Cuánto sale hospedarse en el hotel elegido el mejor de Argentina con vista a las Cataratas

El Gran Meliá Iguazú fue elegido el Mejor Hotel de Argentina por cuarta vez. También cuenta con "la mejor suite" del país. Cómo es y los precios

Elhotel Gran Meliá Iguazú recibió por cuarta vez el premio al "Mejor Hotel de Argentina" en los World Travel Awards 2026. Además, su Royal Suite fue distinguida por tercera vez como la "Mejor Suite de Argentina 2026", en una nueva edición de los galardones internacionales que reconocen a empresas y destinos de la industria turística.

Ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú, en Misiones, el establecimiento cuenta con vistas a las Cataratas del Iguazú y a la Garganta del Diablo. Su propuesta combina alojamiento de lujo, gastronomía, servicios de bienestar y experiencias vinculadas con el entorno natural.

Los World Travel Awards se crearon en 1993 con el objetivo de reconocer y premiar la excelencia en los principales sectores de los viajes, el turismo y la hospitalidad a nivel global.

"Recibir nuevamente estos dos reconocimientos es un enorme orgullo y, sobre todo, un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la pasión de todo nuestro equipo. Trabajamos cada día para ofrecer una experiencia excepcional, profundamente conectada con la naturaleza y con la identidad del destino. Que Gran Meliá Iguazú sea distinguido por cuarta vez como el mejor hotel del país nos inspira a seguir elevando nuestros estándares", destacó Ana Goti, directora de Gran Meliá Iguazú.

Cómo es la Royal Suite, elegida como la mejor del país

La vista de la Royal Suite, reconocida por tercera vez como la mejor suite de Argentina

La Royal Suite fue reconocida por tercera vez como la mejor suite de Argentina. Con una superficie de 344 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, es una de las propuestas más exclusivas del hotel.

En el nivel superior dispone de una Master Suite y una segunda habitación con baño en suite. La planta inferior, en tanto, cuenta con un amplio living y una terraza con piscina privada y vistas a las Cataratas del Iguazú.

La propuesta incluye servicios exclusivos y atención personalizada, con foco en la privacidad y el confort de los huéspedes. El nuevo galardón se suma a las distinciones anteriores que recibió esta categoría de alojamiento.

El hotel Gran Meliá en Iguazú fue elegido como el mejor de Argentina

Cuánto sale hospedarse en el hotel elegido como el "mejor de Argentina"

De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, los precios para hospedarse en noviembre de este año en el hotel elegido como el "mejor de Argentina", parten desde $1.240.000. Cuentan, actualmente, con un descuento del 24%.

La más económica es la habitación Deluxe Two Single Beds, con vista a la jungla. Mide 25.5m2 y tiene dos camas individuales:

Alojamiento y desayuno: $1.246.889

Media pensión: $1.392.498

Pensión completa: $1.484.938

Todos los precios tienen un 24% de descuento

La habitación más económica del hotel Meliá en Iguazú

Una habitación con cama King y vista a las Cataratas, cuesta:

Alojamiento y desayuno: $1.662.909

Media pensión: $1.808.504

Pensión completa: $1.900.957

Todos los precios tienen 24% de descuento

La Royal Suite RedLevel, con vista a las Cataratas, tiene 344m2 y cuenta con una cama doble y dos camas individuales. "Esta suite de dos plantas destaca por su espectacular terraza con piscina climatizada, infinita y privada. Una vida bien vivida donde el lujo y la exclusividad se integran con la impresionante naturaleza de Iguazú", destacan en la página

Cuesta lo siguiente:

Alojamiento y desayuno: $7.996.734

Media pensión: $8.287.937

Pensión completa: $8.427.830

Actualmente, estos precios tienen un descuento del 24%

La Royal Suite del hotel parte desde los $7.990.000 con descuento

Habitaciones, gastronomía y servicios de lujo en Iguazú

El Gran Meliá Iguazú cuenta con 183 habitaciones y suites, con vistas a las Cataratas o a la selva misionera. También ofrece RedLevel, la propuesta premium de la marca, que incorpora atención personalizada, espacios exclusivos y servicios diferenciales.

En gastronomía, uno de sus principales espacios es Merkado, restaurante que renovó su propuesta con un recorrido centrado en la biodiversidad, los productos y los sabores de Misiones, combinados con técnicas y opciones de cocina internacional.

Uno de los lugares comunes del hotel, con vista a las Cataratas del Iguazú

La oferta se completa con Alter Rooftop Bar, que tiene vistas panorámicas a las Cataratas; una piscina infinita de 50 metros orientada hacia la Garganta del Diablo, y Yasi Spa, donde se ofrecen experiencias de bienestar y rituales inspirados en las propiedades de la yerba mate.

"Este reconocimiento nos impulsa a continuar innovando y perfeccionando cada detalle, sin perder aquello que hace verdaderamente especial a Gran Meliá Iguazú: su ubicación incomparable, la calidez de nuestro equipo y la posibilidad de vivir las Cataratas desde una perspectiva única", concluyó Ana Goti.