Ni Río ni Florianópolis: dos nuevos destinos de Brasil que más atraen a los Argentinos

Desde una de las agencias online más importantes del país revelaron cuáles son los dos destinos playeros que más crecieron en interés para el verano

De cara a la próxima temporada de verano, Brasil vuelve a posicionarse como el mercado internacional preferido por los turistas argentinos, registrando un incremento del 30% en las búsquedas en comparación con años anteriores. Sin embargo, más allá de los clásicos polos turísticos como Río de Janeiro o Florianópolis, el comportamiento de los viajeros muestra un marcado crecimiento en el interés hacia playas alternativas.

En una entrevista exclusiva otorgada al portal especializado Reportur, Paula Cristi, country manager de Despegar para Argentina y Uruguay, analizó las tendencias de consumo y las herramientas de pago que impulsan estas elecciones. "Para el verano ya registramos un crecimiento del 30% en las búsquedas, con Brasil posicionado como el destino número uno. Río de Janeiro lidera el ranking internacional, seguido por Miami, Punta Cana y Cancún", precisó Cristi. Asimismo, la ejecutiva destacó que la financiación resulta un motor clave para la planificación anticipada: "En Despegar somos la única empresa en Argentina que ofrece la posibilidad de financiar viajes internacionales en tres cuotas para todo el portafolio de productos, con la condición de completar el pago antes de iniciar el viaje".

Al profundizar en las preferencias dentro del territorio brasileño, Cristi reveló que destacan crecimientos exponenciales en dos plazas no tradicionales: Cabo Frío, que duplicó sus búsquedas, y Maragogi, con un salto del 170% en el interés de los usuarios.

Cabo Frío: aguas cristalinas y dunas de arena blanca en la Región de los Lagos

Ubicada en el estado de Río de Janeiro, a poco más de 150 kilómetros de la capital carioca y a escasos minutos de Búzios y Arraial do Cabo, la ciudad de Cabo Frío se consolidó como una de las joyas de la costa atlántica brasileña. Reconocida por sus extensas playas de arena fina y blanca y por sus aguas de un característico tono turquesa, la localidad ofrece una infraestructura hotelera y gastronómica de primer nivel sin perder la tranquilidad de los destinos costeros.

Entre sus principales atractivos se destaca la Praia do Forte, un franja costera de varios kilómetros con aguas serenas protegidas por el imponente Fuerte de San Mateo, una edificación colonial del siglo XVII. Además, los visitantes pueden disfrutar de la Praia das Conchas y la Praia do Peró, ideales para la práctica de deportes náuticos como el buceo y el windsurf, así como de un pintoresco centro comercial y gastronómico situado a lo largo del canal Itajuru.

Cabo Frío, uno de los destinos de Brasil que más crecimiento tuvo en las búsquedas de argentinos

Maragogi: las famosas piscinas naturales del Caribe brasileño

En el nordeste de Brasil, en el estado de Alagoas y a mitad de camino entre las ciudades de Maceió y Recife, se encuentra Maragogi, un destino catalogado internacionalmente como el "Caribe brasileño". Su principal sello distintivo radica en las denominadas galés, un conjunto de barreras de coral situadas a casi seis kilómetros de la costa que, durante la marea baja, forman enormes piscinas naturales de aguas tibias, transparentes y repletas de fauna marina.

Las playas de Maragogi se caracterizan por sus hileras de cocoteros, mar sin olas e hileras de arena dorada, siendo un entorno perfecto para el descanso familiar y el ecoturismo. La localidad ofrece excursiones en catamarán y lanchas hacia los arrecifes, senderos para paseos en buggy a lo largo del litoral y una variada gastronomía regional basada en mariscos frescos y productos a base de coco.