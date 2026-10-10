Qué hacer este fin de semana largo en Buenos Aires: experiencias, música, eventos y más

La agenda cultural de la Capital Federal presenta una extensa variedad de propuestas para todos los gustos de cara al finde largo de octubre

Durante este fin de semana largo, la Ciudad de Buenos Aires despliega una nutrida agenda cultural, deportiva y gastronómica con propuestas distribuidas en diferentes barrios porteños. Entre los atractivos principales se destacan la experiencia multisensorial Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta, un encuentro masivo de música góspel en el centro, conciertos sinfónicos en la Usina del Arte, la primera Feria del Libro Borgeano y la cuarta edición del Gran Fondo de Buenos Aires.

Toda la programación oficial y el detalle de las actividades pueden consultarse a través de LINDA, la plataforma digital de la Ciudad.

La Feria Francesa vuelve este fin de semana a Plaza Francia, sábado y domingo de 11 a 18.30

Qué hacer en Capital Federal: guía de actividades destacadas para el fin de semana largo