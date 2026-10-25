Lula dará continuidad a las políticas económicas y sociales de su Gobierno, sumando impuestos a los ricos y baja de la jornada laboral

Prioriza la seguridad alimentaria, la transición energética y el fortalecimiento de salud y educación.

Impulsa infraestructura, reindustrialización y el apoyo a pequeñas empresas para generar empleos.

Tras un balotaje reñido contra Flávio Bolsonaro, Lula Da Silva logró la reelección en Brasil. Las promesas del actual mandatario están organizadas en 11 ejes y propone dar continuidad a las políticas económicas y sociales de su gobierno, con inversión pública; reducción de la jornada laboral y mayor salario, y suba de impuestos a los ricos.

El programa de Lula no se limita a los impuestos y al presupuesto, también incluye cambios laborales, compra de la deuda privada, financimiento para pymes, políticas industriales y medidas para ampliar el acceso a la vivienda, la educación y la salud.

1. Política tributaria: mayor contribución de las rentas altas

Lula propone profundizar la progresividad del sistema tributario brasileño. El objetivo es que la distribución de la carga impositiva tenga en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes y que las rentas más elevadas tengan una participación proporcionalmente mayor en el financiamiento del Estado.

Esta orientación supone revisar el tratamiento entre los ingresos provenientes del trabajo y determinadas rentas del capital.

2. Política fiscal: mantener el marco vigente y controlar el crecimiento del gasto

En materia presupuestaria, Lula quiere conservar el arcabouço fiscal, el marco que establece límites al crecimiento de los gastos públicos y metas para las cuentas del Gobierno federal.

El Gobierno buscará compatibilizar esas prioridades mediante una mayor actividad económica, una recaudación consistente con las necesidades presupuestarias y un control de las erogaciones.

3. Inversión pública e infraestructura: continuidad del PAC

El actual presidente propone continuar con las inversiones en infraestructura. Las áreas contempladas incluyen transporte, saneamiento, energía, vivienda, salud y educación.

La estrategia busca mejorar la infraestructura disponible para los hogares y las empresas, reducir obstáculos logísticos y ampliar la capacidad productiva del país.

Las inversiones públicas también se conciben como una forma de movilizar capital privado. Los proyectos de infraestructura pueden requerir la participación de empresas, entidades financieras y gobiernos subnacionales, según sus características y mecanismos de ejecución.

4. Política industrial: reindustrialización, innovación y tecnología

Lula apuesta a dar continuidad a la estrategia de desarrollo industrial denominada Nova Indústria Brasil, orientada a ampliar la capacidad productiva y tecnológica del país.

El programa incluye el impulso a sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología, los medicamentos, los minerales estratégicos y las tecnologías relacionadas con la transición energética. También contempla inversiones en investigación, desarrollo e infraestructura digital.

Esta política requiere instrumentos de financiamiento, inversión empresarial, capacitación laboral y coordinación entre el Estado, las universidades y el sector privado.

5. Empleo y salarios: reducción de la jornada y valorización del salario mínimo

En el área laboral, Lula tratará de reducir la jornada semanal a 40 horas sin disminución salarial y avanzar hacia el fin de la escala que contempla seis días de trabajo por uno de descanso.

También aspira a mantener la política de valorización real del salario mínimo, que busca que sus incrementos superen la inflación bajo las reglas vigentes.

El programa incorpora, además, medidas para ampliar la protección de los trabajadores de plataformas digitales, con propuestas sobre remuneración, derechos previsionales, condiciones laborales y transparencia en el funcionamiento de los algoritmos.

6. Pequeñas empresas y acceso al crédito

Lula plantea facilitar el financiamiento de microempresas y pequeñas empresas mediante fondos de garantía, simplificación de los procedimientos y mayor participación de estos emprendimientos en las compras públicas.

También propone elevar el límite anual de facturación del microemprendedor individual, conocido como MEI, de 81.000 a 140.000 reales.

El acceso al crédito es otro componente de la propuesta. Los mecanismos de garantía pública buscan facilitar el financiamiento de empresas que no cuentan con suficientes activos para respaldar préstamos convencionales.

7.Compra de la deuda de los privados

Lula propone compra de deudas antiguas: el Tesoro Nacional podrá comprar carteras de créditos impagos a bancos y otros acreedores, a precios muy inferiores al valor original. También descuentos elevados, con quitas de al menos el 90% en las deudas incluidas en esta nueva etapa.

La iniciativa apunta a deudas en mora de entre 2 y 4,5 años, con condiciones específicas para los créditos elegibles.

El objetivo es reducir el monto que deben los hogares, facilitar la regularización de los deudores y permitir que recuperen el acceso al crédito, con la salida del Veraz.

Estima que el programa podría alcanzar hasta 150.000 millones de reales en deudas y beneficiar potencialmente a millones de personas.

8. Política social y vivienda: continuidad de los programas existentes

El programa mantiene Bolsa Família, el programa de transferencias de ingresos para hogares que cumplen los requisitos establecidos, y continúa con las políticas destinadas a combatir el hambre y la pobreza.

También contempla ampliar Minha Casa, Minha Vida, el programa habitacional orientado a facilitar el acceso a la vivienda para distintos segmentos de ingresos, con prioridad para los hogares de menores recursos. Entre las herramientas consideradas figuran el aprovechamiento de inmuebles públicos, la urbanización y la regularización de terrenos.

La propuesta incluye sostener Pé-de-Meia, el incentivo financiero para estudiantes de nivel medio, y ampliar iniciativas vinculadas con la educación, la salud y el acceso a servicios públicos.

9. Alimentos y producción agropecuaria

Lula propone utilizar instrumentos públicos para contribuir a la seguridad alimentaria y reducir las fluctuaciones de precios de determinados productos.

Entre las medidas planteadas figuran el fortalecimiento de los mecanismos de almacenamiento y regulación de existencias, el crédito para productores y las compras públicas a la agricultura familiar. También propone ampliar los recursos del Plan Safra, el programa de financiamiento destinado al sector agropecuario.

El propósito es fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento y reducir la exposición de los hogares a aumentos pronunciados en los precios de los alimentos.

10. Energía y medioambiente: transición energética y reducción de la deforestación

El programa incluye ampliar las inversiones en energía solar, eólica, biocombustibles y otras tecnologías de bajas emisiones, junto con el desarrollo de actividades industriales relacionadas con la transición energética.

En materia ambiental, fija como objetivo alcanzar la deforestación cero en 2030 y reforzar las acciones de prevención, fiscalización y combate a los delitos ambientales.

11. Salud y educación: ampliación de servicios e infraestructura

En salud, Lula aspira a continuar con Mais Médicos, ampliar la red de atención y desarrollar herramientas digitales para facilitar el acceso al Sistema Único de Salud (SUS)..

En educación, el programa contempla expandir la enseñanza de tiempo integral, ampliar las redes de institutos federales y universidades públicas y fortalecer los incentivos para evitar el abandono escolar.

Así, Lula Da Silva se propone para su nuevo mandato dar continuidad al plan económico del PT, de inversión y gasto públlico, y con subsidios a las familias, los microemprendimientos y la pobreza.