Esta es la aerolínea extranjera con más de 100 vuelos entre Argentina y Brasil en enero

Una de las compañías que pisan más fuerte en el mercado argentino superará el centenar de operaciones en el mes más alto de la temporada veraniega

Con la inminente llegada del verano, miles de argentinos comienzan a planificar sus vacaciones con la mirada puesta en las cálidas playas del litoral brasileño. Para responder a esta elevada demanda de viajeros —y al mismo tiempo transportar a miles de turistas brasileños atraídos por los paisajes del sur argentino como El Calafate y Ushuaia—, las compañías aéreas internacionales intensifican su programación. En ese marco, la aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas desplegará un fuerte incremento operativo que la llevará a superar los 100 vuelos semanales sin escalas entre ambos países durante el pico de la temporada estival.

Para el bimestre diciembre 2026 - enero 2027, Gol programó alrededor de 45.000 vuelos a nivel global (un 14% más que el verano anterior) y dispondrá de más de 7 millones de asientos. Dentro de esa red, la Argentina se posiciona como su mercado internacional de mayor crecimiento: en enero ofrecerá un 30% más de asientos hacia nuestro país en comparación con su operación regular de octubre, superando por amplio margen la media de aumento internacional de la compañía.

Aerolínea Gol: más de 100 vuelos semanales hacia Argentina con refuerzo en las provincias

Según datos de la consultora de inteligencia aeronáutica Cirium Diio Mi relevados por el portal especializado Aviacionline, durante una semana promedio de enero Gol operará 106 vuelos directos desde Brasil hacia la Argentina. Las frecuencias registran subas significativas en las distintas terminales del país: Buenos Aires crece un 14%, Mendoza un 70%, Córdoba un 130% y Rosario un 160%.

Gol tendrá más de 100 vuelos entre Brasil y Argentina durante enero de 2027

El mapa de conectividad semanal punto a punto hacia la Argentina se distribuirá de la siguiente manera:

Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza): 75 vuelos semanales.

Córdoba: 11 vuelos semanales.

Rosario: 8 vuelos semanales.

Mendoza: 7 vuelos semanales.

El Calafate: 3 vuelos semanales.

Salta: 2 vuelos semanales.

Gol: rutas estacionales, playas del Nordeste y el circuito patagónico

El incremento de la oferta se apoya fuertemente en la apertura y reactivación de rutas estacionales. Desde Río de Janeiro (Galeão), Gol debutará el 17 de diciembre con dos vuelos semanales hacia Salta y retomará sus conexiones directas con Mendoza. Asimismo, Florianópolis quedará conectada de forma directa con las ciudades de Córdoba y Rosario.

Estas opciones complementan los servicios tradicionales entre Buenos Aires y los principales polos turísticos de Brasil, como Florianópolis, Río de Janeiro y las playas del Nordeste (Salvador, Porto Seguro, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza), además del tramo directo Recife-Córdoba.

Por su parte, la región patagónica tendrá un rol protagónico para la captación de turismo receptivo. Desde el 26 de noviembre y hasta el 27 de marzo, la empresa operará tres frecuencias semanales a bordo de sus Boeing 737 en el circuito São Paulo/Guarulhos – El Calafate – Ushuaia – São Paulo, marcando el debut absoluto de El Calafate dentro de la red de la compañía.

En tanto, para quienes busquen conectar con Uruguay, la aerolínea reactivará el corredor estacional Aeroparque – Punta del Este – Guarulhos con tres vuelos por semana entre el 17 de diciembre y el 28 de febrero. "Con más vuelos y nuevas rutas, conectamos a los argentinos con los principales destinos de playa de Brasil y ampliamos las opciones para quienes viajan entre los dos países en la época más buscada del año", destacó Mateus Pongeluppi, vicepresidente Comercial de Gol.