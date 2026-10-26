El real cayó frente al dólar y podría aliviar el gasto de los argentinos en Brasil

La depreciación de la moneda puede aliviar los gastos diarios de los turistas argentinos, aunque los vuelos y hoteles tienen precios dolarizados

El ahorro es limitado a gastos en reales, no a pasajes ni hoteles.

Se debe a la reacción del mercado por el triunfo de Lula.

Quienes estén organizando sus vacaciones de verano en Brasil podrían encontrar una ventaja en el tipo de cambio. La reciente caída del real reduce el costo en pesos de los consumos que se pagan en moneda brasileña, desde las comidas hasta los traslados locales. Sin embargo, el ahorro no alcanza necesariamente a todos los componentes del viaje.

La moneda brasileña perdió terreno luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial del domingo. El mandatario obtuvo el 51,8% de los votos válidos frente al senador Flávio Bolsonaro y continuará en el gobierno hasta 2030.

La reacción de los mercados fue negativa. Los inversores habían apostado por un triunfo opositor y por una política fiscal más restrictiva, por lo que el resultado electoral desencadenó ventas de activos brasileños.

Qué pasó con el real y cómo impactó en la Argentina

En las primeras operaciones del lunes, el real llegó a retroceder un 12,2% en el mercado de futuros y alcanzó una cotización de 5,60 unidades por dólar. El viernes había terminado la jornada en 4,99 reales.

La caída también se trasladó al mercado cambiario argentino. En el Banco Nación, el real pasó de $317 a $284, una baja del 10,4%.

Detrás de la reacción financiera aparecen las dudas sobre el rumbo económico que seguirá Lula durante su próximo mandato. Los inversores habían contemplado la posibilidad de que un gobierno de Bolsonaro avanzara con un ajuste fiscal más estricto, una expectativa que perdió fuerza tras el resultado electoral.

La incertidumbre se reflejó además en las acciones de empresas brasileñas que cotizan en Estados Unidos. El ETF EWZ, que agrupa a compañías líderes de Brasil, llegó a perder un 27% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Petrobras, Itaú y Bradesco registraron bajas de entre el 21% y el 29%.

Qué gastos de las vacaciones pueden bajar

La depreciación del real puede beneficiar a los turistas argentinos en las compras y los servicios que abonan una vez que llegan a Brasil. Restaurantes, bebidas en la playa, alquiler de sombrillas y reposeras, taxis y compras en comercios locales son algunos de los gastos que se pagan en moneda brasileña.

El efecto, sin embargo, depende de cómo se contrate el viaje. Los pasajes aéreos y los alojamientos, dos de los principales rubros del presupuesto, se comercializan en dólares. Por eso, una variación del real no se traduce automáticamente en una reducción similar del costo total de las vacaciones.

Los cambios podrían notarse principalmente en los consumos diarios durante la estadía, como las comidas y el alquiler de sombrillas y reposeras en la playa, que se pagan en reales.

Cuánto cuestan los paquetes a Brasil desde Buenos Aires

Los precios de los paquetes turísticos permiten tomar como referencia el desembolso inicial necesario para viajar. Las siguientes opciones incluyen vuelo y alojamiento por siete noches, con condiciones diferentes según el destino y el medio de pago.

Río de Janeiro: un paquete a Copacabana, con hotel de cuatro estrellas, desayuno y vuelo directo por JetSmart, cuesta $1.454.566 por persona. Para dos viajeros, el total asciende a $2.909.132.

un paquete a Copacabana, con hotel de cuatro estrellas, desayuno y vuelo directo por JetSmart, cuesta $1.454.566 por persona. Para dos viajeros, el total asciende a $2.909.132. Salvador de Bahía : el paquete de siete noches con vuelo, hotel y asistencia tiene un precio de $1.378.892 por persona si se paga con dinero en cuenta, o u$s869.

: el paquete de siete noches con vuelo, hotel y asistencia tiene un precio de $1.378.892 por persona si se paga con dinero en cuenta, o u$s869. Florianópolis: una opción con hotel de cuatro estrellas en el centro, desayuno buffet y vuelo directo por JetSmart cuesta u$s843 por persona con transferencia DEBIN. Para dos personas, el importe final es de u$s1.686.

Estos valores corresponden a los paquetes y no incluyen una estimación de los gastos cotidianos que se realizarán durante la estadía. Es en ese segundo componente donde la depreciación del real podría marcar una diferencia, aunque el resultado dependerá del consumo de cada viajero y de los precios vigentes en Brasil.

Brasil: cuánto cuesta alquilar un departamento en Bombinhas

Una alternativa para quienes buscan reducir el presupuesto de las vacaciones en Brasil es viajar en grupo y compartir el costo del alojamiento. En Bombinhas, en el estado de Santa Catarina, algunos operadores inmobiliarios mantuvieron prácticamente sin cambios las tarifas de alquiler respecto del verano anterior.

Según un relevamiento publicado por El Territorio a comienzos de octubre, un departamento de dos dormitorios y dos baños, con capacidad para seis personas y cerca del mar, cuesta entre u$s120 y u$s130 por noche.

Para una estadía de siete noches, el alojamiento representa entre u$s840 y u$s910. Si el importe se divide entre seis viajeros, equivale a entre u$s140 y u$s152 por persona durante toda la semana, sin contar el traslado, la alimentación ni otros gastos.

Las propiedades con capacidad para ocho o nueve huéspedes pueden rondar los u$s150 diarios, mientras que los departamentos ubicados frente al mar parten de entre u$s200 y u$s250 por noche.

Los valores varían según las características de cada propiedad, la ubicación y la disponibilidad. Por eso, antes de reservar, conviene comparar el costo del alojamiento con el presupuesto total del viaje y evaluar si viajar en grupo permite compensar otros gastos de la estadía.

La cotización del real definirá el ahorro para el verano

La caída de la moneda brasileña abre la posibilidad de reducir parte del presupuesto destinado a las vacaciones, especialmente en los consumos que se pagan en reales. No obstante, el costo final también dependerá de los precios de los servicios turísticos y de la evolución cambiaria durante las próximas semanas.

Si el real se mantiene en niveles similares a los actuales, los argentinos podrían obtener un mayor poder de compra en los gastos cotidianos durante su estadía. La magnitud del beneficio, sin embargo, dependerá del destino elegido, la duración del viaje y los hábitos de consumo de cada turista.