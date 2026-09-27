Las termas a 3 horas y media con 60% de descuento para jubilados que hacen turismo

El turismo de Entre Ríos presenta al destino como uno de los puntos destacados del litoral provincial. No es necesario realizar reserva para una visita

Una escapada por turismo desde Buenos Aires hacia el litoral puede convertirse en un plan de descanso con un costo mucho menor para los adultos mayores. En Colón, Entre Ríos, las Termas Colón mantienen una tarifa preferencial para jubilados que representa un 60% de descuento respecto de la entrada general.

El complejo está ubicado a unos 340 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y ofrece piscinas termales, hidromasajes, sectores cubiertos y al aire libre, espacios de descanso y servicios complementarios frente al río Uruguay. El destino, además, forma parte de la propuesta turística de la provincia de Entre Ríos durante todo el año.

El beneficio adquiere especial interés para quienes cobran una jubilación y buscan alternativas de turismo dentro de Argentina sin afrontar los costos de destinos más alejados. La tarifa para jubilados está fijada actualmente en $8.000, mientras que la entrada general cuesta $20.000.

¿Cuánto pagan los jubilados en las Termas Colón?

La tarifa oficial vigente establece un precio de $8.000 para jubilados que presenten el comprobante correspondiente. La entrada general para mayores de 10 años es de $20.000. Por lo tanto, el valor preferencial equivale exactamente a un 60% menos que la tarifa general.

El complejo informó que estos valores se mantienen hasta el 30 de septiembre de 2026. También existe una tarifa de $10.000 para residentes de Colón que acrediten domicilio con DNI, mientras que los menores de 3 a 10 años pagan $6.000. Los menores de 2 años y las personas con discapacidad que presenten CUD y DNI ingresan sin cargo, bajo las condiciones establecidas por el complejo. El estacionamiento tiene un costo adicional de $6.000.

¿Cómo pueden acceder los jubilados al descuento de turismo?

Para obtener la tarifa preferencial, los jubilados deben presentar el comprobante que acredite esa condición al momento de ingresar al complejo. No es necesario realizar una reserva previa para una visita individual. Termas Colón establece que el ingreso se realiza por orden de llegada y que la entrada se abona en el momento. Se puede pagar en efectivo, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago o mediante QR de Mercado Pago.

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El complejo funciona todos los días de 9 a 20, durante todo el año. Esto permite plantear la visita tanto como una salida de un día como parte de una estadía más prolongada en Colón.

¿Qué tiene Termas Colón para los jubilados?

El atractivo central está en sus 13 piscinas, distribuidas entre sectores al aire libre, cubiertos y semicubiertos. El complejo se encuentra sobre un predio de 4,5 hectáreas, a metros del río Uruguay, y combina termalismo, espacios verdes y servicios de recreación.

Las temperaturas varían según cada sector. Las piscinas cubiertas se encuentran entre 35 °C y 38 °C; las piscinas del sector norte, entre 32 °C y 35 °C; mientras que las denominadas "L" y "Diamante" llegan a temperaturas de entre 37 °C y 40 °C. También hay sectores con hidrojets, jacuzzi y espacios exclusivos para adultos.

La propuesta permite alternar momentos de descanso con actividades recreativas. El predio cuenta con cancha de tejo, clases de aquagym, sectores arbolados, refugios vidriados, restaurante, kioscos, enfermería y estacionamiento.

¿Dónde quedan las termas para hacer turismo desde Buenos Aires?

Las Termas Colón están ubicadas en Batalla de Cepeda 100, Colón, Entre Ríos, en el sector norte de la ciudad. El complejo se encuentra frente al río Uruguay y cerca de otros atractivos turísticos de la localidad.

Colón, además, no se limita al complejo termal. La ciudad posee más de 10 kilómetros de costa sobre el río Uruguay, playas, espacios naturales, propuestas gastronómicas y distintas opciones de alojamiento.

¿Las aguas termales tienen beneficios para la salud?

El complejo señala que sus aguas provienen del Acuífero Guaraní y las describe como mineralizadas, bicarbonatadas, sódicas y cálcicas, de acuerdo con los análisis publicados por la institución. También sostiene que las aguas termales pueden generar una sensación de relajación y que tradicionalmente se las vincula con determinadas afecciones reumáticas y respiratorias.

¿Qué otras promociones ofrece Termas Colón?

El sitio oficial del complejo también informa actualmente un 50% de descuento en la segunda visita, mientras que los residentes de Entre Ríos cuentan con un 50% de descuento hasta el 30 de noviembre de 2026. Durante septiembre, además, se anunció un beneficio del 25% para docentes de todo el país.