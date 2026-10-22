Cuánto cuesta viajar a Uruguay en el nuevo ferry 100% eléctrico de Buquebus

Este jueves comenzó a operar y ya se pueden comprar los pasajes en su página web. Las características y los precios de sus tres categorías

Buquebus inició este jueves los viajes comerciales del China Zorrilla, el buque 100% eléctrico más grande del mundo, que une Buenos Aires con Colonia del Sacramento, Uruguay. La embarcación se incorporó a los servicios habituales de la compañía y comenzó a operar en una de las principales rutas de conexión entre ambos países.

El debut comercial llegó un día después de la presentación oficial del ferry, realizada el miércoles en Puerto Madero. Con su sistema de propulsión completamente eléctrico, el barco puede navegar sin emitir directamente gases contaminantes durante su operación.

En esta primera etapa, la empresa se concentrará en ajustar el funcionamiento de los sistemas de navegación, propulsión, almacenamiento de energía y recarga. El objetivo es optimizar el rendimiento energético y la eficiencia de las operaciones antes de incrementar las frecuencias.

"Cada viaje permitirá recopilar y analizar información operativa en condiciones reales de navegación, para ajustar progresivamente los parámetros que determinan el consumo y el aprovechamiento de la energía, optimizando los ciclos de navegación y recarga, buscando alcanzar los mayores niveles de eficiencia energética", señalaron desde la empresa en un comunicado.

Y detallaron: "A medida que avance este proceso y se consoliden los parámetros operativos previstos, Buquebus incorporará progresivamente las nuevas frecuencias del buque China Zorrilla".

Cuánto cuesta viajar a Uruguay en el Buquebus 100% eléctrico

Lo cierto es que en la página de Buquebus ya se pueden comprar los pasajes para viajar en el China Zorrilla desde Buenos Aires hacia Colonia. Por sus horarios, incluso es posible ir y venir en el mismo día.

Por ejemplo, este sábado 24 de octubre, el China Zorilla sale desde Buenos Aires a las 8.30 y llega a Colonia a las 10.

El precio varía según la clase que se elija:

Turista: $79.502

Business: $92916

Primera: $104.481

En la página de Buquebus ya se pueden comprar los pasajes para viajar en el China Zorrilla

Entre las ventajas de las clases más elevadas se encuentran el check-in prioritario y sala de preembarque VIP. En Primera, además, se suman WiFI gratuito, asientos premium reclinables con más espacio y carta gastronómica exclusiva.

La vuelta desde Colonia en el China Zorrilla es a las 20.31, llegando a Buenos Aires a las 22.01 y los precios varían levemente con relación a la ida:

Turista: $73.764

Business: $84.592

Primera: $96.785

Es decir que, en caso de elegir turista, una persona gastaría $153.266 para ir y volver de Buenos Aires a Colonia en el buque China Zorrilla (hay para este sábado $16.058 de descuento).

En Business se gastarían unos $177.508 ida y vuelta ($18.876 de descuento) y en Primera $201.266 ($21.640 de descuento). En todos los casos, el pasaje es para una persona sin auto.

Cuánto cuesta viajar en el nuevo Buquebus 100% eléctrico

Cómo es el China Zorrilla y qué capacidad tiene

El China Zorrilla tiene 130 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Incorpora tecnología eléctrica y sistemas inteligentes que coordinan la navegación y administran el consumo energético.

Entre sus principales características se destacan:

Propulsión 100% eléctrica: dispone de ocho propulsores eléctricos de chorro de agua (waterjets), que permiten navegar sin emisiones directas de gases de efecto invernadero.

Navegación inteligente: integra sistemas de navegación, propulsión y gestión energética para optimizar el consumo durante los recorridos.

Confort a bordo: la propulsión eléctrica permite una navegación más silenciosa y con menos vibraciones, además de amplios espacios interiores.

Tres clases de servicio: ofrece las categorías Turista, Business y Primera.

Compras a bordo: cuenta con 2.300 m² de Duty Free, uno de los espacios comerciales más grandes instalados en un buque de estas características.

Conectividad: incorpora internet satelital Starlink.

Accesibilidad: dispone de ascensores e instalaciones para facilitar el desplazamiento entre las cubiertas, además de una bodega con capacidad para 225 vehículos.

El China Zorrilla tiene capacidad para transportar 2.100 pasajeros

La combinación de espacio para pasajeros y automóviles con propulsión eléctrica representa una nueva alternativa para el transporte fluvial entre Argentina y Uruguay. Su funcionamiento también permitirá evaluar el desempeño de esta tecnología en condiciones reales de navegación comercial.

Aunque el China Zorrilla ya transporta pasajeros, la compañía prevé un período inicial para ajustar sus sistemas tecnológicos. El proceso incluye la propulsión eléctrica, la gestión de los acumuladores de energía y las estaciones de carga de alta potencia instaladas en las dos terminales.

Durante los primeros viajes, Buquebus recopilará información sobre el consumo y el aprovechamiento de la energía. Los datos permitirán ajustar los parámetros operativos, optimizar los ciclos de navegación y recarga y mejorar la eficiencia del servicio.

La ampliación de las frecuencias dependerá de los resultados de esta etapa y de la consolidación de los parámetros de funcionamiento previstos. Hasta entonces, las demás embarcaciones continuarán operando con normalidad para mantener las alternativas de horarios disponibles para los pasajeros.

La estrategia busca incorporar el nuevo ferry de manera progresiva, con ajustes basados en la experiencia acumulada durante los primeros viajes comerciales.

Una imagen del interior del flamante ferry China Zorrilla

Cómo fue la presentación oficial del buque en Buenos Aires

La presentación del China Zorrilla se realizó el miércoles en Puerto Madero y reunió a más de 500 representantes de los sectores público y privado de Argentina y Uruguay. Participaron autoridades de ambos países, empresarios, referentes institucionales y proveedores nacionales e internacionales que intervinieron en distintas etapas del proyecto.

Durante el encuentro, el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, destacó el trabajo y la inversión que demandó la construcción y puesta en marcha de la embarcación.

"Estamos muy felices de haber llegado hasta este momento. El China Zorrilla es mucho más que un nuevo buque para Buquebus: es el resultado de años de trabajo, inversión, innovación y cooperación entre empresas, instituciones y gobiernos de Argentina y Uruguay. Que hoy esté acá, en el Río de la Plata, es un orgullo enorme y también una señal de lo que nuestra región puede hacer cuando trabaja con una mirada de largo plazo".

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, envió un saludo para felicitar por el proyecto. También participaron Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería; Pablo Menoni, ministro de Turismo; Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente; Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores, y Diego Cánepa Baccino, embajador de Uruguay en Argentina.

Por la Argentina estuvieron presentes Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, y Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Santilli destacó el vínculo entre ambos países y la inversión detrás de la embarcación. "Para todos los argentinos, esto es muy importante. Argentina y Uruguay somos países hermanos. Este camino que abrió hoy Juan Carlos López Mena lo seguimos construyendo. Muchas gracias, señor Mena, por habersela jugado por este proyecto", aseguró.

Con el comienzo de los viajes comerciales, el China Zorrilla ya opera en una ruta central para el turismo y la conectividad entre ambas orillas. La próxima etapa estará enfocada en mejorar el funcionamiento de sus sistemas energéticos y definir cómo se incorporarán nuevas frecuencias al servicio.