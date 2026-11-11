Brasil amplía brecha de precios con Argentina y algunos productos cuestan hasta 70% menos

Un relevamiento en supermercados, farmacias y shoppings encontró diferencias de hasta $87.000 en un mismo producto y mostró qué conviene comprar

Las compras pueden convertirse en otro atractivo para los argentinos que elijan Brasil como destino de sus vacaciones de verano. Una comparación de precios realizada en comercios del país vecino encontró diferencias importantes frente al mercado local: algunos artículos cuestan menos de la mitad y otros presentan brechas todavía mayores.

Los valores fueron registrados por Andrea Heller, quien publicó en Instagram una comparación entre los precios brasileños y argentinos. Para elaborar el relevamiento, la creadora de contenido incluyó comercios de distintos rubros: desde supermercados y farmacias hasta locales especializados en chocolates y centros comerciales.

El relevamiento dejó una fotografía de las diferencias de precios en siete artículos. El calendario de adviento encabeza la comparación por la distancia entre ambos mercados: en Brasil cuesta $28.000, mientras que en Argentina alcanza los $115.000. También sobresalen las cápsulas de café, con valores de $5.700 y $19.000, y la bebida embotellada de una cadena internacional, que pasa de $3.400 a $12.000.

Qué productos conviene comprar en Brasil por la diferencia de precios

La cosmética también aparece entre los rubros con mayores brechas. Un sérum facial se conseguía por unos $19.000 en Brasil, frente a los $51.000 que cuesta en Argentina. En el caso del agua micelar, la comparación arroja $7.600 en el país vecino y $22.000 en el mercado local.

Los chocolates presentan otro escenario de diferencias. Una barra relevada tenía un precio equivalente a $11.000 en Brasil y de $17.000 en Argentina. En los centros comerciales, en tanto, las remeras se ofrecían entre $10.000 y $15.000, mientras que unas ojotas de marca costaban alrededor de $15.000, contra los $39.000 que se pagan en el país.

Además de los valores más bajos, Heller destacó la posibilidad de encontrar variedades de café que no suelen comercializarse en Argentina. Esa oferta representa un atractivo adicional para quienes aprovechan el viaje para recorrer locales y hacer compras.

Comparación de precios entre Brasil y Argentina

Barra de chocolate: $11.000 en Brasil y $17.000 en Argentina.

Calendario de adviento: $28.000 en Brasil y $115.000 en Argentina.

Sérum facial: $19.000 en Brasil y $51.000 en Argentina.

Agua micelar: $7.600 en Brasil y $22.000 en Argentina.

Cápsulas de café: $5.700 en Brasil y $19.000 en Argentina.

Bebida embotellada: $3.400 en Brasil y $12.000 en Argentina.

Ojotas de marca: $15.000 en Brasil y $39.000 en Argentina.

Cómo cambió la cotización del real después de las elecciones en Brasil

El real también modificó su relación con el dólar durante las semanas posteriores a la elección presidencial brasileña. La divisa estadounidense, que antes de la votación se negociaba a 4,98 reales, llegó a 5,51 el 9 de noviembre. El resultado fue una moneda brasileña más depreciada, una circunstancia que amplía la cantidad de reales que pueden obtener quienes viajan con dólares.

Los comicios se realizaron el 25 de octubre y terminaron con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro. Los datos de la evolución cambiaria fueron publicados por Infobae.

Para los turistas argentinos, el efecto de esa depreciación no depende exclusivamente de la cotización del real frente al dólar. También influye cuánto vale el peso frente a ambas monedas, por lo que la conveniencia final está sujeta a esa relación cambiaria.

El impacto puede extenderse a los consumos durante la estadía. Una comida en un restaurante económico, cuyo precio de referencia es de 35 reales, representa unos $9.962 argentinos con la conversión utilizada en el relevamiento. Antes del movimiento cambiario, ese mismo gasto equivalía a aproximadamente $10.756.

En un restaurante de categoría media, una cena para dos personas estimada en 167 reales pasó a representar alrededor de $47.563. Son unos $3.790 menos que antes de las elecciones. El transporte y otros servicios turísticos también pueden reflejar las variaciones del tipo de cambio, dado que sus tarifas se expresan en moneda brasileña.

Cuánto cuesta viajar a Brasil durante las vacaciones de verano

El ahorro en las compras y algunos consumos cotidianos no garantiza que el presupuesto total del viaje sea menor. El alojamiento y los vuelos pueden cambiar el resultado de cualquier cálculo: buena parte de esas tarifas se fija en dólares o responde a la demanda, que suele intensificarse durante enero y febrero.

A esto se suma que el desembolso diario promedio de los turistas argentinos en Brasil había trepado de u$s157 en septiembre a u$s167 en octubre, un aumento del 6,4% que todavía no contemplaba la última caída del real.

Por eso, quienes estén organizando sus vacaciones deberán evaluar el conjunto de los gastos y no solamente los precios de los productos en los comercios. Los pasajes, el hospedaje, los traslados y los medios de pago también inciden en el costo final de la estadía.

Brasil también gana terreno entre los destinos elegidos para el verano 2027

La diferencia de precios no es el único factor que impulsa el interés por Brasil. Las agencias de turismo también registraron un incremento de las consultas para la próxima temporada, con una mayor demanda de paquetes y pasajes hacia distintos puntos del país vecino.

Después de las elecciones presidenciales brasileñas del 25 de octubre, las empresas del sector detectaron un movimiento más intenso. Despegar informó que las búsquedas de viajes a Brasil crecieron un 44% el lunes posterior a los comicios frente al mismo día de la semana anterior. En su plataforma, los paquetes turísticos concentraban el 53% de la demanda total, por encima de la contratación de servicios por separado.

Otras compañías también observaron subas. Turismocity registró un avance del 50% en las consultas de paquetes y del 30% en las búsquedas de vuelos durante esa jornada. Atrápalo, por su parte, reportó un incremento del 42% en las consultas de paquetes y del 27% en las ventas de pasajes. CVC, grupo propietario de Almundo y OLA Mayorista, comunicó un crecimiento del 20% respecto de los mismos días de la semana anterior.

Entre los destinos con mayor movimiento, Camboriú encabezó las consultas en Despegar, con un aumento del 112%. Detrás quedaron Maragogi, con el 80%, y Búzios, con el 75%. También avanzaron las búsquedas para Pipa, un 68%, y Fortaleza, un 56%. Desde Atrápalo mencionaron además a Florianópolis, Río de Janeiro, Porto de Galinhas y Natal entre las opciones más solicitadas.

El sector también anticipa una mayor disponibilidad de conexiones aéreas. Según la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), la temporada contará con 8.497 vuelos, 1,67 millones de asientos y 33 rutas directas entre ciudades argentinas y destinos brasileños. La conectividad total crecerá un 7%, mientras que la oferta hacia el nordeste tendrá una expansión del 9,5%.

En cuanto a los precios, un relevamiento difundido a mediados de octubre por Despegar mostraba paquetes por persona, con siete noches de alojamiento en establecimientos de tres estrellas y vuelos directos de ida y vuelta, desde $1.051.306 para Río de Janeiro, $1.304.392 para Florianópolis y $1.406.392 para Búzios. Los valores correspondían a fechas de enero y febrero de 2027 y pueden haber cambiado según la disponibilidad y las condiciones de contratación.

La demanda también se apoya en el movimiento turístico que ya registra el país vecino: entre enero y agosto de 2026 llegaron a Brasil 2.244.297 visitantes argentinos, según cifras de Embratur.