Ramada

Days Inn

En Mendoza, hasta ahora estaba solo en la capital con el Esplendor by Wyndham. Con este proyecto, suma San Rafael y entra en otra zona de la provincia.

La apertura tendrá lugar en 2027

Otras cadenas en camino

En los últimos meses, varias cadenas internacionales aceleraron sus planes en Argentina con nuevos desarrollos hoteleros. Mendoza, Buenos Aires, Patagonia y otros destinos turísticos del interior concentran buena parte de los anuncios.

Uno de los grupos más activos es Accor. La compañía francesa prepara su desembarco en Lomas de Zamora, donde proyecta inaugurar en 2027 un ibis Styles de 81 habitaciones. Desde la empresa explicaron que la elección respondió al crecimiento corporativo y comercial que muestra esa zona del sur del conurbano y a la baja oferta formal disponible en ese mercado.

Al mismo tiempo, el gigante francés avanza en la región con SLS Hotel & Residences Punta del Este, una inversión de u$s125 millones junto a GNV Group en Playa Brava. El emprendimiento contempla dos torres de 24 pisos. También sumará restaurantes, rooftop, spa, espacios de fitness y un sector comercial de más de 3.500 metros cuadrados. En Argentina, el grupo ya tiene presencia con SLS en Buenos Aires y además mantiene en carpeta una torre residencial bajo Sofitel en Puerto Madero.

Mendoza es otro de los puntos que más inversiones concentra. Marriott International confirmó su llegada al Valle de Uco con Casa Origen, un proyecto de u$s25 millones que operará bajo Autograph Collection. Estará ubicado en Los Chacayes, contará con 60 habitaciones, restaurante, wine bar, spa, piscinas indoor y outdoor, gimnasio y 20 residencias privadas, con apertura prevista para 2028.

El grupo ya había anunciado además otro desarrollo en la provincia: El Borgo, sobre la ruta 82 Panamericana. Ahí prevé un establecimiento de 107 habitaciones junto con residencias premium, locales gastronómicos, módulos comerciales y centro de convenciones.

En otras zonas del país también hubo movimientos. La cadena argentina Amérian inauguró en Puerto Iguazú el boutique Entre Árboles Iguazú. El desarrollo demandó una inversión cercana a u$s1,4 millones, fue impulsado por la familia Closs y funciona bajo franquicia. El complejo ofrece 14 unidades integradas a la vegetación nativa, pasarelas de madera, restaurante propio, piscina tipo estanque, sauna y espacios orientados al bienestar.

Por su parte, Days Inn abrió su primer establecimiento en Sierra de la Ventana, uno de los destinos históricos del turismo bonaerense. El inmueble, que operaba como Hotel Provincial, fue reconvertido para sumarse a la cadena con una inversión cercana a u$s400.000. Cuenta con 52 habitaciones, restaurante, lobby bar, spa con piscina cubierta climatizada, piscina exterior y salones para eventos. La apertura forma parte del plan de Grupo Hotelero Albamonte para expandirse en el interior de la provincia durante los próximos 24 meses.

A fines del año pasado, otro jugador internacional también manifestó su interés por Argentina. Palladium Hotel Group confirmó que analizaba desembarcar en el país y abrió negociaciones para desarrollar alguna de sus marcas lifestyle y de lujo. El holding español puso el foco en destinos como Buenos Aires, Mendoza, Bariloche y El Calafate. En la Ciudad de Buenos Aires analiza oportunidades en Recoleta, Palermo y Puerto Madero.