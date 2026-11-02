A solo una hora de CABA, un lugar con playas y buena gastronomía que pocos conocen

Ideal para escapadas cortas, este lugar ofrece propuestas gastronómicas, pesca, kayak y amplias actividades para disfrutar al aire libre

Ya en primavera y con el verano cada vez más cerca, dan ganas de escapar del asfalto porteño. Lima, un pueblo del partido de Zárate, se transformó en el destino elegido por quienes buscan playas, naturaleza y buena comida sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

Este pueblo bonaerense está a solo 100 kilómetros de CABA. Su balneario sobre el río Paraná ofrece aguas cálidas y arena dorada en un entorno tranquilo, lejos del bullicio costero.

El acceso es sencillo tanto en auto como en transporte público, lo que lo convierte en una opción ideal para familias y grupos de amigos que planean una escapada de fin de semana sin complicaciones logísticas.

Qué hacer en Lima: playas, deportes acuáticos y naturaleza

Lima es un pueblo a solo una hora de CABA para disfrutar la naturaleza. Imagen de archivo

Lima todavía es un tesoro poco conocido para el turismo masivo. Su ubicación estratégica cerca de Zárate, Campana y Baradero la pone en el mapa de quienes valoran la tranquilidad.

El balneario municipal es el corazón del pueblo en primavera y verano. Las playas son limpias y poco concurridas, perfectas para tender la reposera sin pelear por un metro cuadrado de arena.

La costa del Paraná invita a practicar pesca deportiva. Los pejerreyes y bogas abundan en esta zona del río, donde los pescadores locales conocen cada recodo.

Quienes prefieren la adrenalina pueden contratar paseos en lancha o alquilar kayaks para explorar la costa. La vista desde el agua es impactante: la llanura pampeana se despliega con su vegetación autóctona y el contraste entre el verde intenso y el dorado de la arena.

Paseos por el centro histórico y la plaza principal

El corazón de Lima late en la plaza Mitre. Este espacio verde reúne a vecinos y visitantes bajo la sombra de árboles centenarios, rodeado de comercios tradicionales.

A pocos pasos se levanta la Parroquia San Isidro Labrador. Este templo de estilo neocolonial data de 1899 y conserva su arquitectura original, con vitrales que filtran la luz de la mañana.

Los alrededores del pueblo ofrecen caminos rurales ideales para recorrer en bicicleta o auto. Las estancias de la zona abren sus tranqueras para paseos a caballo entre quintas y campos cultivados.

En estas salidas rurales, los visitantes pueden conocer de cerca la producción agraria de la región y entender cómo funciona la vida en el campo bonaerense más allá de los clichés turísticos.

La estación de tren del pueblo bonaerense Lima. Imagen de archivo

Dónde comer en Lima: parrillas y sabores criollos

Las parrillas del pueblo sirven asados que rivalizan con los mejores de la provincia, preparados con carne de productores locales.

Las empanadas artesanales son otro clásico infaltable. Cada familia tiene su receta secreta, pero todas comparten el uso de ingredientes frescos y la cocción en horno de barro.

Los restaurantes de la zona también ofrecen degustación de vinos regionales que maridan perfecto con el asado tradicional. La experiencia gastronómica se completa con los postres caseros y el dulce de leche artesanal.

Visitas guiadas a las Centrales Nucleares Atucha

A solo tres kilómetros del centro de Lima funcionan las Centrales Nucleares Atucha. El complejo organiza visitas guiadas educativas, aunque no están disponibles todo el año.

Los tours permiten conocer por dentro cómo funciona la generación de energía nuclear en Argentina. Es una actividad diferente que suma valor educativo a la escapada.

Para coordinar una visita, es necesario consultar disponibilidad con anticipación directamente con las autoridades de la central.

Celebraciones y cultura local

Lima tiene poco más de 17.368 habitantes que celebran el aniversario del pueblo cada 28 de septiembre. Esa fecha, el municipio organiza actividades culturales, recitales y ferias artesanales.

La primavera es la mejor época para visitar Lima. Las propuestas festivas se suman a los atractivos naturales, creando un clima especial donde la comunidad abre sus puertas para recibir a los turistas con la calidez típica del interior bonaerense.

Durante todo el año, el pueblo mantiene una agenda cultural activa con exposiciones en el centro comunitario y peñas folklóricas organizadas por instituciones locales.

Cómo llegar a Lima desde Buenos Aires

El acceso más directo es en vehículo propio. Desde CABA, hay que tomar la Autopista Panamericana y seguir por el ramal Escobar de la Ruta Nacional 9.

El desvío hacia Lima aparece en el kilómetro 100. La señalización es clara y el camino está en buen estado durante todo el año.

Quienes no quieran manejar pueden optar por el transporte público. Varias líneas de colectivos conectan Retiro con Zárate, y desde allí parten combis locales hacia Lima.

El viaje completo no supera las dos horas, dependiendo del tráfico en la salida de Buenos Aires. Es un recorrido cómodo que se puede hacer incluso en una mañana de sábado para aprovechar el día completo en el pueblo.