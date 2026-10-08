La CBP dejó de sellar los pasaportes como práctica habitual al ingresar al país. El I-94 será la referencia para comprobar la admisión y permanencia

El pasaporte puede dejar de llevar una de las marcas más conocidas para quienes viajan a Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) resolvió que el sello de admisión ya no será colocado de manera rutinaria durante el control primario de ingreso.

Para los pasajeros, la modificación tiene una consecuencia concreta: salir del control migratorio sin una marca física en el documento no significa que la entrada haya quedado sin registrar.

La decisión fue comunicada por la CBP en un boletín fechado el 1° de octubre de 2026 y forma parte de la transformación digital que el organismo lleva adelante en los controles fronterizos.

I-94: cómo consultar el registro de ingreso a Estados Unidos y la fecha de permanencia

La información que antes podía quedar reflejada en el pasaporte se encuentra, para la mayoría de los visitantes extranjeros, en el I-94 electrónico. Allí figura el registro oficial de admisión, junto con la fecha de ingreso y el período autorizado de permanencia.

El documento puede consultarse y también imprimirse desde el sitio oficial de la CBP o mediante la aplicación móvil CBP Link.

Por ese motivo, después de cada llegada a Estados Unidos resulta importante ingresar al sistema y comprobar que los datos sean correctos. También conviene conservar una copia digital o impresa del registro.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es la fecha de vencimiento de la permanencia autorizada. Si el I-94 presenta un error o las condiciones de admisión no coinciden con las correspondientes al viajero, la CBP indica que la corrección debe solicitarse ante una oficina de Deferred Inspection dentro de los 30 días posteriores al ingreso, o a través de los canales de asistencia de la agencia.

El sello no desaparece en todos los casos

La nueva modalidad no supone que la CBP haya prohibido definitivamente los sellos de pasaporte.

El funcionario todavía puede utilizarlos durante una inspección secundaria y en determinadas circunstancias del control primario. Entre ellas se encuentra el procesamiento de visas de inmigrante.

También existe la posibilidad de que el viajero solicite expresamente un sello. Su colocación, sin embargo, dependerá de las circunstancias del procedimiento y de la decisión del funcionario interviniente.

Por eso, la novedad consiste principalmente en que el sellado dejó de ser el procedimiento habitual, no en su desaparición absoluta.

Qué cambia para quienes ingresan a Estados Unidos

La CBP viene reemplazando progresivamente procedimientos físicos por herramientas electrónicas. El proceso incluye:

Automatización de formularios

Soluciones tecnológicas móviles

Sistemas de reconocimiento biométrico

Distintas pruebas de admisión sin sellos

El formulario I-94 también forma parte de esa transformación. El sistema permite, además, consultar el historial de entradas y salidas de Estados Unidos correspondiente a los últimos 10 años.

Ese historial tiene carácter informativo y no reemplaza al I-94 como registro relevante para acreditar la admisión.

Qué conviene hacer después del ingreso

Para evitar inconvenientes, los viajeros deberían:

comprobar el I-94 después de cada entrada al país; verificar especialmente la fecha autorizada de permanencia; conservar una copia del registro; consultar a la CBP si detectan información incorrecta; solicitar el sello si desean tenerlo, sabiendo que su colocación no está garantizada.

El cambio apunta a que el registro migratorio dependa cada vez menos de una constancia física en el pasaporte. En adelante, para comprobar cuándo se produjo el ingreso y hasta cuándo está permitida la permanencia, el I-94 tendrá mayor importancia que el sello colocado en el documento de viaje.

Viajes a Estados Unidos sin visa: qué dijo Peter Lamelas sobre los argentinos

Los argentinos que planean viajar a Estados Unidos también siguen de cerca los cambios que podrían modificar las condiciones de ingreso al país. En ese contexto, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, se refirió a la posibilidad de que los ciudadanos argentinos puedan acceder al Visa Waiver Program, el sistema que permite ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios sin tramitar una visa tradicional.

Lamelas señaló que la incorporación de la Argentina al programa dependerá del cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses. Entre otros aspectos, el mecanismo contempla condiciones vinculadas con los niveles de rechazo de solicitudes de visa, la seguridad y el intercambio de información entre ambos países.

La eventual inclusión de la Argentina permitiría que determinados viajeros puedan solicitar una autorización electrónica antes del viaje, en lugar de realizar el proceso completo para obtener una visa. Sin embargo, el ingreso sin visa no implica una autorización automática para entrar a Estados Unidos: la decisión final continúa correspondiendo a los agentes de control migratorio en los puntos de entrada.

El tema se suma a una serie de modificaciones que Estados Unidos viene aplicando en sus controles fronterizos y procedimientos migratorios. Para quienes viajan desde la Argentina, conocer las condiciones vigentes resulta clave antes de organizar un viaje, especialmente porque los requisitos pueden variar según el motivo de la visita, la documentación disponible y el historial migratorio de cada pasajero.

Mientras avanzan las conversaciones sobre el posible acceso argentino al programa de exención de visas, los viajeros deben continuar utilizando los mecanismos actuales para ingresar al país y cumplir con las exigencias establecidas por las autoridades estadounidenses.