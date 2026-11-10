La Patagonia argentina sumó una nueva excursión tras gestiones durante 15 años

Parques Nacionales autorizó una nueva ruta turística para unir a Villa La Angostura con la Isla Victoria, que solo tenía llegada desde Bariloche

La oferta turística de la Patagonia sumó un hito histórico tras la habilitación formal de una nueva ruta de navegación lacustre que conecta de forma directa a Villa La Angostura con el área central de la Isla Victoria (Puerto Gross), en pleno corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El proyecto, aprobado por la Administración de Parques Nacionales mediante un permiso experimental por cinco años, salda un reclamo comunitario de más de 15 años y pone fin a una histórica distorsión geográfica: aunque la isla pertenece al territorio de la provincia del Neuquén, hasta el momento solo se podía acceder mediante excursiones regulares partiendo desde San Carlos de Bariloche, en Río Negro.

La puesta en marcha de esta travesía directa permite a los visitantes embarcar en la costa neuquina sin necesidad de trasladarse por vía terrestre hasta la vecina ciudad rionegrina. De esta manera, el nuevo trayecto no solo agiliza los tiempos de viaje de los turistas, sino que además genera un fuerte impacto económico local al retener el gasto en alojamientos, gastronomía, agencias y comercios de la localidad.

Excursión de Villa La Angostura a Isla Victoria: detalles del recorrido, embarcación y servicios

El nuevo servicio lacustre es operado por la empresa local MAX 2000 S.A. / Trasvaisi S.A. y propone una experiencia de navegación moderna sobre las aguas del lago Nahuel Huapi:

Punto de partida e itinerario: El recorrido une el muelle de Bahía Mansa, en la Villa Histórica de La Angostura, con Puerto Gross, ubicado en el sector central de la Isla Victoria, donde además funciona una escuela rural.

Características de la embarcación: La excursión se realiza a bordo del catamarán Patagonia Argentina, equipado con una cabina de aluminio de última generación, cerramientos vidriados panorámicos y sistema de climatización integral.

Frecuencias de navegación: La prestación arrancará con tres salidas semanales programadas y proyecta alcanzar una frecuencia de navegación diaria durante la temporada alta de verano.

El catamarán Patagonia Argentina, que unirá a Villa La Angostura con la Isla Victoria

Impacto económico y soberanía turística neuquina

La aprobación del permiso experimental no solo amplía la cartera de atractivos en el Corredor de los Lagos del Sur, sino que sienta las bases para consolidar a Villa La Angostura como un nodo de conectividad náutica autónomo. Al sumar una excursión de día completo desde la propia costa de Neuquén, se incentiva la extensión de las estadías y el pernocte en el destino.

Asimismo, la recopilación de antecedentes operativos y ambientales durante estos cinco años servirá como marco de evaluación para una futura licitación definitiva de la travesía. A su vez, las autoridades y prestadores locales proyectan que este avance sea el puntapié inicial para continuar extendiendo las rutas marítimas y la conectividad lacustre en el futuro hacia otros puntos del lago, como la zona de Puerto Manzano.