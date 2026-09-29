A 66 kilómetros de Buenos Aires, Cañuelas ofrece una escapada de campo con laberinto de pinos, asado, actividades al aire libre y glamping

A 66 kilómetros de Buenos Aires, Cañuelas se presenta como una alternativa de turismo rural para quienes buscan una escapada cerca de la ciudad. La zona turística combina naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre, con opciones para pasar el día o quedarse a dormir.

Uno de los puntos que concentra buena parte de esas experiencias es Puesto Viejo, una estancia situada en el kilómetro 82 de la Ruta 6. El establecimiento ocupa 220 hectáreas y cuenta con espacios destinados al descanso, la gastronomía y distintas actividades.

Entre sus atractivos se destaca un laberinto natural de pinos. El recorrido propone encontrar la salida entre árboles de gran altura, una actividad que puede resultar especialmente entretenida para quienes visitan el lugar en familia.

Estancia Puesto Viejo: qué comer y qué actividades hacer

La estancia ofrece distintas maneras de aprovechar el predio más allá del laberinto. Los visitantes pueden acercarse al establo de caballos, utilizar bicicletas para recorrer el parque o elegir simplemente un sector para descansar al aire libre.

Puesto Viejo se extiende sobre 220 hectáreas y combina naturaleza, gastronomía y actividades rurales

La propuesta gastronómica también forma parte de la experiencia. El menú de campo comienza con empanadas fritas, continúa con carne a las brasas y contempla postres caseros.

Además, la estancia utiliza producción propia en diferentes preparaciones. Entre los alimentos mencionados figuran frutas, verduras, hierbas y carnes orgánicas, que aparecen tanto en productos del desayuno, como las mermeladas, como en platos del almuerzo, entre ellos el cordero.

Dos alternativas para quedarse a dormir en Puesto Viejo

La visita puede convertirse en una estadía. Puesto Viejo dispone de un hotel boutique con 10 habitaciones en suite, ambientadas con antigüedades y un living equipado con estufa a leña.

También existe una opción de glamping. Los huéspedes pueden alojarse en domos dobles o triples que cuentan con baño privado y todas las comidas incluidas.

Cañuelas está a una hora en auto desde la Ciudad de Buenos Aires

El entorno rural ofrece además una particularidad durante la noche: la distancia respecto de la contaminación lumínica permite observar el cielo con mayor claridad.

Castillo de Cañuelas, otro atractivo para conocer

Entre los lugares que se pueden sumar a una recorrida por Cañuelas aparece el Castillo de Cañuelas, una construcción histórica que actualmente permanece abandonada.

El edificio fue levantado en 1932 y originalmente formó parte de una fábrica llamada Finaco, dedicada a la producción y exportación de quesos, leche y otros alimentos. Durante su etapa de mayor actividad llegó a contar con hasta 400 empleados y amplió su producción a productos como mermeladas, dulce de leche, té y mate cocido.

Con el paso de los años, la fábrica fue expropiada y transferida a IMFASA. Finalmente, en 1965 dejó de funcionar por problemas económicos. Más adelante hubo un intento de convertir el edificio en una discoteca, pero el proyecto no prosperó y el lugar quedó abandonado.

El Castillo de Cañuelas es una construcción histórica que permanece abandonada

El castillo se encuentra sobre la ruta, entre la Ruta 3 y la Ruta 205, y es considerado un atractivo vinculado con la historia y el patrimonio de Cañuelas. Según el artículo de iProfesional, desde 2022 el inmueble permanece en venta.

Qué visitar además de la estancia

La escapada por Cañuelas puede continuar en Uribelarrea, una localidad de menos de 3.000 habitantes que combina construcciones antiguas, calles de tierra y una propuesta gastronómica vinculada al turismo de campo.

El pueblo reúne lugares tradicionales como El Palenque y El Rancho, además de restaurantes y establecimientos donde se pueden encontrar picadas, asado y cerveza artesanal.

También conserva edificios y espacios ligados a su historia. La plaza Centenario, reconocible por su diseño octogonal, es uno de los puntos centrales de la localidad. A pocas cuadras se encuentra la antigua estación del Ferrocarril Roca, construida en 1892.

El laberinto de pinos es uno de los principales atractivos de la estancia Puesto Viejo

Otra alternativa es el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, que suma un atractivo vinculado con la actividad productiva de la región.

Cómo llegar al laberinto de pinos desde CABA

Para quienes viajan en auto, el recorrido desde la Capital puede demandar alrededor de una hora, aunque la duración depende del tránsito.

También se puede utilizar el tren Roca desde Plaza Constitución, con llegada a Cañuelas. Una vez en la localidad, es necesario completar el trayecto hasta la estancia.

Con esta combinación de campo, gastronomía, actividades recreativas y alojamiento, Cañuelas permite armar una escapada de corta distancia desde Buenos Aires y sumar, en el mismo recorrido, una visita a los atractivos históricos y gastronómicos de Uribelarrea.