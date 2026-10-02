Cómo funciona el Stopover de Aerolíneas para que turistas se queden gratis en Buenos Aires

El ente de turismo de la Capital Federal se asoció con la aerolínea de bandera para intentar captar a turistas que entran al país y van directo al interio

Al igual que ocurre en las principales capitales turísticas del mundo como Madrid, Lisboa o Doha, la Ciudad de Buenos Aires oficializó la puesta en marcha de su propio programa de Stopover en alianza estratégica con Aerolíneas Argentinas. La iniciativa, impulsada por la agencia de promoción Visit Buenos Aires, permite a los viajeros nacionales e internacionales hacer una escala extendida de más de 24 horas en la Capital Federal sin costo extra en la tarifa aérea, accediendo a un catálogo de beneficios exclusivos en hotelería, gastronomía, paseos y traslados antes de continuar hacia su destino final en el interior del país o en el exterior.

La propuesta busca potenciar el flujo de visitantes e incentivar la permanencia de aquellos pasajeros que utilizan los aeropuertos porteños (Aeroparque o Ezeiza) como punto de conexión. El beneficio de la parada intermedia sin cargo no incluye alojamientos o comidas gratis por parte de la aerolínea, sino que habilita el acceso a tarifas promocionales, descuentos y atenciones de cortesía en establecimientos adheridos de la Ciudad.

Visit Buenos Aires anunció la alianza con Aerolíneas Argentinas para el Stopover en Capital Federal

Stopover en Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas: requisitos y condiciones para acceder al beneficio

Para hacer uso del programa y acceder al catálogo promocional desplegado en el portal oficial stopover.visitbue.app, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes pautas operativas y reglamentarias:

Punto de origen internacional: El pasaje aéreo debe tener como origen del itinerario completo una ciudad fuera de la República Argentina (por ejemplo, un vuelo Madrid–Buenos Aires–Bariloche). La nacionalidad o residencia del pasajero no influye, pero quedan excluidos los itinerarios cuyo origen sea dentro del territorio argentino.

Período de emisión: El boleto aéreo debe comprarse e incluir la escala de más de 24 horas en Buenos Aires desde la reserva original entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. No se aceptarán pasajes modificados con posterioridad a la emisión.

Período de utilización: Los beneficios en destino podrán disfrutarse para estadías realizadas entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027 inclusive.

Forma de acreditación: Para validar las promociones ante los hoteles, restaurantes o prestadores de excursiones, el usuario deberá presentar el e-ticket con el itinerario completo donde figure el origen internacional, las fechas de llegada y salida de Buenos Aires, junto con su documento de identidad o pasaporte.

Beneficios en destino e itinerarios sugeridos para el stopover de Aerolíneas Argentinas en Buenos Aires

El catálogo del programa Stopover Buenos Aires ofrece beneficios en cuatro ejes principales: Hospedaje (descuentos, tarifas especiales y facilidades de early check-in o late check-out), Gastronomía (promociones en la red de bares y restaurantes adheridos), Experiencias (descuentos en tours y espectáculos) y Traslados entre las terminales aéreas y el centro urbano.

Asimismo, la plataforma oficial pone a disposición de los viajeros guías orientativas de recorridos según el tiempo disponible: 24 horas ("Los Imprescindibles"), 48 horas ("Sabor a Vida Local") y 72 horas ("Hacá tuya la Ciudad"). Desde el ente de turismo remarcaron que estos itinerarios funcionan únicamente como sugerencias turísticas y no imponen un límite a la duración de la escala, la cual se rige exclusivamente por las condiciones tarifarias contratadas con Aerolíneas Argentinas.