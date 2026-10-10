Qué hacer este fin de semana largo en Buenos Aires: experiencias, música, eventos y más
La agenda cultural de la Capital Federal presenta una extensa variedad de propuestas para todos los gustos de cara al finde largo de octubre
Durante este fin de semana largo, la Ciudad de Buenos Aires despliega una nutrida agenda cultural, deportiva y gastronómica con propuestas distribuidas en diferentes barrios porteños. Entre los atractivos principales se destacan la experiencia multisensorial Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta, un encuentro masivo de música góspel en el centro, conciertos sinfónicos en la Usina del Arte, la primera Feria del Libro Borgeano y la cuarta edición del Gran Fondo de Buenos Aires.
Toda la programación oficial y el detalle de las actividades pueden consultarse a través de LINDA, la plataforma digital de la Ciudad.
La Feria Francesa vuelve este fin de semana a Plaza Francia, sábado y domingo de 11 a 18.30
Qué hacer en Capital Federal: guía de actividades destacadas para el fin de semana largo
- Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930): Una experiencia multisensorial y lúdica de 60 minutos para todas las edades que recrea el universo del creador Quino. Cuenta con escenografías y esculturas a escala real, proyecciones 360° con sonido envolvente, pantallas interactivas y música original. Funciona durante todo octubre y las entradas se obtienen en mafaldainmersiva.com.
- Experiencia Góspel en el centro porteño: Este lunes de 12:00 a 20:00 horas, en la intersección de Diagonal Norte y San Martín, se presentarán más de 2.000 artistas en escena. La jornada incluirá coros y música en vivo que fusionan ritmos urbanos como hip-hop, reguetón, trap y dancehall con canciones de fe.
- Rock Nacional Sinfónico en la Usina del Arte (Caffarena 1): Concierto gratuito de la Banda Sinfónica de la Ciudad dedicado a repasar himnos de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco. Contará con la participación de Ángela Navarro y Luis Alberto Ceravolo como artistas invitados. La cita es el sábado a las 20:00 horas.
- Feria del Libro Borgeano en la ex Biblioteca Nacional (México 564): Primera edición de esta feria realizada en la histórica sede que Borges dirigió durante 18 años. Reúne ejemplares nuevos, usados, antiguos y raros de y sobre el autor, además de una selección de sus textos preferidos. Se desarrollará el viernes y sábado de 14:00 a 20:00 horas.
- Gran Fondo de Buenos Aires en Parque Sarmiento (Av. Balbín 4750): La cuarta edición de la competencia de ciclismo amateur arranca el domingo a las 06:00 horas con distancias de 129K y 46K para categorías de ruta, gravel, montaña y ciclismo adaptado. La Expo Bici funcionará el viernes y sábado en el predio. Inscripciones en granfondoargentina.com.
- Feria Francesa en Plaza Francia (Av. del Libertador 1400): Encuentro gastronómico dedicado a la cocina gala con 30 stands de crêpes, baguettes, quesos y platos típicos, sumado a clases de cocina y música en vivo. Sábado y domingo de 11:00 a 18:30 horas.
- El Barbero de Sevilla para chicos en el Teatro Colón (Cerrito 628): El Instituto Superior de Arte y la Orquesta Académica presentan una adaptación libre de un acto de la obra de Gioachino Rossini. Entradas disponibles en teatrocolon.org.ar.
- Reapertura de la Biblioteca Joaquín V. González (Suárez 408): Fiesta comunitaria en La Boca para celebrar la renovación del espacio con música, exposiciones, talleres y libros, este sábado de 13:00 a 18:00 horas.
- Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la Usina del Arte: Una tarde de folklore, baile y música en vivo con DJ Inca, clases de danza a cargo de Cynthia Fattori y Ricardo Baigorria, y la presentación del Etchart-Cardoso Dúo. Lunes de 14:30 a 19:00 horas.
- Semana Negra BA en la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261): Festival dedicado a la literatura policial y el universo criminal que finaliza este sábado con charlas, homenajes, talleres y presentaciones de libros junto a escritores e investigadores.