La ocupación hotelera subió durante el feriado, pero la recesión y la inflación hicieron que el consumo per cápita cayera respecto a años anteriores

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas y generó un impacto económico de $313.610 M. Aunque la cantidad de viajeros creció un 3,5% interanual, el gasto total cayó en términos reales por la reducción de las estadías, según CAME.

La permanencia promedio pasó de dos días en 2025 a 1,8 días este año, mientras que el gasto diario por turista llegó a $116.900, con una suba real del 5%. La menor duración de los viajes compensó el aumento del desembolso diario y derivó en una caída real del 2,2% del gasto turístico total.

El relevamiento también registró una mayor incidencia de los viajes de cercanía y las reservas de último momento. En distintos destinos, las contrataciones repuntaron a medida que se acercaba el feriado.

Cuánto necesitó una familia para viajar en el feriado

Una familia tipo necesitó un promedio de $1.072.600 para viajar durante el feriado, según un estudio del Instituto de Economía de la UADE (INECO). El monto equivale al 53% del salario promedio medido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), lo que evidencia el peso del turismo en el presupuesto familiar.

La estimación contempla el traslado en micro y el alojamiento durante tres días, pero excluye comidas, compras y actividades recreativas. Para el cálculo, se tomó como referencia una familia de cuatro integrantes: una mujer de 31 años, un hombre de 35, una hija de 8 años y un hijo de 6.

El análisis señala que los costos de viajar aumentaron en términos nominales en todos los destinos evaluados, sin que los salarios alcanzaran a compensar las subas. Como resultado, el poder adquisitivo destinado al turismo se redujo un 4,2% entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

El RIPTE se ubicó en $2.012.755 en septiembre de 2026, frente a los $1.551.832 registrados en el mismo mes del año anterior.

Los destinos que lideraron la ocupación hotelera

Córdoba registró una ocupación hotelera y parahotelera de entre el 80% y el 88%, con protagonismo del Valle de Calamuchita, la región de Ansenuza y Villa General Belgrano, donde se realizó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza.

En Bariloche, Río Negro, la ocupación llegó al 80%, impulsada también por el evento gastronómico Bariloche a la Carta, que reunió a más de 90 establecimientos. En Puerto Madryn, Chubut, la ocupación general alcanzó el 80%, mientras que los apart hoteles llegaron al 100%.

La Ciudad de Buenos Aires recibió a más de 120.000 turistas nacionales e internacionales y registró un impacto económico superior a los $37.000 M. La ocupación hotelera fue del 80%, el nivel más alto proyectado para un feriado de tres días desde 2024.

En Catamarca, la ocupación provincial superó el 85%. En Tucumán, San Javier, Monteros y Tafí Viejo alcanzaron el 99%.

Santa Fe recibió a más de 102.000 visitantes y registró un impacto económico estimado en $21.759 M, con una agenda de más de 70 acontecimientos culturales, deportivos y gastronómicos.

En contraste, Posadas registró una ocupación del 26,7%, mientras que el promedio provincial relevado en Chaco fue del 40%.

Aerolíneas Argentinas batió récord de reservas

Aerolíneas Argentinas contabilizó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje. La ocupación en esas rutas alcanzó el 88%.

Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia estuvieron entre los destinos más elegidos.

Qué destinos se encarecieron más que el resto

El estudio de la UADE identificó diferencias en la evolución de los costos según el destino. Como el transporte presenta variaciones relativamente acotadas entre las localidades analizadas, el precio del alojamiento explica buena parte de las diferencias en el desembolso total.

San Antonio de Areco, Rosario y Mar de las Pampas se ubicaron entre los destinos que mejoraron su atractivo relativo frente al año anterior. En cambio, San Carlos de Bariloche, La Rioja y Puerto Madryn estuvieron entre los que más aumentaron su costo en relación con los ingresos.

El relevamiento también incluyó destinos de la costa atlántica, como Villa Gesell, Mar de Ajó, San Clemente, San Bernardo del Tuyú, Mar del Plata, Miramar y Necochea, además de Tandil, Córdoba capital y Gualeguaychú.