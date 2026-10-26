El Súper Niño y el real barato son las dos amenazas que enfrenta la temporada en la Costa

La Costa Atlántica se prepara para un verano en el que el clima y Brasil pueden alterar la demanda. Cómo se afronta esta circunstancia

La temporada de verano 2026/2027 llega con dos variables capaces de modificar las decisiones de los turistas: la posibilidad de episodios asociados a un fenómeno de El Niño intenso y la pérdida de valor del real frente al peso.

Para los destinos de la Costa Atlántica, el desafío será competir por el presupuesto de las familias y, al mismo tiempo, ofrecer previsibilidad ante un pronóstico climático que todavía debe seguirse de cerca.

Súper Niño: el clima como factor de incertidumbre

Cuando los pronósticos anticipan un episodio fuerte de El Niño, la preocupación turística se concentra en la posibilidad de lluvias más frecuentes, tormentas y períodos de inestabilidad. En la Argentina, los efectos no son uniformes: dependen de la región, la época del año y la evolución concreta del fenómeno. Por eso, no corresponde traducir una previsión estacional en la certeza de que todo el verano será lluvioso en la Costa Atlántica.

Para los balnearios, incluso una incertidumbre climática puede afectar la forma en que se reserva. Si las familias temen perder días de playa, pueden postergar la contratación, elegir estadías más cortas o buscar alojamientos con pileta climatizada, espacios cubiertos y políticas de cancelación flexibles. Los prestadores que comuniquen con claridad sus servicios y condiciones tendrán más herramientas para sostener la demanda.

Según Nelson Díaz Aguirre, de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA), "las condiciones climáticas ya estaban demorando el armado de los balnearios y señaló que las reservas de espacios de sombra se encontraban un 15% por debajo de las del mismo momento del año anterior". No obstante, consideró que el panorama podría mejorar si el clima se acomoda durante el verano.

El fenómeno también obliga a prestar atención a la infraestructura. Drenajes, accesos, caminos, instalaciones eléctricas y protocolos ante tormentas forman parte de la experiencia turística, aunque no aparezcan en las fotos de una publicación. Una contingencia climática no solo afecta al visitante: también puede generar costos operativos y reclamos para hoteles, complejos, balnearios y propietarios de alquileres temporarios.

Por su parte, Diego Juárez, titular del EmturyC, sostuvo que "de cara al verano Mar del Plata no es cara, con los precios sugeridos de martilleros, que están un 25% por abajo de la inflación. Y lo mismo con los balnearios. La verdad es que nos estamos preparando para una temporada que esperemos que sea muy buena, a pesar del Super Niño. Estamos convencidos que Mar del Plata va a estar muy competitiva esta temporada".

Brasil vuelve a competir por el bolsillo argentino

La segunda variable es cambiaria. Cuando el real se deprecia frente al peso, los destinos brasileños pueden volverse relativamente más accesibles para quienes cobran en moneda argentina, siempre que la variación cambiaria supere los aumentos de tarifas y los costos de traslado. Para el turista, la comparación no se limita al alojamiento: incluye pasajes o combustible, comidas, transporte local, excursiones, impuestos y gastos con tarjeta.

La Costa Atlántica tiene una ventaja logística para buena parte del mercado argentino: se puede llegar en auto o micro, sin necesidad de comprar un pasaje internacional ni afrontar ciertos costos asociados a viajar al exterior. Pero esa ventaja no alcanza si la brecha de precios con Brasil se amplía y los turistas perciben que pueden acceder a playa, gastronomía y servicios por un presupuesto similar.

El tipo de cambio tampoco determina por sí solo el resultado. Influyen la inflación en Brasil, los precios de los alojamientos, la disponibilidad de vuelos, el costo del combustible y las promociones. Para decidir, las familias deben comparar paquetes completos para las mismas fechas y cantidad de personas, en lugar de tomar como referencia una cotización aislada del real.

Una temporada que se juega en el precio final

Los alquileres temporarios, hoteles y balnearios de la Costa enfrentan una competencia cada vez más transparente: el consumidor puede comparar en minutos departamentos, apart hoteles, paquetes y destinos extranjeros. En ese contexto, los aumentos de tarifas que no estén acompañados por servicios visibles pueden empujar a los viajeros a reducir noches, compartir gastos o elegir destinos alternativos.

La estrategia comercial puede incluir descuentos por estadías más largas, beneficios por pago anticipado, tarifas diferenciadas entre semana y fines de semana y condiciones claras para cancelar o reprogramar. En los alquileres, la limpieza, la ropa blanca, el estacionamiento, los consumos y las garantías deben explicitarse para evitar que el precio anunciado se aleje del costo real.

También será importante sostener una relación razonable entre el precio y la calidad. Con un consumidor que compara cada gasto, la conectividad, el estado del inmueble, la seguridad, la oferta gastronómica y las actividades para días de lluvia pueden inclinar la decisión. La temporada no se define solamente en la playa: también cuenta lo que el destino ofrece cuando el clima no acompaña.

Qué destinos pueden sentir más la presión

Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Cariló, San Bernardo y otros puntos de la Costa no compiten exactamente por el mismo público ni por el mismo presupuesto.

Los destinos de mayor valor agregado pueden sostener tarifas si ofrecen servicios diferenciales; los segmentos más sensibles al precio tendrán que cuidar la relación entre costo, ubicación y prestaciones. En todos los casos, la ocupación real y las reservas anticipadas serán señales más útiles que las expectativas generales.

Los propietarios que alquilan por semana pueden ser especialmente sensibles a las cancelaciones y a los cambios de último momento. Una política demasiado rígida puede frenar consultas, mientras que una flexibilidad sin límites puede trasladar todo el riesgo al dueño. El equilibrio dependerá del calendario, la demanda y la posibilidad de volver a colocar una propiedad si se libera una fecha.

Cómo prepararse para un verano incierto

Para el turista, la recomendación es comparar el costo total y revisar las condiciones antes de señar: ubicación, servicios incluidos, devolución, reprogramación y cargos extra. Si el pronóstico es una preocupación, conviene priorizar alojamientos con alternativas para días de lluvia y consultar las condiciones de cancelación por escrito. También es prudente seguir los informes meteorológicos oficiales a medida que se acerquen las fechas del viaje.

Para los operadores, el desafío consiste en no sobrerreaccionar a un pronóstico preliminar ni ignorar las señales del mercado. Monitorear reservas, ajustar precios con anticipación, transparentar costos y reforzar servicios que no dependan del sol puede ayudar a defender la ocupación. La coordinación entre municipios, balnearios, hotelería y comercios también resulta clave ante eventuales contingencias.

La Costa debe resetear su propuesta

El posible impacto de El Niño y un real más barato no garantizan una mala temporada, pero sí elevan la incertidumbre y obligan a competir con más herramientas. Brasil puede ganar atractivo por precio y el clima puede modificar hábitos de reserva; la respuesta de la Costa Atlántica dependerá de su capacidad para ofrecer tarifas competitivas, flexibilidad y una experiencia consistente.

En definitiva, el verano no se jugará únicamente en la cotización del dólar o en el pronóstico de lluvias. La diferencia estará en el precio final que pague la familia, en la calidad de los servicios y en la confianza que genere cada destino. En una temporada más sensible a las variables externas, la Costa tendrá que vender valor, no solo cercanía.