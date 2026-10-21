Malas noticias para clientes habituales de Aerolíneas Argentinas por el sistema de millas

La aerolínea de bandera informó que modificará el sistema de Aerolíneas Plus y cambiará la manera de acumular millas con cada viaje

Aerolíneas Argentinas anunció una reestructuración integral de su programa de fidelización Aerolíneas Plus, que incluirá la migración total de su plataforma tecnológica entre el 16 y el 30 de noviembre de 2026. La actualización traerá cambios significativos en las condiciones de uso para los viajeros habituales, destacándose un endurecimiento en las reglas de caducidad de las millas que se contrapone a las tendencias globales de la industria aerocomercial.

Durante la ventana de migración técnica, varios servicios del programa permanecerán suspendidos temporalmente. Los socios no podrán realizar canjes de millas para la emisión de pasajes ni gestionar upgrades de categoría. Tampoco estará disponible la opción de comprar o transferir puntos, mientras que las millas generadas por vuelos, bancos y empresas asociadas durante esa quincena se acreditarán de manera diferida dentro de los 30 días posteriores a la finalización del proceso. Quienes ya hayan emitido tickets con millas antes del 16 de noviembre podrán gestionar cambios o devoluciones con normalidad.

Aerolíneas Argentinas cambia Aerolíneas Plus, su programa de millas

La modificación de mayor impacto para los usuarios regirá a partir del 1 de diciembre de 2026 y afectará el esquema de caducidad. Para los socios de categoría Clásica, las millas acumuladas hasta el 15 de noviembre mantendrán su fecha de expiración original. Sin embargo, las millas que se acrediten a partir del 16 de noviembre de 2026 tendrán una vigencia estricta de 3 años y su vencimiento no podrá extenderse de ninguna manera.

Aerolíneas Argentinas informó una modificación en su sistema de millas, Aerolíneas Plus

Este cambio marca el fin del funcionamiento tradicional del programa, donde cualquier movimiento posterior en la cuenta (como un vuelo corto o la suma de puntos por consumos con tarjetas de crédito) renovaba automáticamente la totalidad del saldo acumulado. Con el nuevo sistema, cada acreditación tendrá su propio plazo independiente de tres años, obligando al usuario a consumirlas antes de que expiren por lote. La medida resulta infrecuente frente a programas internacionales donde los puntos no vencen, u otros esquemas que permiten extender la vigencia general mediante actividad periódica.

De manera excepcional por el proceso técnico, las millas cuyo vencimiento original estuviera previsto para el 30 de noviembre o 31 de diciembre de 2026 extenderán su validez automáticamente hasta el 31 de enero de 2027.

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Las actualizaciones del sistema también introducen novedades para las categorías superiores (Oro, Platino y Diamante):