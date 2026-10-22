El complejo ofrece aguas termales de hasta 40°C, hidromasajes y espacios de relax, además de una tarifa diferencial para jubilados

A unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, las Termas de Colón ofrecen una alternativa para quienes buscan una escapada de descanso en Entre Ríos. De acuerdo con el tarifario difundido, los jubilados pagan $8.000 por la entrada, frente a los $20.000 de la tarifa general: una diferencia del 60%.

Termas de Colón: cómo son las piscinas de aguas termales

El complejo está ubicado junto al río Uruguay y dispone de 13 piscinas de aguas mesotermales, con temperaturas de entre 32°C y 40°C. La propuesta se completa con instalaciones cubiertas, semicubiertas y al aire libre, además de opciones para relajarse y realizar actividades recreativas.

Los baños termales pueden contribuir a la relajación y aliviar temporalmente la sensación de tensión muscular. No obstante, sus efectos varían según cada persona y no sustituyen la atención médica cuando es necesaria.

Qué actividades se pueden realizar

La visita no se limita a permanecer en el agua. El complejo también dispone de alternativas para quienes desean combinar el descanso con propuestas recreativas:

Termas de Colón cuenta con 13 piscinas de aguas mesotermales, con temperaturas de entre 32°C y 40°C

Hidromasajes y áreas de spa.

Clases de aquagym y elongación.

Canchas de tejo.

Espacios de descanso con vistas al río Uruguay.

La variedad de instalaciones permite alternar los baños termales con momentos de tranquilidad y actividades de bajo impacto físico.

Qué otros servicios incluye la entrada a las Termas de Colón

Además de las piscinas y los hidromasajes, el predio cuenta con:

Refugios cubiertos y vidriados

Sombrillas fijas

Wifi gratuito

Atención de emergencias médicas

Guardavidas

Estaciones de carga USB

Las Termas de Colón, en Entre Ríos, están a unos 330 kilómetros de CABA

Dentro del complejo funcionan un restaurante, kioscos y un spa con masajes y tratamientos de belleza. También es posible alquilar toallas, batas, reposeras y lockers, mientras que el estacionamiento se cobra por separado.

Cómo llegar a las Termas de Colón desde Buenos Aires

Las Termas de Colón se encuentran a unos 330 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar en auto o en micro de larga distancia, con trayectos que varían según el tránsito, el servicio elegido y el punto de partida.

En auto : el recorrido habitual atraviesa el complejo Zárate-Brazo Largo , continúa por la Ruta Nacional 14 y empalma con la Ruta Nacional 135 para ingresar a Colón.

: En micro: hay servicios desde la terminal de Retiro hasta la terminal de ómnibus de Colón. Empresas como Flecha Bus ofrecen esta conexión, con viajes que suelen durar entre cuatro horas y media y cinco horas, según el servicio.

hay servicios desde la terminal de Retiro hasta la terminal de ómnibus de Colón. Empresas como ofrecen esta conexión, con viajes que suelen durar entre cuatro horas y media y cinco horas, según el servicio. En transporte contratado: también se puede consultar por traslados privados o excursiones organizadas, una alternativa para quienes prefieren no manejar ni combinar distintos medios de transporte.

Termas de Colón: cuánto paga cada visitante

El costo de acceso varía según la edad, la residencia y determinadas condiciones personales.