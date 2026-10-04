Pasaporte argentino: cuánto cuesta el trámite regular, exprés y al instante

El pasaporte argentino tiene tres modalidades de entrega con precios que van de $100.000 a $330.000. Cuánto cuesta y demora cada opción

A la hora de viajar al exterior, el pasaporte argentino suele ser uno de los documentos indispensables. Para aquellas personas que deben tramitarlo, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) cuenta con varias modalidades de entrega que tienen distinto tiempo de espera y costos.

Es decir, desde las opciones regulares con un plazo de entrega regular, pasando por modalidades express con una entrega en 96 horas hábiles hasta la versión instantánea con una demora de tan solo 2 a 6 horas luego de realizado.

Cuánto cuesta sacar el pasaporte argentino

La opción para tramitar el pasaporte de manera regular tiene un costo de $100.000. Para tramitarla, se puede solicitar turno en un Centro de Documentación RENAPER a través de Mi Argentina o consultar la alternativa disponible en el Registro Civil correspondiente. El trámite presencial demanda unos 15 minutos y, una vez realizado, el documento se entrega por correo.

Para los mayores de 18 años, la vigencia es de 10 años. En el caso de los menores de edad, el pasaporte tiene una vigencia de 5 años. La duración del documento es la misma independientemente de que se elija la modalidad regular o una opción de entrega más rápida.

La diferencia aparece cuando el tiempo disponible antes del viaje se achica. El pasaporte exprés cuesta $200.000, es decir, $100.000 más que el regular, y RENAPER establece una entrega por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores a la realización del trámite.

La alternativa más rápida es el pasaporte al instante, cuyo precio asciende a $330.000. La entrega se realiza entre las 2 y las 6 horas posteriores a la toma del trámite y está disponible únicamente en lugares habilitados.

Esta modalidad puede realizarse sin turno en los aeropuertos habilitados o con turno en la sede de Buquebus. Entre los puntos habilitados figuran Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta, con horarios que varían según cada sede.

Cuánto más se paga por tramitarlo con urgencia

La diferencia de precio permite dimensionar cuánto cuesta la rapidez. Frente a los $100.000 del trámite regular, el exprés representa un adicional de $100.000, mientras que el al instante exige desembolsar $230.000 extra.

En términos relativos, el exprés cuesta el doble que el regular, mientras que el al instante cuesta 3,3 veces más. La diferencia responde al servicio de entrega asociado a cada modalidad, es decir, el documento regular mantiene el proceso ordinario, el exprés reduce la espera a 96 horas hábiles y el al instante concentra la resolución en unas pocas horas.

Para un adulto que utiliza el pasaporte durante toda su vigencia, el costo del trámite regular equivale a $10.000 por año de vigencia, mientras que el exprés representa $20.000 anuales y el al instante $33.000.

En qué casos hace falta realmente el pasaporte

La necesidad de tramitarlo también depende del destino. Los argentinos que viajan a Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela pueden salir del país con DNI tarjeta vigente o pasaporte, siempre que el viaje se encuadre en las condiciones previstas para los países del Mercosur y Estados Asociados.

Para destinos fuera de ese grupo, se requiere pasaporte vigente y, según el país, puede ser necesario contar además con una visa u otra documentación de ingreso.

También hay que revisar las condiciones del país de destino antes de viajar. Algunos estados exigen que el pasaporte tenga una determinada vigencia restante, además de páginas disponibles, visa, autorización electrónica u otros requisitos.

Cuál es el costo del pasaporte excepcional para extranjeros

Renaper también contempla casos específicos para personas que no tramitan el pasaporte argentino. Por ejemplo, el pasaporte excepcional para extranjeros tiene un costo de $100.000.

Dicho valor es igual para el documento de viaje destinado a personas refugiadas y apátridas. Cabe recordar que la normativa del ente establece que el organismo tiene a su cargo la expedición de distintos tipos de pasaportes y documentos de viaje correspondiente.

Antes de empezar el trámite, conviene chequear cuál corresponde en cada caso y la documentación necesaria para tramitarlo.

Qué pasa si el pasaporte llega con un error

RENAPER contempla una reposición sin cargo cuando el pasaporte presenta un error u omisión atribuible a la confección y ese problema puede comprobarse mediante el cotejo con la documentación presentada durante el trámite.

El pedido debe realizarse dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrega. Por tal motivo, al recibir el documento conviene revisar los datos personales y comprobar que coincidan con el DNI y la documentación utilizada para realizar el trámite.