Argentina recibió 15% más turistas extranjeros en septiembre pero el saldo sigue en rojo

El ingreso de visitantes internacionales se incrementó en septiembre pero el flujo de viajeros locales hacia otros países sigue superando las llegadas

Argentina recibió más turistas extranjeros en septiembre. Pero el saldo turístico sigue siendo negativo. Ingresaron 432.200 turistas no residentes, un 15,3% más que en el mismo mes del año pasado, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicado este lunes.

En la otra dirección, 613.100 argentinos viajaron al exterior, un 13,2% menos interanual. La diferencia entre ambos flujos dejó un saldo negativo de 180.800 viajeros. Es decir: salieron más argentinos de los que entraron extranjeros.

El dato clave es que, aunque crecen las llegadas, el país todavía expulsa más turistas de los que atrae. El saldo negativo se mantiene incluso con el aumento de visitantes del exterior.

El INDEC contabiliza como turistas a quienes pasan al menos una noche en el destino. Si se suman los excursionistas, que no hacen noche, llegaron 733.600 visitantes en total, un 14,2% más. Salieron 1.047.700, un 13% menos. La brecha ahí fue de 314.100 personas.

Turismo receptivo y emisivo en septiembre 2026. Imagen gentileza INDEC

Por dónde entraron y salieron los turistas

El avión sigue siendo el medio preferido. Por vía aérea llegaron 228.500 turistas extranjeros, un 21,2% más que en septiembre del año pasado. En sentido inverso, 364.300 argentinos volaron al exterior, un 5,7% menos.

La caída más pronunciada se registró en los pasos terrestres. Solo 201.500 residentes cruzaron las fronteras por tierra, una baja del 24,8%. El paso Cristo Redentor, en Mendoza, mostró el desplome más fuerte: la cantidad de argentinos que salió hacia Chile bajó 52,6%.

La única vía con saldo positivo fue la fluvial y marítima. Entraron 53.500 turistas por esa ruta y salieron 47.300 argentinos. Es decir, llegaron 6.200 personas más de las que se fueron.

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, que concentran el mayor flujo del país, recibieron 201.800 turistas extranjeros, un 20,1% más. Por esos mismos aeropuertos salieron 304.900 argentinos, un 8,1% menos.

Cantidad de turistas en Argentina por país, septiembre 2026. Imagen gentileza INDEC

De dónde vinieron los extranjeros y a dónde fueron los argentinos

Brasil fue el principal país de origen de los visitantes. Llegaron 113.800 turistas brasileños, un 22,3% más, lo que representa el 26,3% del total de extranjeros. Detrás apareció Uruguay, con 78.100 turistas, un 11,2% más.

El resto de América aportó 59.800 visitantes, con un salto del 25%. Desde Estados Unidos y Canadá llegaron 25.800 turistas, un aumento del 26,2%. Europa sumó 42.400 visitantes, un 13,8% más.

Del lado de los argentinos, Brasil también fue el destino más elegido, con 124.000 viajeros, aunque la cifra cayó 20,1% respecto al año anterior. Es el único país que aparece como principal en ambas direcciones.

Europa recibió 94.000 argentinos, un 10% menos. El resto de América atrajo a 88.800 viajeros, con un crecimiento del 8,1%. Los viajes a Chile se desplomaron: solo fueron 83.500 turistas, una caída del 32,3%.

Paraguay también registró una baja. Los argentinos que cruzaron hacia ese país fueron 17,3% menos que el año pasado. Estados Unidos y Canadá se mantuvieron estables, con 50.700 viajeros, apenas un 0,3% más.

Cuánto se quedaron y qué hicieron

Los turistas extranjeros pasaron en promedio 10,7 noches en Argentina. Los argentinos que viajaron al exterior se quedaron más tiempo afuera: 15,7 noches en promedio.

Entre los visitantes del exterior, el 60,5% vino por vacaciones. Casi la mitad se alojó en hoteles. El resto eligió casas de familiares, alquileres temporarios u otros tipos de hospedaje.

El saldo turístico sigue siendo deficitario, pero la combinación de más llegadas y menos salidas podría empezar a cerrar la brecha si la tendencia se sostiene en los próximos meses. Septiembre marcó un punto de inflexión con el crecimiento más pronunciado del año en turistas extranjeros.