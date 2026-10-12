Una familia necesita más de 1 millón de pesos para irse hoy un fin de semana largo

El encarecimiento de hospedaje y transporte impacta en la capacidad de las familias para disfrutar el descanso del receso de octubre en Argentina

Una familia tipo que se quiso irr de viaje este fin de semana largo del 12 de octubre necesitaba disponer de $ 1.072.600 en promedio. El dato surge de un estudio del Instituto de Economía de la UADE.

El monto equivale al 53% del sueldo promedio, medido a través del RIPTE. Es decir, más de la mitad de un ingreso mensual se destina solo a cubrir transporte y alojamiento para tres días.

La suba de los salarios no alcanzó a compensar el incremento de los costos en el sector turístico, por lo que el poder adquisitivo del turismo se redujo 4,2% entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

El análisis, realizado por INECO, estima cuánto cuesta viajar a distintos destinos de la Argentina durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre.

Qué incluye el costo de $ 1.072.600 y qué gastos quedan afuera

Para calcular el costo del viaje, el estudio consideró el traslado en micro y el alojamiento. El análisis no contempla otros gastos que pueda tener una familia durante la estadía, como comida, compras o actividades recreativas, ya que pueden variar según los gustos y preferencias de cada grupo familiar.

La familia utilizada para el cálculo corresponde a una familia tipo 2, de acuerdo con la metodología del INDEC. Está compuesta por una mujer de 31 años, un hombre de 35 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años.

Los costos de transporte y alojamiento fueron obtenidos mediante la búsqueda de precios en plataformas turísticas en línea. Las estimaciones de salarios se basan en información oficial del Ministerio de Trabajo y proyecciones de INECO.

Viajar cuesta más que el año pasado en términos reales

En términos nominales, todos los destinos analizados presentan aumentos en sus costos respecto de 2025. El problema es que los salarios no siguieron el mismo ritmo.

Como resultado, el turismo local se volvió menos accesible en comparación con el mismo período del año anterior. Los valores de los viajes están ajustados a partir de un índice de poder de viaje, que permite comparar los distintos períodos descontando el efecto de la inflación.

El sueldo promedio medido por RIPTE se ubica en $ 2.012.755 en septiembre de 2026. Un año atrás, en septiembre de 2025, alcanzaba los $ 1.551.832.

Esa diferencia muestra que, aunque los salarios nominales crecieron, no fue suficiente para compensar el encarecimiento del sector turístico.

Qué destinos se encarecieron más y cuáles son los más accesibles

El estudio también muestra diferencias importantes entre los distintos destinos. El costo del transporte varía poco entre ellos, por lo que la principal diferencia en el costo total está explicada por los precios del alojamiento.

Los destinos que se volvieron relativamente más atractivos frente al año anterior son San Antonio de Areco, Rosario y Mar de las Pampas. En el otro extremo, los que más incrementaron su costo relativo son San Carlos de Bariloche, La Rioja y Puerto Madryn.

El análisis incluye distintos destinos de la costa atlántica. Entre ellos figuran Villa Gesell, Mar de Ajó, San Clemente y San Bernardo del Tuyú. También Mar del Plata, Miramar y Necochea.

Además, contempla otros puntos turísticos del país: Tandil, Ciudad de Córdoba, Gualeguaychú y San Antonio de Areco. Cada uno con variaciones importantes en sus costos de alojamiento.

El objetivo del análisis es presentar una estimación del costo que implica viajar a distintos destinos turísticos de la Argentina durante el fin de semana largo de octubre. Los datos permiten comparar opciones y anticipar el desembolso necesario para planificar el viaje.